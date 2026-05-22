С 22 мая 2026 года вступают в силу новые правила выплат ежемесячного пособия многодетным семьям. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В России с 22 мая 2026 года вступают в силу новые правила выплат ежемесячного пособия многодетным семьям.

Сайт KP.RU рассказывает - что изменилось, при каком доходе теперь положены пособия на детей в многодетных семьях и когда в деньгах могут отказать.

Отказ в пособиях многодетным семьям при превышении дохода

«За 11 лет я один раз получила пособие. У нас превышение критериев нуждаемости на 100 рублей. Из-за этого у нас никаких льгот как многодетным людям. А хотелось бы помощи. Мы очень много работаем с мужем», - дозвонилась в декабре прошлого года на прямую линию с президентом РФ мама шести детей из тюменского села Абалак.

Речь шла о ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Его выплачивают семьям, в которых средний доход на одного человека не превышает величину прожиточного минимума в регионе проживания. В случае многодетной семьи из Абалака какие-то 100 рублей оказались решающими для отказа в назначении пособия.

Многодетная семья не получает льготы из-за превышения критериев нуждаемости на 100 рублей. Фото: BearFotos/Shutterstock/Fotodom

Новые правила выплат пособий многодетным семьям в 2026 году

Владимир Путин отреагировал: «Это ошибка со стороны правительства. Уверен, что вас услышат». И семью из Абалака действительно услышали. С нынешней даты, 22 мая, вступают в силу новые правила позволят многодетным сохранить ежемесячные пособия даже при превышении прожиточного минимума на 10%. Выплату в размере 50% от регионального прожиточного минимума назначат семьям с тремя и более детьми в возрасте до 17 лет. При этом, все отказы по выплатам с 1 января до 22 мая 2026 года будут пересмотрены. Родителям не потребуется вновь подавать документы.

Благодаря новым правилам дополнительную государственную помощь порядка 74 тысячам многодетных семей, в которых воспитывается более 230 тысяч детей. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков назвал меру важной и своевременной.

- Хорошо, что ограничения смещаются вверх, - прокомментировал эксперт. – Конечно, многие семьи все равно будут иметь доход выше даже нового лимита, так как в стране ощутим рост зарплат. Однако стоит помнить, что существует ежегодная автоматическая корректировка прожиточного минимума по регионам. Таким образом, порог для получения выплат будет индексироваться каждый год, что делает систему более гибкой и справедливой.

Как понять, положено ли пособие

Главный финансовый критерий для получения единого пособия - нуждаемость. Простыми словами: ваш семейный доход должен быть небольшим.

Основное правило назначения выплаты: Среднедушевой доход семьи (общий доход всех членов за месяц, разделенный на количество человек) должен быть меньше или чуть-чуть больше прожиточного минимума на душу населения в вашем регионе.

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ В МОСКВЕ В 2026 ГОДУ

В Москве на 2026 год прожиточный минимум (ПМ) составляет:

- на душу населения: 25342 рубля,

- на ребенка (важен для расчета суммы пособия): 21903 рубля.

Если у вас трое и более детей, то с 22 мая 2026 года действует правило назначения пособия, даже если ваш среднедушевой доход превышает прожиточный минимум, но не более чем на 10%. Однако пособие будут платить в базовом (минимальном) размере - 50% от детского прожиточного минимума

РАСЧЕТ ПОСОБИЯ ДЛЯ ОБЫЧНОЙ СЕМЬИ (1-2 ребенка)

Чтобы получить пособие, ваш среднедушевой доход не должен превышать 25342 рублей.

Представим семью в Москве: папа, мама, двое детей.

Общий доход семьи в месяц не должен быть выше 101 368 рублей (25342 рублей × 4 человека).

Если папа получает 80 тысяч рублей, а мама – 20 тысяч рублей, то семья может претендовать на пособие.

КАК НАЗНАЧАЮТ ПОСОБИЕ?

Сначала - базовые 50%. Если с ними доход семьи ниже прожиточного минимума (25342 рублей на человека), сумму повышают до 75%, а затем и до 100%.

Размер пособия семьям в 2026 году

РАСЧЕТ ПОСОБИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ (3 и более детей)

С учетом новых правил

Доход семьи может быть выше до 10% - до 25 342 + 10% = 27876,2 рублей максимум на человека.

Папа, мама и трое детей:

Общий доход семьи в месяц может быть 139 381 рубль (27876,2 рублей × 5 человек).

КАК НАЗНАЧАЮТ?

Если доход чуть выше ПМ, но вписывается в сумму (общий доход плюс 10%), пособие дадут, но только в базовом размере.

Если доход ниже ПМ, сумму повышают до 75%, а затем и до 100%.

КОГДА В ПОСОБИИ ОТКАЖУТ

Правило «нулевого дохода» и «8 МРОТ» для 2026 года

Каждый взрослый в семье за 12 месяцев должен заработать минимум 216744 рублей (это 8 МРОТ за 2025 год). Если один из родителей не работает без уважительной причины (уход за ребенком, болезнь, официальный статус безработного), в пособии откажут.

Учитываются все доходы семьи, зарплата, проценты по вкладам, доходы от сдачи квартиры, алименты, пенсии и другие поступления. Если в сумме все это превышает уровень нуждаемости, в пособии откажут.

У семьи не должно быть двух квартир, двух машин или большого земельного участка.

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