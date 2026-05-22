Более 47% рекламодателей из фарм-индустрии увеличили бюджеты на продвижение в сервисах VK

Фармацевтические бренды продолжают наращивать темпы продвижения через VK Рекламу: общее количество рекламных кампаний в 2025 году выросло на треть. В топе по росту инвестиций — инфлюенс-маркетинг в VK AdBlogger, бюджеты на который увеличились в 4,5 раза по сравнению с 2024-м годом, премиальное размещение — в 4 раза, продвижение постов, видео и клипов через VK Рекламу — в 3,5 раза.

В фармацевтической категории распределение бюджетов между статическими и динамическими форматами сбалансировано: порядка 55 - 60% приходится на статику и 40 - 45% — на видео. Две трети бюджетов приходятся на медийные форматы, направленные на повышение узнаваемости бренда, на performance-рекламу, приносящую конкретные действия пользователей, — 38%.

Подробнее в самом исследовании.