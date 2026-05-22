Украину хотят откатить на 12 лет назад: Хитрый немец завел Зеленского в ловушку

Канцлер ФРГ продвигает свою инициативу о предоставлении Украине специального статуса «ассоциированного члена» Евросоюза. Фото: IMAGO/Christian Spicker / www.imago-images.de / Global Look Press

Ну что ты будешь делать? Крокодил не ловится – раз! Не растет кокос - два! И в ЕС никак не вступается – это три! Что-то с этой Украиной, наверное, все же не так.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе подтвердил, что ЕК будет обсуждать со странами ЕС предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине специального статуса «ассоциированного члена» Евросоюза. Напомним, Фридрих Мерц выступил с инициативой о том, что Украине надо предоставить статус такого «недочлена» Евросоюза – присутствовать на всех мероприятиях и дискуссиях, но без права голоса. Письмо с таким предложением об особом статусе Украины немецкий канцлер направил лидерам стран ЕС, председателю Еврокомиссии и главе Евросовета. По словам Мерца, Украине надо дать особый статус, который позволил бы её представителям участвовать в работе Европейского совета, Совета ЕС, Еврокомиссии и Европарламента без права голоса. То есть, слушать можно, а голосовать - ни-ни. Даже совещательного голоса не давать Украине. Если только тайком под столом, чтобы ее голос не учитывался, и этого никто не видел. Соответственно, никакого доступа к бюджетным средствам Евросоюза и участия в кредитных программах наравне с другими членами ЕС Киеву в таком варианте также предоставляться не будет.

При этом ни в каком документе Евросоюза про «ассоциированное членство» нет ни слова. Не предусмотрен такой статус. И, по словам Мерсье, в Брюсселе пока не готовы оценивать, насколько предложение Мерца соответствует действующим базовым документам Евросоюза и потребуется ли для его реализации пересмотр договоров. При этом обсуждение этого вопроса, по сути, еще и не начиналось.

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье подтвердил, что ЕК будет обсуждать предложение канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине. Фото: сommission.europa.eu

- Мы еще не находимся на стадии юридической дискуссии, а только на уровне политического обсуждения, — заявил Гийом Мерсье и подчеркнул, что любой новый подход к расширению ЕС должен сохранять принцип продвижения по заслугам и не должен вредить другим странам-кандидатам, включая государства Западных Балкан. Что же касается всего остального, то, как заявил представитель ЕК, Еврокомиссия полностью поддерживает процесс расширения ЕС.

Правда, Мерц не так прост, как могло бы показаться. Прекрасно понимая, что никакого статуса «недочленства» не существует, он, следуя принципу «нормальные герои всегда идут в обход», буквально зашел с другой стороны и предложил считать такой статус всего лишь расширением и углублением Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, которое подписал еще предшественник Зеленского на посту президента Украины Петро Порошенко*. По его задумке, такой хитрый ход должен снять все вопросы, в том числе и по интегрированию Украины во все военные структуры Евросоюза и распространить на неё действие статьи 42.7 Договора о ЕС о взаимной помощи в сфере обороны.

Вот только не учел слишком «хитрый немец», который, похоже, сам себя перехитрил, что действие этой статьи распространяется только на действующих членов Евросоюза, и для такого па в сем «Марлезонском балете» Киеву придется по новой подписывать двусторонние договора с каждым членом ЕС. Что рушит всю задумку канцлера ФРГ, поскольку далеко не все захотят брать на себя такие обязательства.

Впрочем, это лишь одно из слабых мест инициативы Мерца. Главное же слабое место его инициативы заключается в том, что в Киеве буквально взвоют, если в Европе сделают хотя бы первый шаг по реализации этой идеи. Украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский в последнее время настолько поверил в себя, что уже практически в ультимативной форме требует от Брюсселя обозначить дату вступления Украины в ЕС, причем полноценного, без всяких уверток и увиливаний с отсрочками, а не на каких-то птичьих правах.

Вариант, предложенный Мерцем, Зеленский может рассматривать только как катастрофическое поражение, чуть ли не равное капитуляции перед Россией. И действительно – 12 лет биться-бороться, потерять половину населения страны (если не больше), практически четверть территории, принести в жертву около 2-х миллионов человек. А в результате – вернуться к тому варианту, от которого в свое время отказался Янукович, прося немного погодить, пока Украина разберется в хитросплетениях бумаг, сооруженных европейской бюрократией. Да еще и с непонятными дальнейшими перспективами вступления в ЕС в общей очереди кандидатов в члены, потому что никто ради Украины втаскивать ее в ЕС мимо очереди не собирается. Вернуться к тому, с чего начинали – разве не катастрофа?

*внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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