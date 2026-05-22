Трамп разработал новый план «захвата Гренландии» и получил ответ ниже пояса

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Вместо кавалерийского наскока 2025 года Трамп стал проводить в отношении все еще желанной для него Гренландии политику «соблазнения». Он пытается всё глубже вовлечь в США принадлежащую Датскому королевству автономию через укрепление экономических и военных связей.

Впрочем, эксперты полагают что Трамп почти наверняка упустил момент для такого мягкого вовлечения – уж слишком грубо он добивался этой территории в прошлом году и слишком глубоким стало недоверие к американскому президенту внутри НАТО уже в начале его второго срока. Но прежде всего – факты.

19 мая премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отказался принять участие в приеме по случаю открытия нового здания американского консульства в столице острова Нууке.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен Фото: REUTERS.

Последовали другие антиамериканские акции: 22 мая сотни жителей Нуука провели протестную акцию у нового консульства, причем их лозунги посылали куда подальше не только «жадное племя янки», но и генсека НАТО Марка Рютте, известного своим пресмыкательством перед Трампом.

Зная, что точно выведет Дональда из себя, протестующие разместили у консульского здания фото Трампа с Эпштейном.

После этого посланцы Дональда слегка сменили тон. Специальный посланник Трампа в Гренландии Джеффри Лэндри (был назначен в декабре прошлого года) прекратил попытки расположить гренландцев к Америке раздачей «трампистских» кепок и шоколадок. А когда он услышал от премьера Нильсена холодное замечание о том, что Гренландия не продается, Лэндри уподобился крокодилу Гене, заявив, что приехал на остров исключительно с целью «завести друзей».

Ну, а посол США в Дании Кеннет Хоуэри заявил, что «президент США больше не рассматривает применение силы, а решение о будущем Гренландии должны принять сами гренландцы».

О ситуации мы расспросили экспертов.

- Может ли Трамп реанимировать план заполучить Гренландию?

- Сейчас возвращение к первоначальным намерениям вряд ли будет иметь смысл, - говорит американист Малек Дудаков. - Трамп мог бы получить от Гренландии всё, что хотел, предлагая ей экономическое сотрудничество, более тесную оборонную интеграцию в рамках военного союза и с США напрямую, и с НАТО в целом. Но он сам же сделал в прошлом году заявления, которые совсем не вязались с таким подходом.

Теперь люди Трампа задействовали план Б, предлагая инвестиции и военную помощь. Но момент уже упущен: все помнят, что президент говорил именно о полном присоединении Гренландии к США. А значит, будут относиться к этой новой «мягкой» интервенции с подозрением.

- Есть ли у Трампа реальные шансы завладеть Гренландией?

- Так, как он хотел сделать это в прошлом году - нет. Против этого его намерения четко высказались и сама Гренландия, и Дания, и Европа в целом, — отвечает политолог Геворг Мирзаян. — Нынешнее оживление событий вокруг острова связано с тем, что Трамп, похоже, хочет через Гренландию оказывать давление на Европу. Он всё же надеется привлечь европейских союзников по НАТО к своей операции против Ирана.

Но вот получится ли у Трампа теперь сделать тему Гренландии таким рычагом давления? Думаю, всё будет зависеть от промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. Европейцы надеются, что победа демократов избавит их от Трампа, поскольку его власть уменьшится.

Если же сторонники президента в республиканской партии каким-то чудом выиграют эти выборы – вот тогда Гренландия может снова стать фактором давления Вашингтона на союзников в Европе.

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