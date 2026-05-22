Вкусное утро - успех дня: россияне рассказали, пропускают ли завтрак

Ультрапереработанные продукты вредны не только для кишечника, но и для дыхательной системы. Фото: Sergey Mironov/Shutterstock/Fotodom

Ученые выявили новую опасность готовых завтраков. Оказалось, что ультрапереработанные продукты вредны не только для кишечника, но и для дыхательной системы. При этом некоторые россияне рассказали, что они не просто едят на бегу, а вовсе пропускают завтрак. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Фото: Дмитрий Орлов

Так, 16% опрошенных россиян заявили, что никогда не завтракают. Утром им кусок в горло не лезет, поэтому они не могут заставить себя поесть перед работой или учебой. Кто-то просто выпивает чашку чая или кофе, другие не делают и этого.

«Утром просто кружка чая с лимоном, и потом работа до четырех дня. А вот уже когда освобожусь можно и поесть что-то», - рассказывает о своем распорядке участник опроса.

«Утром только кофе. Никогда не любила завтракать, в детстве заставляли, конечно, но потом выросла и есть по утрам перестала», - говорит другая.

18% говорят, что едят утром только, когда у них есть время и аппетит. Часто они либо слишком поздно ужинают и встают с полным желудком, либо слишком спешат по делам и не находят времени, чтобы поесть.

«Не всегда ем утром. Бывает, встаешь сонный, аппетита совсем нет, ничего не лезет, тогда пропускаю завтрак», - делится респондент.

А вот 65% опрошенных говорят, что не пропускают завтрак никогда. Респонденты отмечают, что с детства хорошо усвоили, наиболее важный прием пищи – утренний. Поэтому они лучше встанут пораньше, но обязательно успеют приготовить и неспешно съесть свой завтрак.

Фото: Nicoleta Ionescu/Shutterstock/Fotodom

«Завтрак - это святое с детства. Вкусное утро - успех дня», - говорит участница опроса.

«С едой у меня строго, завтракаю всегда и не позже 11.00», - делится другая.

«Завтракаю всегда, но в разное время: когда-то до работы, а когда-то уже в офисе, если дома не успела», - рассказывает третья.

Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 1,3 тысячи человек.