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Наука22 мая 2026 16:55

Потеряли дар речи: Пентагон опубликовал новую партию «инопланетных» файлов, и они еще более шокирующие

Пентагон рассказал о пилотах, потерявших дар речи после встречи с НЛО
Евгений АРСЮХИН
Пентагон рассекретил новую партию документов фиксации НЛО. Фото: war.gov

Пентагон рассекретил новую партию документов фиксации НЛО. Фото: war.gov

Пентагон опубликовал вторую порцию секретных документов об НЛО. С тех пор, как военное ведомство в начале мая принялось рассекречивать сведения о пришельцах, сайт Пентагона посетило более миллиарда человек, сообщили представители министерства. В новой партии по-прежнему нет фотографий «зеленых человечков», на что так рассчитывает заинтересованная публика, но накал, по сравнению с первой папкой документов, пожалуй, вырос. Военные говорят, что скоро будет еще (неужели все-таки фото самих «пилотов»?). Кроличья нора становится все глубже. KP.RU изучила материалы и рассказывает самое интересное.

СНОВА ЛУНА

В новой партии шесть сканов обширных текстовых документов, семь аудиофайлов и аж 51 видео.

В первой подборке самыми сенсационными были лунные материалы. Оказывается, то, что астронавты «Аполлона» на Луне оказались буквально окружены какими-то светящимися объектами – это не байки. Теперь опубликовано еще несколько аудиозаписей экипажа «Аполлона-12». Астронавты рассказывают, что, когда они, находясь на Луне, закрывали глаза, пытаясь уснуть, перед ними проносились какие-то полосы света.

Гарвардский астроном Ави Леб уже прокомментировал аналогичные случаи из первой подборки, заявив, что астронавты наблюдали космическое излучение, радиацию, которая взаимодействовала с веществом глаза. Скорее всего, так и есть (о подобном сообщали пилоты из околоземных кораблей). Тем не менее, Пентагон публикует все, что у него есть, в том числе такое.

Опубликовано несколько аудиозаписей экипажа «Аполлона-12», побывавшего на Луне. Фото: NASA

Опубликовано несколько аудиозаписей экипажа «Аполлона-12», побывавшего на Луне. Фото: NASA

Есть в подборке, как и в прошлый раз, исторические свидетельства 1940-1950-х годов, которые в основном состоят из описаний, почти без фото. Как правило, все такие наблюдения однообразны, и главное, конечно, не это.

ПОТЕРЯЛИ ДАР РЕЧИ

На маленькую сенсацию претендует инцидент, участником которого стал офицер разведки в конце прошлого, 2025-го, года.

Офицер летел на военном вертолете, когда неподалеку от него он с коллегами заметили несколько светящихся шаров.

- Вдали мы увидели бесчисленные оранжевые шары, роящиеся во всех направлениях на фоне горы. Это зрелище длилось несколько минут, прежде чем исчезло. Мы с пилотами (невооруженным глазом) наблюдали, как два больших шара вспыхнули рядом, недалеко от вертолета — неподвижно и чуть выше ротора справа от нас. Они были овальной формы, оранжевые с белым или желтым центром и излучали свет во всех направлениях, - сказано в его показаниях.

Далее шары переместились к истребителям, которые, как следует из контекста, совершали маневры неподалеку.

- Я заметил пилотам, что, похоже, те же самые шары, которые мы видели, теперь «преследуют» истребителей. Мы также наблюдали, как оранжевые шары вспыхивали вокруг нас в течение нескольких минут, образуя отчетливый треугольник, после чего исчезли, - сказано в показаниях.

Когда офицер приземлился и вышел из самолета, он направился к другим летчикам, чтобы рассказать об увиденном, но и он, и его товарищи на какое-то время потеряли дар речи.

ЖЕСТКИЙ КОНТАКТ

Очень примечательное видео показывает, как истребитель сбил нечто над озером Гурон в 2023 году. На видео, которое постоянно дергается и плывет, хотя сама по себе картинка четкая, мы наблюдаем, как в поле зрения камеры попал некий объект, напоминающий сдутый воздушный шар с веревочкой. Истребитель выпускает по объекту ракету (и в этом месте все особенно сильно начинает дергаться), после чего взрыв, и тишина.

Объект был обнаружен вскоре после того, как неопознанный аэростат, как заявляли американцы, китайский, был замечен в воздушном пространстве США. В ответ военные усилили контроль за небом, и обнаружили вот это, что решили на всякий случай сбить.

Загадочный объект над озером Гурон за мгновение до уничтожения. Кадр из видео war.gov

Загадочный объект над озером Гурон за мгновение до уничтожения. Кадр из видео war.gov

Предполагалось, что на видео – не корабль пришельцев, с которым обошлись столь бесцеремонно, а еще один воздушный шар. В принципе похож. Хотя если остановить кадр и присмотреться, то и не похож. Осталось интригой: так военные в самом деле сбили инопланетный корабль, и не в лохматые годы, а в 2023-м? Что с осколками, собрали? Вот на это уже ответа нет.

МНОЖЕСТВО ОБЪЕКТОВ

Вообще в материалах очень много всего, смотреть не пересмотреть. Пожалуй, интригует видео 2022 года, снятое неизвестно где, на котором сферические объекты то погружаются в воду, то выныривают рядом с подводной лодкой.

Кадр из видео war.gov

Кадр из видео war.gov

Очень многие ролики касаются наблюдений в Персидском заливе в 2018-2023 годы. Вроде бы мелькают НЛО на фоне улиц – но надо разглядывать. Большинство видео снято специальными камерами в инфракрасном свете, это не семейные ролики с людьми и пейзажами, так что часто нужен специалист, знающий толк в таком оборудовании, чтобы понять, что запечатлено.

Пентагон публикует громадное количество материала – мы в этом кратком обзоре упомянули далеко не все. Фото и видео высокого качества, часто (но не всегда) с подробной фиксацией обстоятельств съемки.

По законам жанра, следующая партия будет еще жестче. И да, вопрос, который задают все уверенней: неужели там в самом деле снимки живых пришельцев?

Посмотрим. Судя по всему, военные не настроены долго тянуть с публикацией третьей части.

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