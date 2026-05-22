Разбор завалов на месте обрушения здания студенческого общежития в Старобельске. Фото: МЧС России

«Комсомолка» продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 23 мая:

1. Новости с фронта: пять поселков освобождены за неделю

2. Украинские преступники убили спавших детей

3. Сибиге почудился «переломный момент»

4. Бывший начальник Генштаба ВСУ объявлен в международный розыск

5. Заградотряды расстреляли бежавших в плен

6. Венгры не хотят быть миротворцами в незалежной

7. Военкомов прижали из-за избиения «ветерана»

8. Скандинавы-русофобы — чемпионы в помощи Киеву

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 23 МАЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.

Штурмовики «Севера» взяли под контроль Волоховку и Шестеровку в Харьковской области. Противник потерял свыше 1260 боевиков и 119 автомобилей.

Бойцы «Запад» освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области. Потери ВСУ - 1290 человек и 17 бронемашин.

Группировка войск «Восток» очистила от врага Верхнюю Терсу в Запорожской области. Потери украинских формирований - свыше 2050 военнослужащих и 17 бронемашин.

«Южная» группировка войск вывела из строя свыше 870 бойцов и 114 автомобилей.

Подразделения «Центра» уничтожили 1965 националистов и 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

На счету «Днепра» - 395 боевиков, 105 автомобилей и 17 станций РЭБ.

Силы ПВО сбили 46 управляемых авиабомб. Поразили три реактивных снаряда HIMARS. Приземлили ракеты «Фламинго» и «Нептун-МД». Ушли в землю более 4 тысяч дронов. Моряки-черноморцы уничтожили 13 безэкипажных катеров.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 23 МАЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Военные преступники убили детей в Старобельске

Владимир Путин сообщил, что ночной удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР шел волнами. Президент сказал: «Удар не был случайным. Он прошел в три волны. 16 БПЛА, в одно и то же место». При атаке украинских дронов по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета пострадало до 39 человек. На момент выступления российского лидера было известно, что погибли шесть человек. Пропавшими без вести считались 15 человек. «В подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Минобороны приказано представить свои предложения», – сказал Верховный главнокомандующий. Убийцам детей под бетоном не спрятаться.

Владимир Путин сообщил, что ночной удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР шел волнами. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Сибига заговорил о переломном моменте

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига решил сделать эпохальное заявление. Вот что он сообщил в соцсети X: «Мы переживаем поворотный момент в конфликте... Нам нужен новый импульс в наших усилиях по установлению мира». Он еще раз призвал ключевые страны ЕС помочь Киеву в переговорах с Москвой. Да кто ж вам поможет, если даже Меркель отказалась, а Каллас испугалась?

Экс-начальник Генштаба ВСУ объявлен в розыск

Глава СКР Александр Бастрыкин провёл в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений украинских боевиков. Было сказано, в частности, что Следственный комитет России заочно обвинил бывшего начальника генштаба ВСУ Сергея Шапталу в проведении военных операций против мирных жителей Донбасса: «Следствием установлена его причастность к проведению военных операций против мирных жителей ДНР и ЛНР. В результате которых убиты 5 тысяч человек и свыше 13 тысяч получили ранения различной степени тяжести». Чтобы Шапталу жизнь медом не казалась, его объявили в международный розыск.

Глава СК России Александр Бастрыкин. Фото: пресс-служба СКР

Заградотряды убили мотострелков, стремившихся в плен

ТГ-канал «Северный ветер» сообщил: украинские заградотряды убили несколько групп ВСУ. Погибли бойцы из 21-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. Их вина в том, что пытались сдаться в плен русской армии на Сумском направлении. Для ведения заградогня использовали расчёты 50-й артиллерийской бригады ВСУ 14 АК ВСУ. В районе Петропавловки Харьковской области также отмечен расстрел беглецов - лишь троих оставшихся в живых удалось вывести в безопасное место.

Венгры не хотят маршировать по Украине

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не спешит распахнуть объятия Киеву. В интервью Die ZIB венгерский лидер заявил, что его страна не будет отправлять своих солдат миротворцами в незалежную по окончании конфликта с Россией. Он сказал: «Мы должны дождаться окончания конфликта и заключения соглашения, а затем все государства-члены ЕС могут тщательно изучить возможности и обязательства». Венгры тоже изучат — но без отправки. Грошей нема, а жить хочется.

Киевские военкомы сядут из-за избиения отставного ВСУшника?

Пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что заведено уголовное дело на сотрудников ТЦК, избивших ветерана боевых действий на востоке страны. «Херой» необъявленной войны получил травмы при разборке с военкомами и представителями Добровольческого формирования территориальных общин. Стычка произошла в Шевченковском районе украинской столицы. Потерпевшему выдали направление на судмедэкспертизу. Ну, чтобы тяжесть травм определить. Следствие полагает, что сотрудники ТЦК вымогали у прошедшего горячую точку 30 тысяч долларов. Для чего его затолкали в автобус, где и избили. Угрожая оружием, требовали деньги. Почему то в ситуацию вмешались сотрудники СБУ. После чего военкомов и задержали. Это что же за «ветеран» такой, у которого есть на кармане свободные 30 штук баксов и за которого впрягаются спецслужбы?

Названы главные спонсоры Киева в Европе

Генсек НАТО Марк Рютте, прибыв на встречу глав МИД альянса в шведский Хельсингборг, потрафил хозяевам. Он заявил: «Системы ПРО и ракеты для них, включая системы Patriot, постоянно поступают из США на Украину по программе PURL, их оплачивают европейские страны». Он подчеркнул, что надо более равномерного распределять расходы. Ведь сейчас программу тянут лишь шесть-семь государств. И это, в основном, северные страны. То есть — хозяева-шведы и примкнувшие к ним русофобы-скандинавы. Откуда у них такая многовековая звериная злоба к русским?