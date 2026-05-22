Пострадавший учебный корпус. Фото: администрация ЛНР/канал в МАКС Леонид Паасечник

22 мая 2026 года ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Стробельского колледжа в ЛНР. Дроны со взрывчаткой направили прямо на корпуса, где ночью мирно спали подростки – ученики этого колледжа. Да, учебный год заканчивался, но пока занятия еще продолжались, все ребята находились в учебном заведении.

Спасатели разбирают завалы Старобельского колледжа после атаки ВСУ Вооружённые силы ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет

Целенаправленная атака началась еще в 23.00 21 мая и продолжалась до двух часов ночи 22 мая. И утром стало известно, что привела она к разрушениям и жертвам среди мирного населения. Погибли в результате атаки шесть человек. Составлена хронология атаки ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР 22 мая 2026 года: расскажем, что произошло, какие последствия имел страшный удар и какова реакция на него общественности. Время указываем московское.

Хронология атаки ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР 22 мая 2026 года

Все случилось ночью 22 мая 2026 года в Старобельске в ЛНР. В колледже, который располагается в городе, учатся будущие учителя начальных классов, дошкольного образования и специалисты документационного обеспечения управления и архивоведения.

23:00 - 2:00 В этот промежуток времени ВСУ совершили целенаправленную атаку дронами с большим количеством взрывчатки на Старобельск в ЛНР. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родин Мирошник на радио «Комсомольская правда» отметил, что удар был целенаправленным, а противник не мог не знать, что в этом месте нет никаких объектов, связанных с военными и критически важной инфраструктурой.

Как раз в это время и шла основная атака ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР 22 мая 2026 года. Как стало известно журналисту «КП»-Луганск» студенты успели сообщить о происходящем родителям.

- Она звонила мне вечером, говорила: "Мама, нас бомбят". А потом перестала отвечать на звонки. Я живу в другом городе, а она там учится, - рассказала журналистке Ольга Василенко, мать студентки 18-летней Анастасии. Сейчас девушку еще ищут - ее судьба неизвестна.

Анастасия Василенко может находится под завалами. Фото: соцсети

2:00 На место удара по колледжу – по зданиям учебного корпуса и общежитию с детьми – приехали спасатели. Которые, как только миновала опасность, кинулись разбирать завалы. Как рассказал Родион Мирошник, на колледж скидывали много взрывчатки - судя по объемам разрушения зданий и общежития, и учебного корпуса. Спасатели мгновенно начали разбирать завалы, на место приехали медки, чтобы оказать всю нужную помощь. Известно, что здание обрушилось до второго этажа.

Здание общежития пострадало сильнее всего. Фото: администрация ЛНР/канал в МАКС Леонид Паасечник

8:40 Об атаке ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР 22 мая 2026 года сообщил глава республики Леонид Пасечник. Он назвал случившееся страшной трагедией.

- Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа нашего педуниверситета, - отметил он.

В момент удара в комнатах общежития колледжа находились 86 детей от 14 до 18 лет. 35 получили ранения различной степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь – это данные на утро.

8:50 На месте ЧП продолжают работать спасатели, они разбирают завалы. На эту минуту известно, что двоих подростков, которые оказались погребены под обломками в результате взрыва, удалось поднять на поверхность и передать медикам. Но под завалами еще находятся дети.

Атаке подвергся не только колледж – Старобельск расстреливали методично, в городе повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему тоже оказали медицинскую помощь.

9:20 Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал атаку ВСУ преступлением военного режима и террористическим актом. Он отметил, что удар был совершен по мирным жителям и по несовершеннолетним

- Нацисты, как загнанные крысы, пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей. Это военные преступления, за совершение которых наказание будет неотвратимым.

9:40 Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР 22 мая 2026 года.

- Террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением. Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивает фейки Зеленского о якобы украденных Россией детях, - сказала она.

ВСУ били по беззащитным детям Фото: администрация ЛНР/канал в МАКС Леонид Паасечник

10:15 СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Старобельске Луганской Народной Республики. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием следователей ГСУ СК России. Фиксируются показания очевидцев, назначен ряд экспертиз.

10:20 Из-под завалов извлекли тело погибшего при атаке ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР 22 мая 2026 года. Определено местонахождение еще 3 человек – их удалось спасти. Об этом сообщают в МЧС.

11:00 Сообщается о 40 пострадавших при атаке ВСУ в Старобельске (это число включает и тех, кто пострадал не в колледже). 14 из них - подростки до 18 лет.

11.17 Сообщается, что под завалами разрушенного после атаки ВСУ на колледж в Старобельске 22 мая 2026 года здания, находятся люди. И спасатели надеются, что они могут быть живы. Все службы продолжают работу в непростых условиях при угрозе повторной атаки.

11:31 Уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова назвала случившееся чудовищной трагедией. Она отметила, что по предварительным данным, 4 человека погибли, 35 детей получили ранения разной тяжести.

- Готовим официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека, - уточнила Яна и сказала, что именно в это колледже недавно проводился патриотический форум.

11:43 Леонид Пасечник сообщает: Число пострадавших в Старобельске выросло до 39 человек.

- Сейчас на месте организована спасательная работа: работают сотрудники МЧС, медики, психологическая помощь. Развернут пункт временного размещения для прибывших родителей, - отметил он.

Глава ЛНР Пасечник рассказал об атаке ВСУ по зданию колледжа в Старобельске Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал массированную атаку ВСУ на колледж в Старобельске в пятницу «беспрецедентным актом бесчеловечного отношения»

12:00 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР 22 мая 2026 года чудовищным преступлением Киева.

12:45 Владимир Сальдо - глава Херсонской области - поддержал всех жителей ЛНР, один из городов которой подвергся атаке беспилотников ВСУ 22 мая 2026 года. Он выразил соболезнования семьям погибших детей.

- Террористы, что направили беспилотники на общежитие — настоящие выродки. За этим подлым преступлением последует жёсткий ответ, - написал он.

13:07 Омбудсмен в ЛНР Анна Сорока записала обращение с места ЧП. Она отметила, что работает тут с командой, общается со специализированными службами, родственниками, чтобы понять, в чем нуждаются люди.

- Самое главное установить местонахождение всех детей, будем надеяться, что все живы.

15:40 Молодые активисты в ЛНР организовали выезд на станцию переливания крови для раненных при атаке на колледж. Кровь сдают представители "Единой России" и "Молодой гвардии".

В Луганске массово сдают кровь для пострадавших при атаке ВСУ в Старобельске Фото: Валерия РАЗИНА.

16:00 В ЛНР продолжает работу оперативный штаб по оказанию помощи людям, которые пострадали в результате ночной трагедии. Увы, но на месте сохраняется беспилотная опасность. И главный приоритет сейчас - обеспечить безопасность и тех организаций, которые сейчас помогают людям.

16:10 Запланировано заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по колледжу Старобельска ЛНР 22 мая 2026 года. Оно состоится в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщили в постпредстве РФ при ООН.

16:40 В МИД России заявили, что злодеянием против детей в Старобельске Киев и его кураторы взяли на себя ответственность за эскалацию боевых действий.

17:20 Владимир Путин заслушал доклады глав ЛНР, минобороны, МЧС, ФСБ и осудил удар ВСУ по общежитию в колледже.

- Никаких военных объектов нет рядом с общежитием в Старобельске, - отметил он.

17:26 Владимир Путин заявил, что поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на удар по Старобельску, ограничиться заявлениями нельзя.

Также президент уточнил, что удар по Старобельску не был случайным и три волны беспилотников были направлены в одно место.

17:30 Владимир Путин сообщил, что в результат удара ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР 22 мая 2026 года погибли шесть человек.

Семьям пострадавших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске оказывается психологическая помощь

Увы, но пока под завалами еще остаются люди.

Фото: ГУ МЧС по ЛНР Продолжается разбор завалов

Погибшие и пострадавшие при атаке ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР 22 мая 2026 года

В момент атаки ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР в здании общежития находились 86 учащихся и 1 работник общежития. 39 человек пострадали, им оказывается вся необходимая помощь - так отметил в своем канале Леонид Пасечник. Среди них есть погибшие - по данным президента РФ Владимира Путина по состоянию на вечер 22 мая 2026 года при атаке ВСУ на колледж в Старобельске погибли шесть человек.

Последние новости об атаке ВСУ на колледж в Старобельске 22 мая 2026 года: главное

На данный момент идет разбор завалов - несмотря на угрозу БПЛА, под ними может находиться до 18 пострадавших. Эту информацию уточнил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник

Соблюдение прав пострадавших контролирует прокуратура.

Организована горячая линия для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи при прокуратуре Старобельского района. Звонить следует по телефону 8-959-578-17-11.

Официальный представитель СК РФ Петренко рассказал об уголовном деле после атаки на колледж в Старобельске

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Дмитрий Песков: Атака ВСУ на колледж в ЛНР - чудовищное преступление

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