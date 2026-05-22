Цена за европонты: Сколько потеряет Армения из-за разворота от России в ЕС

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В отношениях России и Армении начало искрить. После того как армянские власти взяли курс на Евросоюз, закрепив это голосованием в парламенте, а премьер Никол Пашинян собрал в Ереване саммит самых откровенных недругов России - от Макрона до Зеленского (последний даже грозил из Армении атаковать дронами парад в Москве и никто его не одернул), стало понятно — без последствий такое не останется. И в первую очередь - для Армении, которая пока числится полноправным членом ЕАЭС (вместе с Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией) и пользуется всеми его льготами и открытым рынком.

«Армения не собирается идти на конфронтацию с Россией, это уважаемая сверхдержава. И мы остаемся в ЕАЭС», - попытался сгладить углы Пашинян.

«Армения не может одновременно находиться в ЕАЭС и ЕС по определению, на двух свадьбах танцевать не получится», - заявил в ответ замглавы МИД России Михаил Галузин.

А секретарь Совбеза России Сергей Шойгу высказался еще прямее: «Стратегическими партнерами Армении в 2025-26 годах стал ряд недружественных России государств. Соглашение с ними подразумевает и углубление взаимодействия в сфере безопасности. Идут совместные учения... При этом из России в Армению по ценам в три раза ниже рыночных поставляется газ, на льготных условиях мука, зерно, удобрения, дизельное топливо и бензин».

Доля России в товарообороте Армении составляет 36%. Более трети! В Москве справедливо заподозрили, что Пашинян просто собирается пользоваться выгодой от ЕАЭС и льготной торговлей с Россией до последнего момента - до ухода в ЕС. И не хочет пугать народ Армении разрывом отношений с Россией. Иначе можно проиграть на выборах, которые пройдут в Армении уже 7 июня. Хотя все для себя и страны Пашинян, похоже, уже решил. Это можно назвать маленькой кавказской хитростью, которая неминуемо ведет к большим убыткам и потрясениям.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: REUTERS.

Что мы продаем Армении и что покупаем, много ли вложили в эту страну и проживет ли она без России?

KP.RU обратился к главному научному сотруднику сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александру Крылову, директору Армянского филиала Института стран СНГ Александру Маркарову и экономисту из Армении Ашоту Тавадяну.

ЧТО МЫ ВЛОЖИЛИ?

- Много ли Россия уже вложила денег в Армению?

Маркаров:

- Около 4 миллиардов долларов одних только инвестиций — такие данные в прошлом году приводила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Больше 4 тысяч компаний с российским капиталом в работают Армении. Десятка четыре — крупных.

Тавадян:

- В начале 2010-х Роснефть и Газпром хорошо вложились. У нефтяников есть совместное предприятие, сеть АЗС, завод по производству битума. Газовики более полумиллиарда долларов вложили - в Раздане их ТЭС работает.

Крылов:

- Российский Вымпелком вложился в активы национального оператора связи Армении. ВТБ — в армянскую банковскую сферу. «Русал» модернизировал большой завод. Российские энергетики «обновили» Севано-Разданский каскад ГЭС. Вложения шли в энергетику, железные дороги, электросети. Но армянское руководство заявляет, что готово российское участие минимизировать или вовсе убрать. Например, управление железными дорогами предложили передать Казахстану. Европейцы и американцы претендуют на атомную генерацию. Почти отобраны электросети у российско-армянского бизнесмена Самвела Карапетяна, который попытался защитить Армянскую апостольскую церковь от захвата людьми Пашиняна.

ЧТО ПОСТАВЛЯЕМ МЫ?

- Что Россия поставляет Армении?

Тавадян:

- Россия - главный партнер Армении. Газ и нефтепродукты Ереван получает по льготным ценам. В прошлом году эти поставки составили более 2.3 миллиардов кубов. Цена в 177 долларов за 1000 кубометров газа делает армянскую продукцию конкурентноспособной. Сырье для атомной станции в Мецаморе также идет из России.

Крылов:

- Из России, кроме природного газа, в Армению поставляются мука, крупы, зерно, удобрения, дизтопливо, бензин. Например, десятую часть выручки от поставок российских продуктов дает пшеница. А еще подсолнечное масло, кондитерские изделия, маргарин и даже шоколад — тоже до 10 процентов выручки. Наши поставки обеспечивают потребности все армянского населения.

ЧТО ПРОДАЮТ ОНИ?

- Сколько и чего Армения поставляет в Россию?

Тавадян:

- В Россию идет более 90 процентов всей продукции агропрома, которую Армения отправляет за рубеж. Текстиль, обувь, табачная продукция. В 2023 и 2024 годах в Россию поставили коньяка на 275 миллионов долларов за полтора года. Там было более 23 миллионов литров - в пересчете на чистый спирт. А минеральной воды - только за полгода в 2025-м — 12.6 миллионов литров.

Крылов:

- Фрукты, овощи, соки, вино, коньяки, минеральная вода... Плюс армянский бизнес активно пользуется возможностями реэкспорта самых разных товаров в Россию под своей маркой. Они ввозятся в Армению, растомаживаются и в выгодном режиме идут в Россию. Экономическая заинтересованность бизнеса очень велика! Но она противоречит политическому курсу сегодняшних властей Армении. Они заявляют, что идут в Евросоюз, и видят будущее Армении только там. Но сочетать это долго с нахождением в ЕАЭС невозможно.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ БЕЗ МОСКВЫ?

- Если льготных российских поставок в Армению не будет — как она выживет?

Маркаров:

- Что касается газа, нефти и топлива для АЭС — сегодня сложно сказать, насколько эти объемы можно возместить через другие страны. Армения получает из Ирана 370 миллионов кубометров газа в год. Получили газ — отдали электричество. Часть нефтепродуктов идет через Азербайджан, но, очень вероятно, что их происхождение так же российское. Вопрос не в объемах, а в цене — кто кроме России даст Армении товар по стоимости в разы ниже мировой?

Крылов:

- Кстати, надо учесть, что в Армении осело еще и множество релокантов из России со своим капиталом.

В принципе, Ереван может заместить российские поставки нефти и газа азербайджанскими. Рынок Армении не такой большой. Но готов ли Баку снабжать соседей топливом в три раза дешевле мировых цен? Очень сомнительно. Разве что немного и недолго - чтобы подержать удобного им Пашиняна на ближайших выборах.

А ЧТО СКАЖЕТ ДИАСПОРА?

- Сколько армян живет в России и в мире?

Маркаров:

- В Армении до развала СССР проживало около 3 миллионов человек. В 1990-х миграция вымыла из страны до 700 тысяч человек. Сейчас население вновь - около 3 миллионов. Считается, что на территории России проживает около 2.5 миллионов этнических армян, но не все они граждане Армении. В мире армян 10-11 миллионов.

Крылов:

- Самая многочисленная диаспора в России — более 2.5 миллионов этнических армян. По разным оценкам, от полумиллиона до миллиона живет в США. По Франции тоже разные цифры, называют 700-750 тысяч.

Сейчас население Армении - около 3 миллионов человек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Сколько денег на историческую родину переводят армяне из России?

Маркаров:

- 3.9 миллиарда долларов переведено в 2025 году. Это порядка 13 процентов армянского ВВП. Трансферты из России в Армению — традиционная часть поддержки от диаспоры за рубежом.

Крылов:

- Диаспора в России отправляет больше всего средств на историческую родину. Это не только армяне, которые приехали в прошлые годы или уже родились здесь и являются гражданами России, но и сотни тысяч армян, приезжающих как трудовые мигранты - «на сезон». Но при политике, которую ведет Пашинян, можно ожидать, что вскоре все может изменится в неблагоприятную для Армении сторону. Внутри ЕАЭС льготные условия для работы останутся для белорусов, казахов, киргизов, но не для армян. К тому же, если Армения уходит из Евразийского союза, будут резко ограничены возможности переводов в нее из России.

ПАРАЛЛЕЛИ С УКРАИНОЙ

Сравнимы ли ситуации в Армении-2026 и на Украине-2014?

- 12 лет назад Янукович, как и Пашинян, хотел усидеть на двух стульях — и с Россией, и с Европой, но кончилось плохо. Армения повторяет ошибки?

Крылов:

- Это не совсем корректное сравнение. Янукович не заявлял, что Украина идет только на Запад, а с Россией остается, пока это выгодно. Пашинян более радикален. Есть решение армянского парламента о курсе в ЕС. Янукович внимательнее смотрел на то, какие последствия повлечет сближение Украины с ЕС. Потому и отложил подписание соглашения с ЕС, которое было для Украины разорительно. Хотел более выгодных условий. А Пашинян готов на любые условия - лишь бы слиться с Европой.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

За 10 лет членства Армении в ЕАЭС ее ВВП вырос на 60% — лучший показатель среди всех участников Евразийского союза.

Подушевой ВВП Армении увеличился на 120% - это рекорд среди стран ЕАЭС.

Реальная зарплата выросла на 50%.

Экспорт Армении в страны ЕАЭС вырос более чем в 13 раз, а импорт — почти в 10 раз. На рынок союза в 2025 году приходилось 42,9% внешнеторгового оборота республики.

По оценкам экспертов, выход из ЕАЭС будет обходиться Армении потерями, как минимум, 5 миллиардов долларов в год.

Экономика Армении потеряет от разрывая с ЕАЭС от 15% до 20%.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Конец цветочно-фруктового периода?

Россельхознадзор сообщил о временных ограничениях с 22 мая на поставки из Армении цветов и минеральной воды «Джермук».

90% импорта цветов из Армении приходится на Россию. Но на рынке РФ эти поставки занимают долю лишь в 5%. То есть, для России отказ от армянских цветов не играет большой роли. А для Армении это — остановка всего цветочного бизнеса.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предупредил, что санитарные вопросы фиксируются не только по цветам, но и по овощам и фруктам из Армении.