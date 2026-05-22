Филипп Киркоров на премьере фильма про Майкла Джексона Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась официальная российская премьера фильма «Майкл» о легендарном музыканте. Главную роль в фильме исполнил племянник артиста Джафар Джексон. До Москвы он не доехал, а потому отдуваться за него пришлось… Филиппу Киркорову. Во всяком случае, именно он стал главной звездой вечера.

Филипп Бедросович появился на премьере со своей подругой, певицей Анастасией Стоцкой. Он похвастался журналистам подарком от Майкла Джексона, а заодно заявил, что общество беспощадно оболгало его кумира.

Киркоров поделился впечатлением от фильма «Майкл», а Шаляпин заявил, что у Майкла Джексона самые преданные фанаты

Анастасия Стоцкая Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Эта перчатка — подарок, на ней написано “Майкл Джексон”. Что касается слухов о нем, то они же развеялись, слава Богу. При жизни человека загасили, вообще всего лишили и после смерти тоже обливали грязью. А теперь оказалось, что Майкл Джексон святой, что хороший, помогал детям. Ну вот как не стыдно? Вот так у нас все. Общество вешает ярлыки, а потом не отделаться», — сказал Киркоров.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Актриса Наталья Рудова, будучи публичным человеком, тоже возмутилась поведением общества, которое до сих пор критикует внешность Майкла Джексона. «Люди, не представляющие ничего из себя, очень любят потрындеть, очень любят оскорбить. Они же не знают, что у человека внутри. Им просто скучно в своей жизни. Вот они заходят в интернет и начинают негативить. Ну, примерно такой расклад. Ну а как иначе? У меня не возникает мысли зайти на страницу, кому-то написать кучу нелицеприятных вещей. Даже если у меня есть какие-то мысли, я этого не делаю. Я крайне редко что-то могу писать. И то это уже на моей странице — на хамство отвечаю хамством», — сказала KP.RU Рудова.

Также Наталья прокомментировала информацию о том, что парни-зумеры стали чаще влюбляться в женщин постарше. Актрису эта новость очень обрадовала:

«Отлично! Нам нужны мальчики помладше. Зачем нам мальчики постарше? Они грустные, они уже прожили эту жизнь, им неинтересно, а нам всегда классно».

Протеже Киркорова, певица Марго, внезапно заявила «Комсомолке», что отказалась от дуэта с воссоединившейся группой t.A.T.u. «Мы даже обсуждали этот момент, но не дошло до фита. У меня поменялись планы. Я, по-моему, тогда как раз с Ли Пампом спела. Я живу как настроение пойдет. Что вздумается, то и делаю», — объяснила Марго, почему решила покукарекать вместо дуэта с Леной Катиной и Юлей Волковой.

MARGO Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Был на премьере и Прохор Шаляпин, который неожиданно вышел с 17-летней дочерью Витаса Аллой. Девочка была немногословна, поэтому певец говорил за двоих. В разговоре с KP.RU он объяснил, почему американские критики не оценили фильм, а зрители остались в восторге.

«Вы знаете, у Майкла Джексона самые преданные и сильные фанаты по всему миру. Мне даже не удалось попасть в склеп к нему, потому что я пытался пройти в Лос-Анджелесе, и меня не пустили. Даже там охраняют, понимаете. К Мэрилин Монро я попал, два раза ходил, а к Майклу — нет. Но в любом случае нам интересно посмотреть этот фильм, это мировая история, это культура мировой эстрады. Извините, наши артисты должны там сейчас поучиться. Учиться и учиться, понимаете? И такие деньжищи там же были. Из наших артистов только Витас смог заработать мировую признательность. Папа Аллочки. Алла, ты знаешь, что у тебя папа мировая звезда? Единственная из наших», — сказал Прохор Шаляпин.

Прохор Шаляпин с 17-летней дочерью Витаса Аллой

Собственно, даже во время просмотра фильма публика про Филиппа Бедросовича не забывала. Кто-то в зале то ли от большой любви, то ли шутки ради время от времени кричал: «Киркоров!» — под аплодисменты остальных зрителей.

Самому же поп-королю картина очень понравилась, о чем он рассказал «Комсомолке» уже после сеанса. «Блистательный фильм! Я уже смотрел его в Лос-Анджелесе. Я был на премьере. Шикарный фильм. Прекрасный каст, прекрасные актеры, прекрасная вообще постановка, прекрасный великий фильм про великого артиста», — заявил Киркоров.

Звёзды на премьере фильма про Майкла Джексона

Действительно, посмотрев фильм, становится понятно, почему оценки критиков и зрителей так разнятся. Картина вызовет восторг у настоящих фанатов, а вот у остальных возникнет много вопросов. Слишком уж она «подчищена» от всех скандалов, а в жизни Майкла Джексона их было немало…

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