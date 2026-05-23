Буйный и седой Ткачук — Пугачев, солидный Безруков — отец Гринева: Как выглядят герои новой «Капитанской дочки»

В масштабной экранизации повести Пушкина «Капитанская дочка» (2026) актер Евгений Ткачук исполняет роль Емельяна Пугачева. Фото: телеканал «Россия 1»/«КИОН»

Тренд на экранизацию русской классики устойчиво сохраняется. То ли продюсерам так проще, то ли современные режиссеры бегут от реальности, но Сергей Урсуляк и Сарик Андреасян одновременно снимают «Войну и мир», в Крыму скоро начнут снимать экранизацию «Человека-амфибии», а еще недавно вышли «Коммерсант» (по книге Андрея Рубанова), «Авиатор» (по одноименному роману Евгения Водолазкина), а еще впереди — сериал «Держаться за землю» по произведению Романа Самсонова про Донбасс.

Теперь к выходу готовится еще один крупный проект по русской классике — «Капитанская дочка». Это сериал Дмитрия Литвиненко («Рашн Юг», «Елки»), заказанный каналом «Россия 1». Создатели позиционируют его как «эпическую драму».

Роль дворянина Петра Гринева исполнит актер Олег Савостюк. Фото: телеканал «Россия 1»/«КИОН»

Пушкинский сюжет не меняли — дворянин Петр Гринев (Олег Савостюк) наказан отцом Андреем Петровичем (Сергей Безруков), почти как главный герой сериала «Мажор», и едет служить не в столицу, а в Белогорскую крепость. По дороге встречает пассионарного казака по имени Емеля (Евгений Ткачук), с которым делит тулуп. Тут-то все и начинает закручиваться.

Сергей Безруков сыграет отца Петруши Гринёва. Фото: телеканал «Россия 1»/«КИОН»

А в окончательный водоворот исторического смерча обращается, когда Петр влюбляется в Машу (Евгения Леонова) — дочь коменданта той крепости, где расквартирован. Какой русский роман без любовного треугольника? Конечно, появляется и сопротивление — антагонист Гринева: сосланный в крепость поручик Швабрин (Егор Корешков), который тоже положил глаз на Марию.

На этом фоне в Российской империи начинается классический русский самотек истории — тот самый заросший мужик в тулупе (Пугачев) объявляет себя императором: чудом уцелевшим Петром III, претендующим на реванш и престол. Емельян приходит в крепость, где служат Гринев и Швабрин, и переворачивает их — и страны тоже — жизнь.

Пугачёв и Швабрин — герои, оказавшиеся по одну сторону баррикад, но представляющие собой совершенно разные типы изменников. Фото: телеканал «Россия 1»/«КИОН»

— Пугачев — это такая личность — да и время такое далекое — что мы, если честно, немного теряем острую связь с действительностью происходящего, — пояснил KP.RU Евгений Ткачук. — И не зря Пушкин в записках о Пугачеве («История Пугачева, 1834 г.) пишет: «будущий историк, коему позволено будет распечатать дело о Пугачеве, легко исправит и дополнит сей труд — конечно, несовершенный, но добросовестный». Так что мы с Александром Сергеевичем в этом случае можем фантазировать, поскольку стопроцентной документальной хроники нет. Полнота информации так и не раскрыта. Что там случилось в действительности? Был ли он Пугачев? Или это фамилия прилипла к человеку после того, как от настоящего бунтовщика избавились? Доподлинно не знаем. Поэтому создаем образ на уровне общего видения Пушкина, который выстраивает характер оголтелого буяна, злого скомороха, разгоняющего страну безудержным протестом и заходящего в этом пылу в кровавую реку. Все, что я читал по теме, — так или иначе домыслы. Так что пока только погружаемся в процесс. В момент съемок сложно говорить о результате. Надеюсь, что будет не стыдно.

Антагонист Гринева — сосланный в крепость поручик Швабрин в исполнении актера Егора Корешкова. Фото: телеканал «Россия 1»/«КИОН»

Кроме обозначенных актеров в проекте заняты Федор Добронравов, Антон Лапенко, Александр Мизев, Никита Павленко, Владислав Ветров и другие.

Сериал «Капитанская дочка» готовится к выходу на канале «Россия 1», а также онлайн-платформах START и КИОН.