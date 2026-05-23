Екатерина Волкова прошлась по багуловой дорожке вместе со звездой «Молодежки» Денисом Никифоровым. Фото предоставила пресс-служба ЗМКФ

В Чите проходит XIII Забайкальский международный кинофестиваль, куда по традиции прилетают звезды. В этом году в числе гостей и участников оказалось много красавиц-актрис: Любовь Толкалина, Наталья Бочкарева, Екатерина Волкова, Ника Здорик и многие другие. А мы выбрали самые яркие образы с багуловой дорожки ЗМКФ.

Образы звезд прокомментировала журналист KP.RU и стилист Ольга Родина. Фото предоставила пресс-служба ЗМКФ

Екатерина Волкова

Екатерина Волкова. Фото предоставила пресс-служба ЗМКФ

С Екатериной Волковой случился настоящий модный конфуз. Собираясь на открытие, звезда второпях надела джинсовый корсет и перепутала верх и низ. Екатерина заметила, что что-то не так уже после того, как прошлась по багуловой дорожке вместе со звездой «Молодежки» Денисом Никифоровым. Впрочем, Волкова не растерялась и перевела все в шутку.

«Сегодня вышла на дорожку в корсете кверху ногами. А я думаю, почему у меня на бедрах сиськи?!» — написала в соцсетях Екатерина.

Звезда «поставила» корсет на место сразу после фотоколла. В беседе с KP.RU Екатерина рассказала, что образ с корсетом и юбкой макси из денима от российского бренда Munique ей подобрала стилист. Костюм стоит 50 000 рублей.

Екатерина Волкова. Фото предоставила пресс-служба ЗМКФ

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева. Фото предоставила пресс-служба ЗМКФ

Похудевшая и похорошевшая Наталья вышла в наряде, который буквально собрал в себе «комбо» — пайетки, перья, бантики и умопомрачительное декольте…

«Это платье создала дизайнер Светлана Фока, с которой мы давно дружим», — рассказала KP.RU Наталья.

Впрочем, такой наряд может надеть только женщина с очень хорошей фигурой. В беседе с KP.RU Бочкарева рассказала, что пьет много воды и мало ест. У звезды «Букиных» двухразовое питание — завтрак и обед. Иногда она заканчивает есть уже после трех часов дня. Также Наталья занимается пилатесом и йогой. Так что никаких чудес и уколов для похудения!

На дорожке Наталья продемонстрировала умопомрачительное декольте с бантиками. Фото предоставила пресс-служба ЗМКФ

Любовь Толкалина

Любовь Толкалина. Фото предоставила пресс-служба ЗМКФ

Любовь вместе с Максимом Авериным вела торжественное открытие Забайкальского международного кинофестиваля. Толкалина выбрала наряд трендового белого цвета. Актриса сочетала топ с бахромой с юбкой макси. Образ звезда дополнила белыми лодочками. А вот от украшений решила отказаться или же забыла про них…

Маргарита Шубина

Маргарита Шубина. Фото предоставила пресс-служба ЗМКФ

Маргарита Шубина надела полупрозрачный костюм с блестками, состоящий из черной блузы и такой же юбки. Образ актриса решила дополнить акцентными лаковыми лодочками красного цвета, в которых, впрочем, едва смогла пройти по дорожке. Туфли оказались неудобными, и, в целом, не очень уместными для лука Шубиной. Куда бы больше классические черные лодочки.

Ника Здорик

Ника Здорик. Фото предоставила пресс-служба ЗМКФ

Звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик вышла на дорожку в эффектном платье молочного оттенка с халтером и пышной баской. Образ актриса дополнила миниатюрный сумочкой и минималистичными украшениями. Плюс тугой пучок. Все красиво!

Ника Здорик. Фото предоставила пресс-служба ЗМКФ

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