Короткие мудрости недели: «Женщина, которая своей красотой лишает мужчин рассудка, – страшная женщина»

«Женщина, которая своей красотой лишает мужчин рассудка, – страшная женщина». Фото: Look Studio/Shutterstock/Fotodom

Авторы Содружества «СОКРАТ» представляют свои байки, шутки, каламбуры.

Чем сильнее вы надуваетесь от важности, тем больше вероятность того, что кто-то при этом лопнет от смеха.

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В юности мечтаешь о шапке-невидимке для того, чтобы незаметно проникнуть в женскую баню, в зрелом возрасте – в банк, а в старости – в рай.

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К голосу разума всегда необходимо прислушиваться, потому что из всех голосов он, как правило, самый тихий.

Вадим Зверев

– С кем ты так напился?

– С чистой совестью!

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– Подайте мне знак!

– Какой?

– Денежный!

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– С чего ты взял, что я растолстела?!

– Да так, взвесил в уме!

Станислав Овечкин

Кто не сидел в шкафу, тот не знает, что такое настоящая страсть!

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Герой-любовник в шкафу не прячется!

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Любовник оправдывал себя тем, что он разделяет чужое семейное счастье.

Александр Петрович-Сыров

Если мужчина лишился девственности, это еще не значит, что он приобрел мужественность.

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Некоторые мужчины, прежде чем разжечь в женщине огонь любви, столько дров наломают!

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Женщина, которая своей красотой лишает мужчин рассудка, – страшная женщина.

Сергей Сидоров

Если Вы вскипаете тогда, когда Вас пытаются нагреть, то возможно, Вы – чайник.

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Из неуспевающих попал в преуспевающие по головам успевающих.

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Чтобы выйти сухими из воды, некоторые готовы подмочить репутацию.

Афанасий Смыслов