Короткие мудрости недели: «Женщина, которая своей красотой лишает мужчин рассудка, – страшная женщина»

Авторы Содружества «СОКРАТ» представляют свои байки, шутки, каламбуры.
Чем сильнее вы надуваетесь от важности, тем больше вероятность того, что кто-то при этом лопнет от смеха.
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В юности мечтаешь о шапке-невидимке для того, чтобы незаметно проникнуть в женскую баню, в зрелом возрасте – в банк, а в старости – в рай.
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К голосу разума всегда необходимо прислушиваться, потому что из всех голосов он, как правило, самый тихий.
Вадим Зверев
– С кем ты так напился?
– С чистой совестью!
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– Подайте мне знак!
– Какой?
– Денежный!
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– С чего ты взял, что я растолстела?!
– Да так, взвесил в уме!
Станислав Овечкин
Кто не сидел в шкафу, тот не знает, что такое настоящая страсть!
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Герой-любовник в шкафу не прячется!
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Любовник оправдывал себя тем, что он разделяет чужое семейное счастье.
Александр Петрович-Сыров
Если мужчина лишился девственности, это еще не значит, что он приобрел мужественность.
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Некоторые мужчины, прежде чем разжечь в женщине огонь любви, столько дров наломают!
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Женщина, которая своей красотой лишает мужчин рассудка, – страшная женщина.
Сергей Сидоров
Если Вы вскипаете тогда, когда Вас пытаются нагреть, то возможно, Вы – чайник.
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Из неуспевающих попал в преуспевающие по головам успевающих.
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Чтобы выйти сухими из воды, некоторые готовы подмочить репутацию.
Афанасий Смыслов