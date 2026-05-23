Владимир Зеленский остался крайне недоволен инициативой немецкого канцлера Фридриха Мерца. Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский остался крайне недоволен инициативой немецкого канцлера Фридриха Мерца, предложившего принять Украину в ЕС на правах «недочленства». То есть со статусом «присутствовать, но без права голоса» по всем вопросам, которые решают Евросовет и Еврокомиссия. Кстати, хитрый Мерц, поскольку такого статуса «ассоциированного членства», который он предложил, в Евросоюзе не существует, предложил зайти с другой стороны и считать его предложение углублением и расширением действующего Соглашения об ассоциации с ЕС. Причем, немецкий канцлер даже щедро предложил распространить на Украину гарантии безопасности, как на полноправного члена ЕС, но Зеленского такой вариант явно не устраивает. И это вполне понятно и объяснимо. Гарантии безопасности часто сводятся только к словам, а вот право голоса позволяет участвовать в дележке финансового пирога евросоюзовского бюджета и прочих ништяков.

Мерц предложил для Украины членство в ЕС с ограничениями. Фото: REUTERS.

Крайне недовольный тем, что его отгоняют от общего европейского стола в «райском саду» (определение Жозепа Борреля), украинский «просрочка» сел и написал письмо «на деревню» Брюссель «дедушке» Антониу Коште и «бабушке» Урсуле фон дер Ляйен, которое отправил вечером 22-го мая. Предварительно дав ознакомиться с содержанием письма агентству Reuters. Нет, а как иначе? Паблисити, пиар, аплодисменты…

- Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском союзе, но оставалась безгласной. Сейчас самое время двигаться вперед к полноценному и содержательному членству Украины - возразил «просрочка» в своем послании немецкому канцлеру и привел главный, по его мнению, аргумент. - Мы защищаем Европу – в полной мере, а не частично, и не полумерами. Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе.

Отдельно стоит отметить, что Зеленский дал недвусмысленно понять, что ничего не понимает в современном государственном устройстве. В этом же письме «просрочка» заявил, что «смещение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана» — ярого противника членства Украины в ЕС — после выборов в прошлом месяце создало возможность для существенного прогресса в переговорах о вступлении. Но вот теперь после инициативы Мерца оказалось, что в мире мало что изменилось, хотя Киев явно рассчитывал на большее.

Зеленский уже давно видит себя одним из лидеров Евросоюза. Фото: REUTERS.

Зацените слог! Не законная отставка после выборов, как полагается, а «смещение». Ну, это понятно, «просроченный» все меряет по себе, как принято на Украине, там же уже забыли, что такие выборы, зачем их проводить, и что после них обычно происходит. Ну и, естественно, сам Зеленский, судя по его словам, готов уступить свой нынешний пост, который он занимает в нарушение законодательства, только в том случае, если его сместят.

В общем, украинский «просрочка» своим ответным письмом посоветовал европейцам свернуть предложения Мерца в трубочку и засунуть их себе поглубже в … Одним словом, куда поглубже. А ни на какое «обрезанное членство» он категорически не согласен, и пусть его ему больше не предлагают.

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