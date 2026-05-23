«Упустил свой момент»: Александр Калягин сделал заявление о своей карьере

Актер Александр Калягин завершил карьеру в кино уже давно. Он посвятил себя театру. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Довольно странная «новость» разлетелась по Сети, мол Александр Калягин завершил кинокарьеру. Об этом он заявил в беседе с ТАСС: «Упустил свой момент (вероятно, для съемок в кино - Ред.)... Годы не те, ничего назад не перекрутишь. Все нужно делать вовремя…».

Из этих слов может сложиться впечатление, что Калягин не снимается год или два. На самом деле Александр Александрович завершил кинокарьеру лет 20 назад. А если по Гамбургскому счету больших, заметный и значимых ролей, так лет 40 назад, когда он сыграл Павла Ивановича Чичикова в телевизионном пятисерийном художественном фильме режиссера Михаила Швейцера «Мертвые души». Все что было после, особенно в 90-е, - это были мелкотравчатые роли для такого большого русского актера как Александр Калягин.

Актерский талант Александра Калягина гораздо масштабней его киновоплощений. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

И Пётр Николаевич Полуорлов из «Старого Нового года», и Михаил Платонов из «Неоконченной пьесы для механического пианино», и режиссер Колягин из картины «Раба любви» и уж тем более обожаемый всеми Бабс Баберлей из «Здравствуйте, я ваша тётя!» - всё это было много раньше. Сказать, что кинокарьера СанСаныча (как его любя называют в театре) сложилась очень уж удачно, наверное, нельзя. Его актерский талант гораздо масштабней его киновоплощений. Но он компенсировал театром, где сыграл гораздо больше интересных и главных ролей. Он и сейчас остается театральным артистом, который нет-нет да порадует зрителей выходом на сцену в спектаклях театра «Et Cetera». Увы, значительно реже, чем хотелось бы нам зрителям. И всё же он играет в спектакле Роберта Стуруа «Ревизор.Версия». Представьте себе, СанСаныч в этой комедии Гоголя – Хлестаков! Это что-то! Приходите – не пожалеете.