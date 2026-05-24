Разоблачение астрологии: ученый изучил 10 миллионов браков, и выяснил, что семейное счастье не связано со знаками Зодиака

Семейное счастье никак не зависит от небесных светил. Фото: Kaspars Grinvalds//Shutterstock/Fotodom

- Неужели ты не видишь, он тебе совершенно не подходит, потому что ты Скорпион, а он Лев!

Астрологи так задурили голову некоторым представительницам прекрасного пола, что такие диалоги нередко ведутся дамами на полном серьезе. Они уверены, что их личная жизнь решается где-то там на небесах. Ок, предположим кому-то в космосе не все равно, за кого выйдет замуж условная Алена из Мытищ (по гороскопу Скорпион). Но если это так, то мы должны увидеть эту закономерность в статистике браков, предположил социолог Дэвид Воас (David Voas) из Университета Манчестера (Великобритания). И провел самое масштабное в мире исследование совместимости знаков Зодиака для семейной жизни.

ПРОВЕРЯЕМ АЛГЕБРОЙ ГАРМОНИЮ СОЧЕТАНИЯ ДЕВА + КОЗЕРОГ

Дэвид Воас проанализировал данные переписи населения Англии и Уэльса за 2001 год. Он изучил анкеты 20 миллионов человек, которые соответственно составляли 10 миллионов супружеских пар. Логика ученого была проста и понятна: если существуют идеальные комбинации знаков Зодиака, то это должно было проявиться статистически. То есть удачных сочетаний (например, Дева+Козерог или Рак+Рыбы) должно быть больше. А “конфликтных” комбинаций - меньше (такими считаются Рак+Овен, или Лев+Скорпион).

Ученый утверждал, при таком огромном количестве данных (10 миллионов супружеских пар) чувствительность математического анализа невероятно высока. Даже ничтожно малый эффект, допустим, влияние звезд всего на 1 пару из 1000, дал бы 10 000 «лишних» пар с определенной комбинацией знаков Зодиака. А 10 тысяч браков не иголка в стоге сена, такой показатель невозможно не заметить.

Первоначальный анализ данных шокировал скептика. Была обнаружена небольшая, но статистически значимая взаимосвязь: люди чаще вступали в брак с партнерами своего знака (или соседнего, идущего следом). Вот какие закономерности были выявлены:

- Количество пар, родившихся под одним знаком зодиака, оказалось примерно на 22 100 больше, чем возможно при случайном совпадении.

- С учетом соседних знаков Зодиака это число увеличилось почти до 26 900.

- Больше всего “эффект совместимости” проявлялся у Козерогов, родившихся в январе.

ГЛОБА И ШАМПАНСКОЕ

Вроде бы математика доказывала: расположение звезд в момент рождения действительно что-то значит. Но Павлу Глобе и Василисе Володиной еще рано бежать за шампанским. Ученого смутило, что найденные закономерности не соответствовали классическим представлениям о совместимости знаков Зодиака. Ни в каких астрологических талмудах не указано, что союз будет удачным, если влюбленные родились под одним зодиакальным созвездием.

Дэвид Воас решил перепроверить данные и обнаружил удивительную вещь. Статистическая аномалия возникла благодаря странному обстоятельству: у мужей и жен из выборки подозрительно часто совпадали дни рождения - на 41% чаще, чем если бы это была простая случайность. Социолог насчитал 39 800 случаев совпадения дней рождения, тогда как их должно было быть всего 28 300, если бы все решал случай. Ученый начал копать дальше и обнаружил еще одну ошибку: 10 900 семей были ошибочно отнесены к однополым бракам просто потому, что мужья или жены ошибочно приписывали свой пол партнеру.

- Заполнение анкет - скучное и утомительное занятие, люди обычно заполняют их в конце дня, когда устали и хотят поскорее вернуться к отдыху. Поэтому они часто ошибаются и по рассеянности могут вписать партнеру не только свой пол, но и дату своего дня рождения, - говорит Дэвид Воас. - Кроме того, нашлась разгадка и феномену Козерогов. 1 января в качестве дня рождения часто вписывали сотрудники домов престарелых, которые заполняли анкеты на своих подопечных и не помнили точную дату. Также 1 число месяца указывали в качестве дня рождения супруги, когда не помнили точно день рождения своей второй половины (такие возмутительные случаи до сих пор встречаются в семейной жизни. Мы их решительно осуждаем - Ред.).

Воас решил исключить из выборки данные, которые можно было отнести к ошибочным. Так за бортом остались пары, у которых день рождения приходился либо на один и тот же день, либо на первое число любого месяца.

АСТРОЛОГАМ НА САМОМ ДЕЛЕ НИКТО НЕ ВЕРИТ

Как только спорные даты были убраны, статистическая картина утратила даже малейшие признаки связи с астрологией: без малого 10 миллионов сердец соединились по воле случая, а не расположения звезд.

- Я думаю скептиков не сильно удивило отсутствие доказательств в пользу астрологии, - говорит Дэвид Воас. - Но на меня произвело впечатление то обстоятельство, что даже мода на астрологию не оказала явного влияния на выбор людьми второй половины. Казалось бы, распространение астрологии в массовой культуре могло побудить некоторых легкомысленных людей отдавать предпочтение партнерам, родившимся под определенным знаком Зодиака. На даже в такую гигантскую лупу, как выборка в 20 миллионов человек, я не смог разглядеть никаких подтверждений в пользу этого. Значит, даже если люди с увлечением читают предсказания астрологов, в реальной жизни они руководствуются куда более рациональными соображениями.

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