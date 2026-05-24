Новое ЧП с Надеждой Кадышевой: Артистке придется отвечать в суде по крупному иску

На сцене с Надеждой Кадышевой — сын (справа), муж (слева) и артисты ансамбля «Золотое кольцо». Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

На этой неделе в Арбитражном суде города Москвы состоялось первое заседание по иску к ансамблю «Золотое кольцо». Следующее заседание назначено на 29 июля 2026 года. Сайт KP.RU узнал о причине спора и получил комментарии истца.

ИСК К «ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ»

Претензию к ООО «Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» предъявила компания Revyline. Официально причина иска звучит так — ответчик («Золотое кольцо») не выполнил в полном объеме взятые на себя обязательства, а именно не предоставил площадку на стадионе ЦСКА Москва для промо-персонала бренда во время событий в фан-зоне, в результате чего бренд понес значительные убытки и требует компенсацию в размере около 2 млн. руб. Речь о новогоднем концерте в Москве ансамбля «Золотое кольцо» и Надежды Кадышевой, за спонсорское участие в котором компания заплатила деньги, а реализовать в полном объеме рекламную акцию им не дали.

Истец Максим Обушенков (врач-стоматолог, владелец международного бренда Revyline) рассказал KP.RU: «Золотое кольцо» проигнорировало возможность урегулировать ущерб в досудебном порядке. Поэтому для возмещения ущерба мы обратились в суд».

Так как попытки досудебного урегулирования не принесла результатов, компании пришлось идти в суд.

Что случилось? Обушенков рассказывал нам: «В ноябре 2025 года на нас вышли организаторы новогоднего концерта Надежды и Григория Кадышевых с предложением спонсорского участия в их мероприятии. Изначально условия по договору нам не подходили, и мы отказались. На что нам предложили вариант, который нас вполне устроил, а именно: нахождение промо-персонала бренда и рекламного реквизита в виде макетов зубных щеток в фан-зоне во время концерта. И это стало решающим условием нашего согласия на этот проект. 15 декабря 2025 мы заключили договор с ООО «Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо», в котором прописывались все условия, оплата по договору в размере 480 тыс. руб. была внесена своевременно. Однако в день фактического предоставления услуг 17 декабря 2025 (день проведения мероприятия на площадке ЦСКА Арена) организаторы в грубой форме с привлечением охраны выгнали из зала сотрудников нашей компании».

Сумма иска — 2,1 млн. руб. включает в себя затраты: помимо оплаты по договору за участие в мероприятии, также — штат сотрудников 13 человек, их зарплата, аренда оборудования, затраты на такси, питание. Плюс в иск заложили неполученный доход. Истец объяснил нам: «Обычно участие в подобных мероприятиях приносит нам не меньше 1,5 млн руб прибыли, мы широко анонсируем контент подобного рода в своих соцсетях, повышаем узнаваемость бренда и тем самым повышаем продажи».

ЧТО БЫЛО В СУДЕ

На первое заседание, которое прошло на этой неделе, представители ООО «Золотое кольцо» не явились. Показания представителей истца были выслушаны. Судья запросил дополнительные документы, которые подтвердят правомерность запроса указанной суммы компенсации. Данные документы бренд предоставит суду до 1 июня 2026 года.

Ранее в определении суда (размещено на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы) значилось, что ответчик «Золотое кольцо» должен предоставить в том числе документальное обоснование возражений по иску в соответствии с требованиями, заблаговременно направить в адрес суда, в адрес истца и обеспечить явку полномочного представителя. Но этого не произошло.

Тот самый концерт Надежды Кадышевой и «Золотого кольца» прошел 7 декабря на ЦСК Арене прошел с аншлагом, так как сейчас они переживают новую волну популярности и поэтому стараются заработать. Площадка вмещает до 14 тысяч зрителей. Новогодний концерт был объявлен за несколько месяцев до даты мероприятия. Видимо все организовывали в спешке, в том числе и искали спонсоров. Была показана видеоверсия концерта, права на телеверсию обычно тоже продают.

Организаторы концерта сам ансамбль «Золотое кольцо». Изначально промоутеров компании (они были в нарядах в народном стиле, как и планировалось) пустили в танцевальный партер до начала концерта. Но в подписанном договоре зафиксировано, что промоутеры могли находиться в танцевальном партере во время мероприятия. Однако охрана промоутеров выгнала через 20 минут после начала мероприятия — отсюда и претензии о неполученной прибыли, понесенных убытков.

Ранее «Золотое кольцо» также проигнорировало попытки Российского авторского общество (РАО) урегулировать в досудебном порядке претензии о нарушении авторских прав — все попытки договориться (как и в случае с новым истцом) тогда были проигнорированы. Поэтому Арбитражный суд Москвы по иску РАО в конце 2025 года взыскал 40 тыс. руб. с ООО «Золотое кольцо». Причина — Кадышева исполнила на концерте песню без разрешения правообладателя, полученные по иску деньги будут направлены наследнице автора композиции.

Кто руководит ООО «Золотое кольцо»? Супруг Надежды Кадышевой композитор Александр Костюк — автор песен, создатель и руководитель ансамбля «Золотое кольцо». Сын этой пары Григорий Костюк и сама Надежда Кадышева — учредители ООО Театр «Золотое кольцо». У сына доля в уставном капитале 70%, у Надежды Никитичны — 30%. Кадышева поет, а всеми процессами управляет мужская половина семьи.

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