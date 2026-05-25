Могут ускорить угасание когнитивных функций: БАДы с Омега-3 оказались не так уж полезны

Прием биодобавок с Омега-3 не только не полезен для здоровых людей, но и может навредить. Фото: Oleg Gekman/Shutterstock/Fotodom

БАДы с омега-3 считаются у нас чуть ли не панацеей. Их пьют «на всякий случай» для иммунитета, красоты кожи и волос, для крепких костей и упругих мышц. Причем делают это как по показаниям врачей, так и по собственному желанию.

Отметим, что речь именно о БАДах. Но существуют и лекарственные препараты с омега-3, которые назначают людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими проблемами. И это уже именно про лечение, а не про добавку к пище.

KP.RU уже писала об исследовании, которое показало: прием биодобавок с омега-3 не только не полезен для здоровых людей, но и может навредить. При регулярном приеме таких средств растет угроза опасных сбоев сердечного ритма (фибрилляции предсердий, известной также как мерцательная аритмия) и даже инсультов.

ЕСЛИ НЕ НАЗНАЧАЮТ, НЕ РИСКУЙТЕ ПАМЯТЬЮ

И вот новое исследование, опубликованное в журнале «Профилактика болезни Альцгеймера», которое опять разрушает истовую веру в исключительную полезность добавок с омега-3.

Китайские ученые изучили данные более 800 пожилых людей, треть из которых принимали БАДы с омега-3. В течение пяти лет исследователи сравнивали их состояние. И сделали неожиданный для всех вывод: у участников, регулярно использовавших добавки, когнитивные функции снижались быстрее. Различия не объяснялись генетикой или классическими признаками болезни Альцгеймера — накоплением амилоида и тау-белка.

При этом МРТ и ПЭТ-сканирование показали снижение метаболизма глюкозы в мозге — этот процесс напрямую связан с работой нейронов и передачей сигналов между ними. Да, результаты исследования можно подвергнуть критике: они не говорят о доказанном вреде, а выявляют взаимосвязь. Но тем не менее…

«Мозг — тонкая структура, и избыток определенных жирных кислот может нарушать хрупкий баланс нейровоспаления», - комментирует это исследование в своем канале в Мах наш постоянный эксперт, д.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Китайские ученые выяснили, что у участников, регулярно использовавших добавки, когнитивные функции снижались быстрее. Фото: PanuShot/Shutterstock/Fotodom

- Результаты ставят под сомнение представление о том, что омега-3 по умолчанию полезна для когнитивного здоровья. Пользуясь случаем, в очередной раз призываю не принимать бесконтрольно БАДы, - пишет в своем канале в Мах главный гериатр Минздрава профессор Ольга Ткачева.

И напоминает, в каких случаях дополнительный прием омега-3 принесет пользу.

1. Если у пациента высокий уровень триглицеридов. Тогда омега-3 в лечебных дозах довольно стабильно снижает уровень триглицеридов в крови (подчеркиваем – в лечебных! – прим. Ред.).

2. Часть кардиологических пациентов. Омега-3 с повышенной дозой очищенной эйкозапентаеновой кислоты (EPA) показана людям с высоким риском инфаркта и инсульта, которые уже принимали статины. В некоторых исследованиях это снижало риск осложнений ССЗ примерно на 25%.

3. Беременность. Докозагексаеновая кислота (DHA) и другие омега-3 важны для развития мозга и сетчатки плода, а также могут снижать риск преждевременных родов.

4. Еще некоторые данные показывают, что омега-3, особенно с высоким содержанием EPA, могут немного уменьшать симптомы депрессии. В этих ситуациях омега-3 используют в качестве дополнения к основной терапии, а не самостоятельного лечения – это важно.

«И еще важно, что речь идет о специальных лекарственных препаратах, а не добавках рыбьего жира и БАД омега-3. В принципе сегодня большинство рекомендаций делают акцент не на БАД, а на регулярном употреблении жирной рыбы — это считается более надежным и полезным источником омега-3», - говорит профессор Ткачева.

Большинство рекомендаций делают акцент не на БАД, а на регулярном употреблении жирной рыбы — это считается более надежным и полезным источником омега-3. Фото: tab62/Shutterstock/Fotodom

ЧТО ЗА ЗВЕРИ ЭТИ КИСЛОТЫ

Как отмечают эксперты, омега-3 жирные кислоты - это полиненасыщенные жиры, необходимые организму человека для нормального функционирования многих органов и систем. Организм сам не способен синтезировать их в достаточном количестве и должен получать извне с пищей.

Почему же БАДы могут навредить? «Рыбий жир в капсулах крайне нестабилен. Если добавка неправильно хранилась или была низкого качества, вы пьете «прогорклый» жир, который запускает в организме процессы окисления (оксидативный стресс). Кроме того, БАДы — это не конфеты. Высокие дозы способны влиять на вязкость крови и работу клеточных мембран», - отмечает Зухра Павлова.

А что творится на рынке российских БАДов с Омега-3?

Роскачество исследовало БАДы с омега-3, которые массово покупают на онлайн-рынке, протестировав 15 популярных марок. Внимание уделялось наиболее важными представителям группы Омега-3:

Эйкозапентаеновая кислота (EPA). Нужна для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, помогает снижать уровень воспалительных процессов.

Докозагексаеновая кислота (DHA). Важна для развития мозга, особенно у детей, улучшает когнитивные способности и память.

Альфа-линоленовая кислота (ALA). Содержится преимущественно в растительных источниках и является предшественником EPA и DHA.

БАДы с омегой-3 чаще всего производят из рыбьего жира морских лососевых, скумбрии, сельди, анчоусов и трески. Рыбий жир из этих видов рыб – богатый источник полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) омега-3, особенно эйкозапентаеновой (EPA) и докозагексаеновой кислот (DHA).

БАДы с омега-3 также могут изготавливаться из растительных масел, богатых альфа-линоленовой кислотой.

Что хорошего в исследовании – все проверенные БАДы безопасны, изготовлены из свежих, не прогоркших, жиров.

Помните: бесконтрольное, без назначения врача употребление БАДов (любых, не только с Омега-3) может реально навредить здоровью! Фото: 1989studio/Shutterstock/Fotodom

Из интересного: разброс по содержанию омега-3 жирных кислот в товарах составляет от 15,1 до 60,2% от массы капсулы. Более чем у половины (8 из 15 ТМ) добавок содержание омега-3 жирных кислот превышает 50%, тогда как у остальных товаров это содержание менее 40%.

Разброс по содержанию эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) составляет от 7 до 42,8% от активного вещества.

Разброс по содержанию ДГК составляет от 4,3 до 24% от активного вещества.

То есть содержание полезных веществ сильно колеблется. И понятно, что самому потребителю в таких нюансах разобраться сложно. Именно поэтому мы еще раз напоминаем и предупреждаем: бесконтрольное, без назначения врача употребление БАДов (любых, не только с Омега-3) может реально навредить здоровью!

Вот что рекомендует эндокринолог Зухра Павлова:

* Получать омегу можно и нужно из жирной морской рыбы (сельдь, скумбрия, дикий лосось). Ешьте рыбу дважды в неделю — это безопасно и эффективно. В рыбе жирные кислоты находятся в естественной форме и не окисляются так быстро.

* Прежде, чем начинать что-то пить «на всякий случай», сдайте анализ и посоветуйтесь с врачом. Иначе это лотерея со своим здоровьем.

* Осторожно с качеством. Если врач все же назначил препарат, выбирайте проверенные бренды с высокой степенью очистки. «Помните: в медицине всё есть яд и всё есть лекарство — дело только в дозе и показаниях», - подытоживает Зухра Павлова.

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