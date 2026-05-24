Дуэт Анны Ковальчук с дочкой Златой, Александр и Екатерина Стриженовы в роли ведущих и зажигательные танцы Евгения Дятлова: чем удивляли звезды на гала-концерте ЗМКФ

Евгений Дятлов удивил публику зажигательными танцами. Фото: пресс-служба ЗМКФ

В Чите проходит XIII Забайкальский международный кинофестиваль, в рамках которого в филармонии состоялся грандиозный гала-концерт с участием звезд. Ведущими вечера стали Екатерина и Александр Стриженовы. Супруги отметили теплый прием зрителей, порассуждали на тему кино, а также вспомнили, что живут вместе уже 39 лет.

Первой на сцену вышла Анна Ковальчук. 48-летняя звезда «Тайн следствия» подчеркнула стройную фигуру с помощью изумрудного корсета и черных брюк на низкой посадке. Анна с гитарой в руках исполнила песню «Город влюбленных людей», а затем вызвала на сцену свою 25-летнюю дочь Злату, которую назвала своим главным достижением в жизни. Злата, очень похожая на знаменитую маму, появилась в корсетном изумрудном платье в пол. Дуэтом они исполнили композицию «Останусь».

Анна Ковальчук. Фото: пресс-служба ЗМКФ

Анна Ковальчук с дочкой Златой. Фото: пресс-служба ЗМКФ

Затем Александр и Екатерина Стриженовы вызвали на сцену Ирину Безрукову, которая в этом году вошла в состав жюри Забайкальского международного кинофестиваля. Также с разными номерами в этот вечер выступили Любовь Толкалина, Маргарита Шубина, Денис Никифоров.

Александр и Екатерина Стриженовы. Фото: пресс-служба ЗМКФ

Любовь Толкалина. Фото: пресс-служба ЗМКФ

Маргарита Шубина. Фото: пресс-служба ЗМКФ

Денис Никифоров. Фото: пресс-служба ЗМКФ

Наталья Бочкарева. Фото: пресс-служба ЗМКФ

Бурными овациями на сцене приветствовали 81-летнего Александра Михайлова. Александр Яковлевич родился в Чите и уже 13 лет является бессменным президентом Забайкальского международного кинофестиваля. Михайлов прочитал стихотворение «Поставьте памятник деревне».

Александр Михайлов. Фото: пресс-служба ЗМКФ

44-летний Петр Рыков исполнил песню «Вот так она любит меня», а его возлюбленная, 23-летняя дочь Михайлова Мирослава вышла на сцену вместе с фолк-театром «Забайкалье». Кстати, именно на Забайкальском международном кинофестивале Петр и Мирослава впервые вышли, как пара. Несмотря на разницу в возрасте, артисты очень гармонично смотрятся вместе.

Мирослава Михайлова. Фото: пресс-служба ЗМКФ

Мирослава Михайлова. Фото: пресс-служба ЗМКФ

84-летний Сергей Шакуров прочитал стихотворение «Багульник». Кстати, в этом году дни проведением кинофестиваля совпали с периодом цветения багульника.

Сергей Шакуров. Фото: пресс-служба ЗМКФ

Ника Здорик. Фото: пресс-служба ЗМКФ

Елена Борзова. Фото: пресс-служба ЗМКФ

Ирина Лачина. Фото: пресс-служба ЗМКФ

Также на сцену вышли Ника Здорик, Ирина Лачина, Елена Борзова. А Евгений Дятлов удивил публики зажигательными танцами. Сначала актер исполнил песню «Остров невезения», а затем вместе с ансамблем «Кирилловцы» спел композицию «Разговор со счастьем».

Евгений Дятлов. Фото: пресс-служба ЗМКФ

Евгений Дятлов. Фото: пресс-служба ЗМКФ

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