Дмитрий Медведев считает, что ночной удар по Киеву был целенаправленным действием со стороны украинского руководства, где хорошо просчитывали последствия. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев высказался о причинах атаки на студенческое общежитие в ЛНР, в результате которой погиб 21 студент и пострадали более 60 человек.

Медведев считает, что ночной удар по Киеву, названный им «террористическим», был целенаправленным действием со стороны украинского руководства, где хорошо просчитывали последствия. По его мнению, киевские власти, включая президента Зеленского, намеренно провоцируют Россию на нанесение массированных ударов по военным объектам и центрам принятия решений, которые находятся в городах, рядом с гражданскими объектами. Цель таких действий, по версии Медведева, заключается в создании информационного повода для получения международной военной и финансовой помощи, а также для отвлечения внимания от внутренних проблем и укрепления своей власти перед предстоящими выборами.

Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Фото: АГ ЛНР

«Зачем этот «наркоурод и его бандеровская свора» наносила удары по детям?», — задается вопросом Медведев. Он полагает, что дальнейшее развитие событий позволяет украинской стороне легче привлекать сочувствие на Западе, запрашивать вооружение и оправдывать свои неудачи.

Политик размышляет над дилеммой: стоит ли избегать ударов по украинским городам, чтобы не укреплять неонацистский режим, или продолжать боевые действия. И приходит к выводу, что удары необходимо наносить, причем более интенсивно, так как разрушение символических объектов столицы Украины «в руины и серый пепел» деморализует противника не меньше, чем военные потери и утраты боевых знамен».

«Надо бить – как сегодня и ещё гораздо сильнее!», - говорится в посте на канале Медведева в телеграм.