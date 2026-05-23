В Старобельске продолжается ликвидация последствий удара по общежитию колледжа Луганского педагогического университета. Фото: АГ ЛНР

В Старобельске продолжается ликвидация последствий бесчеловечного удара ВСУ по общежитию колледжа Луганского педагогического университета, где находились дети. Атака началась поздно вечером в четверг, 21 мая. ВСУ вели прицельные удары беспилотниками по студенческому общежитию, где спали учащиеся, будущие педагоги и воспитатели. Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения здания общежития колледжа поздно ночью 23 мая. Число жертв чудовищной атаки выросло до 21 ребенка, в ЛНР объявлен траур...

Поисково-спасательная операция в Старобельске после атаки ВСУ

Сайт KP.RU собрал последние новости о трагедии в Старобельске на сегодня, 24 мая 2026 года. Все, что известно о случившемся в ЛНР, читайте в нашей статье.

Последние новости об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске: что известно о трагедии на сегодня

Трагедия в Старобельске произошла в ночь на 22 мая 2026 года. Под удар ВСУ попали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского педагогического университета, где в момент атаки находились студенты. В результате обрушилась значительная часть здания общежития, под завалами оказались десятки людей.

С первых часов на месте работали сотрудники МЧС, медики, правоохранители и волонтеры. Спасательная операция продолжалась уже несколько суток. Специалисты разбирали разрушенные конструкции буквально вручную, поскольку под обломками могли находиться выжившие.

Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Фото: АГ ЛНР

За время поисковых работ число жертв неоднократно увеличивалось. Сначала сообщалось о шести погибших, затем количество жертв возросло до десяти, позже - до одиннадцати. Согласно официальной информации на 24 мая, спасатели извлекли из-под завалов тела еще нескольких погибших, в результате чего официальное число жертв достигло 21. Всего в пятиэтажном здании, которое обрушилось до второго этажа, находились 86 детей.

Ранения получили десятки студентов и сотрудников учебного заведения. Многие были госпитализированы в медицинские учреждения ЛНР, часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске и итоги поисков под завалами: данные на 24 мая

Здание общежития колледжа после удара украинских боевиков в Старобельске ЛНР буквально сложилось - в пятиэтажном здании обвалились три верхних этажа. Под бетонными плитами находились ни в чем неповинные дети. Всего их было 86.

Несмотря на сложные условия проведения работ в Старобельске, обусловленные атаками украинских беспилотников, сотрудники экстренных служб продолжают обследовать завалы разрушенного общежития после удара ВСУ. В пункте временного размещения продолжают работать психологи и медики, а родителям оказывается вся необходимая поддержка.

Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Фото: АГ ЛНР

На месте работали дополнительные силы спасателей и специализированная техника. Основной задачей было максимально быстро обследовать оставшиеся завалы и найти всех пропавших.

23 мая в 23:30 по московскому времени МЧС России сообщило, что поисковые работы в Старобельске официально завершены. Поиски под завалами прекращены. Все тела погибших извлечены из-под завалов.

Поисково-спасательная операция в Старобельске после удара ВСУ. Фото: МЧС России

Пережитый ужас посреди ночи: что говорят выжившие при атаке ВСУ на колледж студенты

По мере того как спасатели продолжали разбирать завалы в Старобельске, появились свидетельства студентов, переживших трагедию.

Один из учащихся колледжа, который сейчас проходит лечение в больнице, рассказал, что атака началась глубокой ночью. По его словам, беспилотники атаковали общежитие и учебный корпус несколькими волнами.

«Первый дрон упал напротив охраны. Мы сразу выбежали в коридор. Еще два беспилотника по зданию не попали. А следующий - прямо в здание колледжа», - вспоминает студент.

После попадания молодой человек оказался под обломками. Несмотря на полученные травмы, он пытался помочь другим пострадавшим.

«Сквозь шум услышал, как меня зовет раненая девочка. Подошел, взял ее за руку. И в этот же момент очередной дрон попадает в здание. Я провалился с пятого этажа на второй, чудом ничего не сломал, хотя получил по голове кирпичом. Встал - и совсем рядом взрывается следующий беспилотник. Взрывом меня выкинуло на улицу», - рассказал он.

Еще одна студентка, Дарья Шавко, оказалась под завалами после обрушения части здания. Девушка получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице.

«У меня осколки доставали из шеи, и плитой ноги придавило. Когда меня накрыло плитой, девочки пытались меня вытащить, не смогли, и побежали сами. Если бы не люди, которые меня откопали, не знаю, чем бы все кончилось», - делится пережитым ужасом пострадавшая.

Выжившая после теракта ВСУ в Старобельске рассказала о первых минутах трагедии

Ранее еще одна выжившая студентка вспоминала, что очнулась уже под завалами и ждала помощи спасателей.

«Нас разбудили, а дальше не помню, что произошло, но начало рушиться все. Затем я проснулась, когда пришли спасатели. Все это время я была под завалами. Рядом со мной была девочка, она кричала. Меня вообще не было слышно. Потом нам сказали, что нас обоих вытащат», - рассказала девушка.

«19 лет ребенку. Всё, жизнь перечеркнута. Планы у ребенка были. Жизнь только восстанавливалась после Лисичанска. Учеба заканчивалась, планы на дальнейшее было, а теперь?» - сокрушается рыдающая мать одного из студентов, который пострадал в результате зверского удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. После сложных операций хирургам пришлось ампутировать ему ногу. Ее сын до сих пор не пришел в сознание.

Мать 15-летней студентки, Марина Антонова, сообщила, что часть студентов успела спуститься на первый этаж и выбежать на улицу во время прилета дронов. От вражеских БПЛА и осколков они спались за туями. «Говорит: «Увидела две вспышки, и все. Потом полетели просто камни, все. Дым, пыль... Ничего не видно. Туи спасали от осколков - не так было больно»», - делится переживаниями мама студентки. По ее словам, дети во время ночной атаки ВСУ ориентировались на голос.

Погибшие и пострадавшие при ударе Украины по колледжу Старобельска в Луганске: последние новости на 24 мая 2026 года

Ранее власти ЛНР сообщили, что личности погибших, пострадавших и пропавших без вести устанавливаются. Сайт KP.RU опубликовал полные списки погибших, пострадавших, а также имена студентов, чье местонахождение остается неизвестным после удара ВСУ по состоянию на 23 мая 17:00 по московскому времени.

В МЧС России заявили, что спасательная операция официально завершена. По состоянию на 24 мая, 21 человек погибли. Все тела были извлечены из-под завалов. Всего пострадали 63 человека. 10 человек остаются в больнице с травмами различной степени тяжести.

Поисково-спасательная операция в Старобельске после удара ВСУ. Фото: МЧС России

Трагедия в Старобельске: жители ЛНР объединились вокруг общей беды

Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, вокруг общей беды в Старобельске объединились все. К помощи подключились волонтеры, общественники, а также неравнодушные жители республики.

Жители Старобельска несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР

В Старобельске организовали стихийный мемориал - неравнодушные жители несут цветы и игрушки, оплакивая жертв кошмарной трагедии. Еще один мемориал был организован и в самом Луганске. Помимо цветов и свечей, горожане приносят игрушки, тетради, ручки, портфели. Ведь при ударе ВСУ по колледжу погибли дети. Ночью, когда спали.

В Луганске появился стихийный мемориал в память о жертвах трагедии в колледже в Старобельске. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Дни траура в Луганске

В память о жертвах циничного удара боевиков режима Зеленского по общежитию Старобельского колледжа педуниверситета в Луганской Народной Республике 24 и 25 мая были объявлены Днями траура. Об этом написал глава региона Леонид Пасечник в Макс.

Кадры с места разбора завалов педколледжа в Старобельске

"Эта атака – чистое зло, которому нет и не может быть оправдания. Неонацисты совершили военное преступление, у которого нет срока давности. Каждый, кто отдавал этот приказ и кто его исполнял, должен понести и обязательно понесут заслуженное, неотвратимое наказание. Луганщина скорбит", - написал он.

Как ответила Россия на трагедию в Старобельске: заявление президента РФ Владимира Путина

Президент России Владимир Путин прокомментировал террористический акт Украины, которая атаковала колледж в Старобельске ночью 22 мая, когда студенты спали.

Российский президент вечером 22 мая на встрече с воспитанниками президентской программы «Время героев» заявил следующее: «Неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанёс террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью. Когда студенты спали. <...> Удар не был случайным, он прошел в три волны, 16 БПЛА в одно и то же место. <...> Безусловно, сделаем всё, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибшим».

Владимир Путин подчеркнул, что никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Боевики ВСУ целенаправленно ударили по общежитию с простыми студентами, доказав свою неонацистскую сущность.

«Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны приказано представить свои предложения», - заключил Владимир Путин, четко дав понять - Украина получит военный ответ за свои кровавые преступления против мирных граждан.

«Убийц и тех, кто их покрывает, не простим. За лицемерие и циничные высказывания западных стран о нашей трагедии им обязательно воздастся», - написал глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в Максе.

После трагедии в Старобельске к оказанию помощи подключились федеральные ведомства, спасатели, врачи, волонтеры и общественные организации.

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Для родственников пострадавших организованы пункты временного размещения, работают психологи МЧС России, продолжается сбор донорской крови для раненых.

Поисково-спасательная операция в Старобельске после удара ВСУ. Фото: МЧС России

Реакция Запада на удар Украины по колледжу в Старобельске в Луганске

Министерство иностранных дел России организовало посещение Старобельска для аккредитованных в Москве иностранных журналистов, чтобы они могли осветить последствия трагедии. При этом не все западные СМИ захотели воочию убедиться в кровавости режима Зеленского. Так, британская BBC и американская компания CNN отказались от поездки на место трагедии в Старобельск. А Япония и вовсе запретила своим корреспондентам освещать тему теракта в Луганске, о чем рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как рассказал предприниматель и общественный деятель Виктор Бут журналисту KP.RU Александру Гамову, американская CNN сразу дала информацию по удару в Старобельске, однако с большой оговоркой. Они проигнорировали данные о студентах и колледже, начав в привычном для западной пропаганды ключе игнорировать правду.

«Так вот, CNN сразу это показала с пометкой «срочно». И - с таким вот комментарием: «ВСУ удалось поразить порядка 86 военных Вооруженных сил Российской Федерации, находящихся в учебном центре». И показали кадры ночной съемки: атаки именно на этот спальный корпус, на общежитие этого колледжа. И только потом, когда уже с нашей стороны пошла информация о том, что они попали в этот комплекс, такая была пауза, молчание.

И, видимо, только после того, как началось экстренное заседание в ООН, в общем-то, стали проходить сообщения… Что, оказывается, попали в колледж, скрыть это было нельзя», - рассказал Виктор Бут.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии военных объектов у колледжа в Старобельске.

«Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участия в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов», - заявил Небензя.

Редакция KP.RU продолжает следить за развитием ситуации и обновлять информацию по мере поступления официальных данных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый репортаж из Старобельска: что происходит на месте трагедии в колледже

Как Запад отреагировал на чудовищный удар Украины по колледжу Старобельска, где погибли дети: показали истинное лицо за скупыми сообщениями

Дети выпрыгивали из окон - враг целился прямо в них: последние новости о бесчеловечном ударе ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР

«Мама, нас бомбят!»: Испуганные студенты из Старобельска звонили родителям во время атаки ВСУ

Опубликованы списки пострадавших и погибших студентов колледжа в Старобельске при атаке ВСУ

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Лавров заявил о подготовке Европы к нападению на Россию