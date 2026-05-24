ВС РФ ударили по Украине «Орешником», «Искандерами», «Кинжалами» и «Цирконом»

Цели, включая пункты военного управления, аэродромы и предприятия украинского ВПК, были успешно поражены. Фото: EPA

Реагируя на жестокую ракетную атаку киевских властей по общежитию вуза в ЛНР, унесшую жизни 21 учащегося и ранившую свыше 60 человек, а также на удары по гражданским целям внутри России, ВС РФ нанесли масштабный ответный удар. В операции наши воины задействовали практически весь спектр ракетного арсенала: баллистические комплексы «Орешник» и «Искандер», гиперзвуковые «Кинжалы», крылатые «Цирконы» и другие образцы воздушного, морского и наземного базирования, а также современные ударные дроны большой мощности и дальности.

Официальный представитель Минобороны ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что данные разведки подтверждают полное выполнение задач. Цели, включая пункты военного управления, аэродромы и предприятия украинского ВПК, были успешно поражены.

Согласно отчету ведомства, за минувшие сутки противник понес существенные потери по всей линии боевого соприкосновения. Группировка «Север» уничтожила 175 бойцов ВСУ, «Запад» — 180, «Южная» — 90, «Центр» — 305, «Восток» — 265, а «Днепр» — 50.

Суммарно безвозвратные потери украинской армии и иностранных наемников составили 1065 человек, уничтожена значительная часть техники. В частности, войска генерала Сырского за 24 часа лишились танка, 16 единиц бронетехники, 15 орудий, БМ РСЗО «Град», 11 станций РЭБ (среди них американские AN/TPQ-36 и израильские RADA RPS-42), а также более 80 транспортных средств.

Армейская авиация, операторы БПЛА, ракетные части и артиллерия поразили 149 районов. Удары пришлись по НПЗ, объектам энергетики и транспорта, складам ГСМ и боеприпасов, а также местам дислокации живой силы. На Черном море российские моряки пустили на дно украинский безэкипажный катер.

Силы ПВО за сутки также сбили 7 управляемых авиабомб, 6 ракет РСЗО «Vampire» чешского производства и 320 вражеских дронов-камикадзе ВСУ самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 24 мая 2026 г. уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

151 824 - дронов.

661 - ЗРК.

29 468 - танков и бронемашин.

1 725 - РСЗО.

35 075 - орудий.

62 415 - единиц спецтехники.