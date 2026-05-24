Акиньшина родила Козловскому сына, Пересильд объявила бойкот журналистам, Меньшиков разнес спектакль с Борисовым: главные события шоу-бизнеса

Оксана Акиньшина стала мамой. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Минувшая неделя в шоу-бизнесе получилась нервной, шумной и очень эмоциональной. Данила Козловский и Оксана Акиньшина впервые стали родителями общего ребенка, Паулина Андреева официально развелась с Федором Бондарчуком, а театральную Москву тряхнул громкий скандал вокруг нового «Гамлета» с Юрой Борисовым. Досталось и журналистам: Юлия Пересильд публично возмутилась публикациями о дочери. Рассказываем главные новости из мира отечественного шоу-бизнеса за неделю 18–24 мая 2026 года.

Оксана Акиньшина родила сына Даниле Козловскому

Данила Козловский. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Главной звездной новостью недели стало рождение сына у Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной. Мальчика назвали Лео. Актер не скрывал эмоций и посвятил возлюбленной трогательное признание. «Как же долго мы тебя ждали — Лео Данилович Козловский, добро пожаловать в этот мир!» — написал артист.

Для 39-летней Акиньшиной ребенок стал четвертым, а для Козловского — вторым. Известно, что актер присутствовал на родах, а сами супруги, как выяснил KP.RU, зарегистрировали отношения еще до появления сына на свет. В светской тусовке эту историю уже называют едва ли не главным хеппи-эндом года — после нескольких лет разговоров, слухов и вынужденной разлуки со старшими детьми.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук официально развелись

Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

А вот другая звездная пара поставила точку в отношениях. Суд официально расторг брак Федора Бондарчука и Паулины Андреевой после девяти лет совместной жизни. Слухи о проблемах ходили давно: супруги практически перестали вместе появляться на публике, а сама Андреева с сыном Иваном уже некоторое время живет в Петербурге. Бондарчук остался в Москве. Подробности расставания представители артистов раскрывать отказались, что только подогрело интерес публики.

Олег Меньшиков устроил публичный разгром «Гамлета» с Юрой Борисовым

Олег Меньшиков. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Театральный скандал разгорелся после премьеры «Гамлета» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым в главной роли. Постановка Андрея Гончарова разделила публику на два лагеря, но особенно громко высказался Олег Меньшиков. Народный артист России записал эмоциональное видео, где буквально уничтожил спектакль.

«Это просто театральная катастрофа. Театр породил чудовище», — заявил худрук Театра Ермоловой.

Меньшикова возмутило, по его словам, отсутствие смысла в постановке. В ответ занятый в постановке актер Андрей Максимов язвительно посоветовал коллеге магний B6. Скандал мгновенно разлетелся по театральной Москве, а билеты на «Гамлета» тем временем раскупили до конца июня. Кажется, именно такие истории сегодня работают лучше любой рекламы.

Суд окончательно забрал у Разина хиты «Ласкового мая»

Юра Шатунов. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета. Перейти в Фотобанк КП

Семья покойного Юрия Шатунова одержала еще одну победу в многолетней войне с Андреем Разиным. Краснодарский краевой суд отменил старое решение, по которому права на песни «Ласкового мая» принадлежали продюсеру. Теперь еще 23 композиции официально перешли семье Шатунова, включая «Белые розы», «Седую ночь» и «Розовый вечер». При этом самого Разина продолжают разыскивать по уголовному делу о мошенничестве. Продюсер, который сейчас живет за границей, ситуацию пока никак не прокомментировал.

Мия Бойка втянула Николая Баскова в новый скандал

Мия Бойка. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мия Бойка и Николай Басков записали ролик под песню певицы «Экспонат», где станцевали довольно откровенное танго. Интернет, как водится, отреагировал мгновенно. Особенно зрителей удивил образ певицы с металлическими банками в волосах вместо бигуди. Однако больше всего комментаторов возмутило то, как Басков начал приобнимать коллегу за талию и бедра. «Всю облапал»; «Какой она ужас словила, понимаю ее»; «Здесь странно все» — писали шокированные зрители под видео.

Юлия Пересильд жестко ответила журналистам из-за дочери

Юлия Пересильд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Юлия Пересильд на неделе неожиданно выступила с эмоциональным обращением к прессе. Поводом стали публикации о ее 17-летней дочери Анне, которая якобы решила бросить школу ради карьеры. Актриса возмутилась заголовками и заявила, что журналисты намеренно делают из любой темы «желтуху».

«Кто там бросил школу? Кто ушел из 9-го класса? Что вы несете?» — написала Пересильд. По словам артистки, теперь она не намерена обсуждать с прессой личную жизнь и семью.