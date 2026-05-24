Виктор Бут: И в американской тюрьме «Комсомолка» была моим надежным другом

Известный предприниматель и общественный деятель Виктор Бут. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Известный предприниматель и общественный деятель Виктор Бут ответил на вопросы политобозревателя KP.RU Александра Гамова.

…- Виктор Анатольевич, здравствуйте. Александр Гамов, Радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас день рождения - «Комсомолке» 101 год.

- Александр, привет, поздравляю «Комсомольскую правду» с такой замечательной годовщиной.

И, прежде всего, всех читателей и всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда», которая стала важным таким дополнением к печатному изданию.

И плюс - всех сотрудников, кто работает и над газетой, и над очень популярным порталом и сайтом, и приложениями «Комсомольской правды».

- Спасибо. Что лично для вас значит «Комсомолка»?

- Помню себя с «Комсомолкой» еще со школьных времен. Правда, газета тогда была в другом формате и не такой цветной и разнообразной. Наверное, где-то с пятого - шестого класса я уже постоянно ее читал.

А, вообще, на протяжении почти всей жизни так или иначе приходилось соприкасаться с «Комсомолкой».

А когда отбывал заключение по надуманным обвинениям в США (Бут провел в американской тюрьме почти 15 лет. - А.Г.), ваша газета, ваши журналисты и герои стали для меня настоящими друзьями.

Благодаря нашему посольству, я 10 лет получал «Комсомолку» в камере. Газету зачитывал до дыр, вырезал публикации. Мои любимые журналисты - Виктор Баранец, Владимир Ворсобин, Александр Гамов…

Когда меня освободили и я вернулся на Родину, пришел в редакцию, принес кипу номеров «Комсомолки», которые читал в камере.

Поздравляю еще раз всех сотрудников, всех журналистов с праздником.

- Спасибо вам огромное. Привет нашей читательнице, с которой мы были все эти годы вместе, пока вы находились в американской тюрьме, - вашей супруге Алле Юрьевне.

- Обязательно. Спасибо.

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