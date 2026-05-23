Как Запад отреагировал на чудовищный удар Украины по колледжу Старобельска, где погибли дети: показали истинное лицо за скупыми сообщениями

ВСУ ударили по колледжу и общежитию в Старобельске Луганской области. Фото: REUTERS.

Известный предприниматель и общественный деятель Виктор Бут обсудил с политобозревателем KP.RU Александром Гамовым в эфире Радио "Комсомольская правда" недавнюю трагедию в Старобельске. 22 мая ВСУ прицельно нанесли несколько ударов дронами по колледжу и общежитию в этом городе ЛНР. Погибли, по последним данным, не менее 18 человек.

…- Виктор Анатольевич, вы всегда в курсе - как наши события освещают за рубежом, в частности, в Соединенных Штатах? Когда укронацисты разбомбили колледж в ЛНР - общежитие, учебный корпус… Когда столько ребятишек погибло, ранено, еще под завалами находятся… Их разбирают. Как за океаном эту трагедию освещают? Прежде всего, нас CNN интересует.

Бизнесмен и общественный деятель Виктор Бут. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Да, CNN сразу дала информацию.

Есть такой у них журналист - Ник Пейтон Уолш, который в Киеве. И он сразу - получив доклад от ВСУ (которых мы относим к преступным вооруженным образованиям)…

Так вот, CNN сразу это показала с пометкой «срочно». И - с таким вот комментарием: «ВСУ удалось поразить порядка 86 военных Вооруженных сил Российской Федерации, находящихся в учебном центре».

- Кошмар.

CNN сообщили, что «ВСУ удалось поразить порядка 86 военных Вооруженных сил Российской Федерации, находящихся в учебном центре». Фото: REUTERS.

- И показали кадры ночной съемки: атаки именно на этот спальный корпус, на общежитие этого колледжа. И только потом, когда уже с нашей стороны пошла информация о том, что они попали в этот комплекс, такая была пауза, молчание.

И, видимо, только после того, как началось экстренное заседание в ООН, в общем-то, стали проходить сообщения… Что, оказывается, попали в колледж, скрыть это было нельзя.

Мы еще раз убеждаемся в том, что преступный киевский режим продолжает совершать террористические атаки против мирного населения. Против детей.

А фейковые сюжеты - в одном ряду с лживыми сообщениями о том, что они якобы отвоевали 400 квадратных километров… Будто бы наступают.

Из-под завалов достали около 60 пострадавших. 18 человек погибли. Фото: REUTERS.

Все это является чисто пропагандистским фоном для того, чтобы выклянчить больше денег у своих европейских покровителей. Доя того, чтобы их все больше разворовать, понимая, что конец неизбежен.

- Понятно. А остальные СМИ как?

- Сообщения очень сдержанные, скупые и поверхностные.

- А лично ваши комментарии, как это бывает, не звучат в эти часы в американских СМИ?

- Я еще пока не комментировал, ввиду определенных технических проблем. Но на предстоящей неделе обязательно эту тему прокомментирую, когда буду в прямом эфире у AlexJones Live.

- В чем будет состоять ваш комментарий? Я думаю, что вы видели заявление президента, Верховного Главнокомандующего.

- Да, комментарий мой будет о том, что возмездие станет неизбежным. А все случившееся еще раз показывает истинную суть того, что этот преступный режим делает.

Мое убеждение - нужно устранить первопричины этого конфликта, И, прежде всего, не просто выкорчевать этот опять выросший сорняк нацизма, а выжечь и убрать, наверное, даже ту почву, которая вокруг него была, чтобы исключить дальнейшие такие рецидивы.

Учащимся, пострадавшим от удара ВСУ, от 15 до 18 лет. Фото: REUTERS.

- Скажите, а комментария Трампа не было? Я его что-то не нашел пока что…

- Я тоже, к сожалению, еще не видел никаких комментариев по этому поводу… Просто, это была пятница, а в выходные там не принято подробно комментировать. Поэтому, если что-то появится, я сообщу.

- Будем все-таки надеяться, что больше объективной будет информации из-за океана.

- Будем надеяться, да. Спасибо.

- Спасибо вам, Виктор Анатольевич. До свидания.

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