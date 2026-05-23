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Политика23 мая 2026 14:39

Как Запад отреагировал на чудовищный удар Украины по колледжу Старобельска, где погибли дети: показали истинное лицо за скупыми сообщениями

Виктор Бут: западные СМИ осветили удар по колледжу в ЛНР как ликвидацию военных
Александр ГАМОВ
ВСУ ударили по колледжу и общежитию в Старобельске Луганской области.

ВСУ ударили по колледжу и общежитию в Старобельске Луганской области.

Фото: REUTERS.

Известный предприниматель и общественный деятель Виктор Бут обсудил с политобозревателем KP.RU Александром Гамовым в эфире Радио "Комсомольская правда" недавнюю трагедию в Старобельске. 22 мая ВСУ прицельно нанесли несколько ударов дронами по колледжу и общежитию в этом городе ЛНР. Погибли, по последним данным, не менее 18 человек.

…- Виктор Анатольевич, вы всегда в курсе - как наши события освещают за рубежом, в частности, в Соединенных Штатах? Когда укронацисты разбомбили колледж в ЛНР - общежитие, учебный корпус… Когда столько ребятишек погибло, ранено, еще под завалами находятся… Их разбирают. Как за океаном эту трагедию освещают? Прежде всего, нас CNN интересует.

Бизнесмен и общественный деятель Виктор Бут.

Бизнесмен и общественный деятель Виктор Бут.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Да, CNN сразу дала информацию.

Есть такой у них журналист - Ник Пейтон Уолш, который в Киеве. И он сразу - получив доклад от ВСУ (которых мы относим к преступным вооруженным образованиям)…

Так вот, CNN сразу это показала с пометкой «срочно». И - с таким вот комментарием: «ВСУ удалось поразить порядка 86 военных Вооруженных сил Российской Федерации, находящихся в учебном центре».

- Кошмар.

CNN сообщили, что «ВСУ удалось поразить порядка 86 военных Вооруженных сил Российской Федерации, находящихся в учебном центре».

CNN сообщили, что «ВСУ удалось поразить порядка 86 военных Вооруженных сил Российской Федерации, находящихся в учебном центре».

Фото: REUTERS.

- И показали кадры ночной съемки: атаки именно на этот спальный корпус, на общежитие этого колледжа. И только потом, когда уже с нашей стороны пошла информация о том, что они попали в этот комплекс, такая была пауза, молчание.

И, видимо, только после того, как началось экстренное заседание в ООН, в общем-то, стали проходить сообщения… Что, оказывается, попали в колледж, скрыть это было нельзя.

Мы еще раз убеждаемся в том, что преступный киевский режим продолжает совершать террористические атаки против мирного населения. Против детей.

А фейковые сюжеты - в одном ряду с лживыми сообщениями о том, что они якобы отвоевали 400 квадратных километров… Будто бы наступают.

Из-под завалов достали около 60 пострадавших. 18 человек погибли.

Из-под завалов достали около 60 пострадавших. 18 человек погибли.

Фото: REUTERS.

Все это является чисто пропагандистским фоном для того, чтобы выклянчить больше денег у своих европейских покровителей. Доя того, чтобы их все больше разворовать, понимая, что конец неизбежен.

- Понятно. А остальные СМИ как?

- Сообщения очень сдержанные, скупые и поверхностные.

- А лично ваши комментарии, как это бывает, не звучат в эти часы в американских СМИ?

- Я еще пока не комментировал, ввиду определенных технических проблем. Но на предстоящей неделе обязательно эту тему прокомментирую, когда буду в прямом эфире у AlexJones Live.

- В чем будет состоять ваш комментарий? Я думаю, что вы видели заявление президента, Верховного Главнокомандующего.

- Да, комментарий мой будет о том, что возмездие станет неизбежным. А все случившееся еще раз показывает истинную суть того, что этот преступный режим делает.

Мое убеждение - нужно устранить первопричины этого конфликта, И, прежде всего, не просто выкорчевать этот опять выросший сорняк нацизма, а выжечь и убрать, наверное, даже ту почву, которая вокруг него была, чтобы исключить дальнейшие такие рецидивы.

Учащимся, пострадавшим от удара ВСУ, от 15 до 18 лет.

Учащимся, пострадавшим от удара ВСУ, от 15 до 18 лет.

Фото: REUTERS.

- Скажите, а комментария Трампа не было? Я его что-то не нашел пока что…

- Я тоже, к сожалению, еще не видел никаких комментариев по этому поводу… Просто, это была пятница, а в выходные там не принято подробно комментировать. Поэтому, если что-то появится, я сообщу.

- Будем все-таки надеяться, что больше объективной будет информации из-за океана.

- Будем надеяться, да. Спасибо.

- Спасибо вам, Виктор Анатольевич. До свидания.

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