Как Запад отреагировал на чудовищный удар Украины по колледжу Старобельска, где погибли дети: показали истинное лицо за скупыми сообщениями

Фото: REUTERS.
Известный предприниматель и общественный деятель Виктор Бут обсудил с политобозревателем KP.RU Александром Гамовым в эфире Радио "Комсомольская правда" недавнюю трагедию в Старобельске. 22 мая ВСУ прицельно нанесли несколько ударов дронами по колледжу и общежитию в этом городе ЛНР. Погибли, по последним данным, не менее 18 человек.
…- Виктор Анатольевич, вы всегда в курсе - как наши события освещают за рубежом, в частности, в Соединенных Штатах? Когда укронацисты разбомбили колледж в ЛНР - общежитие, учебный корпус… Когда столько ребятишек погибло, ранено, еще под завалами находятся… Их разбирают. Как за океаном эту трагедию освещают? Прежде всего, нас CNN интересует.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
- Да, CNN сразу дала информацию.
Есть такой у них журналист - Ник Пейтон Уолш, который в Киеве. И он сразу - получив доклад от ВСУ (которых мы относим к преступным вооруженным образованиям)…
Так вот, CNN сразу это показала с пометкой «срочно». И - с таким вот комментарием: «ВСУ удалось поразить порядка 86 военных Вооруженных сил Российской Федерации, находящихся в учебном центре».
- Кошмар.
Фото: REUTERS.
- И показали кадры ночной съемки: атаки именно на этот спальный корпус, на общежитие этого колледжа. И только потом, когда уже с нашей стороны пошла информация о том, что они попали в этот комплекс, такая была пауза, молчание.
И, видимо, только после того, как началось экстренное заседание в ООН, в общем-то, стали проходить сообщения… Что, оказывается, попали в колледж, скрыть это было нельзя.
Мы еще раз убеждаемся в том, что преступный киевский режим продолжает совершать террористические атаки против мирного населения. Против детей.
А фейковые сюжеты - в одном ряду с лживыми сообщениями о том, что они якобы отвоевали 400 квадратных километров… Будто бы наступают.
Фото: REUTERS.
Все это является чисто пропагандистским фоном для того, чтобы выклянчить больше денег у своих европейских покровителей. Доя того, чтобы их все больше разворовать, понимая, что конец неизбежен.
- Понятно. А остальные СМИ как?
- Сообщения очень сдержанные, скупые и поверхностные.
- А лично ваши комментарии, как это бывает, не звучат в эти часы в американских СМИ?
- Я еще пока не комментировал, ввиду определенных технических проблем. Но на предстоящей неделе обязательно эту тему прокомментирую, когда буду в прямом эфире у AlexJones Live.
- В чем будет состоять ваш комментарий? Я думаю, что вы видели заявление президента, Верховного Главнокомандующего.
- Да, комментарий мой будет о том, что возмездие станет неизбежным. А все случившееся еще раз показывает истинную суть того, что этот преступный режим делает.
Мое убеждение - нужно устранить первопричины этого конфликта, И, прежде всего, не просто выкорчевать этот опять выросший сорняк нацизма, а выжечь и убрать, наверное, даже ту почву, которая вокруг него была, чтобы исключить дальнейшие такие рецидивы.
Фото: REUTERS.
- Скажите, а комментария Трампа не было? Я его что-то не нашел пока что…
- Я тоже, к сожалению, еще не видел никаких комментариев по этому поводу… Просто, это была пятница, а в выходные там не принято подробно комментировать. Поэтому, если что-то появится, я сообщу.
- Будем все-таки надеяться, что больше объективной будет информации из-за океана.
- Будем надеяться, да. Спасибо.
- Спасибо вам, Виктор Анатольевич. До свидания.
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