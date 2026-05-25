Пауэрбанковский счет: Почему горят аккумуляторы и можно ли их брать с собой в самолет

Пауэрбанк - незаменимая вещь в современном мире, в случае чего могут оперативно вернуть гаджет к жизни. Фото: Ruslan Sitarchuk//Shutterstock/Fotodom

Смартфон сегодня – это и связь, и общение, и источник информации, и платежное средство, и документ. Поэтому один из стойких страхов каждого владельца смартфона: «А вдруг он у меня разрядится в самый неподходящий момент?» Но решение есть – пауэрбанки, которые в случае чего могут оперативно вернуть гаджет к жизни. Вот только у внешних аккумуляторов есть очень опасное свойство – при коротком замыкании или перегреве они способны самовозгораться.

Очередной такой случай произошел на днях в Сургуте. Пауэрбанк вспыхнул в сумке девушки, когда она села в лифт. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Зрелище – не для слабонервных. Девушка бросает горящую сумку на пол, кабина лифта тут же наполняется дымом, несчастная в панике стучит в стены, нажимает кнопку вызова... К счастью, примерно через 40 секунд двери открылись, трагедии удалось избежать.

Но одно дело лифт – а представьте, если то же самое произойдет в самолете? И такое тоже случается. Например, в феврале внешний аккумулятор загорелся на борту самолета, совершавшего перелет из Екатеринбурга в Стамбул. Тогда тоже обошлось без серьезных последствий, но это заставило Росавиацию пересмотреть правила провоза аккумуляторов.

ПОЧЕМУ ОНИ ОПАСНЫ

Самовозгорания происходят из-за свойств литиевых аккумуляторов. Спровоцировать его могут перегрев, механические повреждения и т.п., из-за которых нарушаются внутренние химические процессы и выделяется тепло, которое батарея не успевает рассеивать.

При выборе пауэрбанка не гонитесь за показателями емкости и не экономьте – советуют эксперты. Проблема – не в самих пауэрбанках, а в их качестве.

- Запомните формулу: «Дешевый + мощный = смертельно опасен»! Дешевое хорошим быть не может, - предупреждает член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.

Эксперт советует не покупать пауэрбанки мощностью больше 20 000 мАч и не гнаться за бюджетными моделями.

Эксперт советует не покупать пауэрбанки мощностью больше 20 000 мАч и не гнаться за бюджетными моделями. Фото: VADZIM SHUBICH//Shutterstock/Fotodom

КАК ПЕРЕВОЗИТЬ АККУМУЛЯТОРЫ В САМОЛЕТЕ

Весной 2026 года вступили в силу новые правила провоза портативных аккумуляторов на борту самолетов. Напомним главное.

Прежде чем брать пауэрбанк с собой в полет, изучите его технические характеристики, а именно – емкость. Вот что важно знать.

- Емкость до 100 Вт•ч (до 27 000 мА•ч) — обычно такие аккумуляторы перевозить можно, но конкретнее лучше уточнить в авиакомпании. Именно такие пауэрбанки чаще всего используются для зарядки смартфонов, наушников, смарт-часов и т.п.

- От 100 до 160 Вт•ч (27 000–43 000 мА•ч) — это аккумуляторы для игровых ноутбуков или профессионального видео- и фотооборудования. Такие модели можно перевозить только с разрешения авиакомпании, его надо получать заранее.

- Свыше 160 Вт•ч (от 43 000 мА•ч) – аккумуляторы для электросамокатов, дронов – их провозить запрещено.

Информация о емкости аккумулятора указывается обычно на корпусе устройства. Если на устройстве четкого указания емкости нет, захватите с собой инструкцию и упаковку, чтобы можно было подтвердить параметры. В крайнем случае можно взять с собой распечатку с сайта производителя, где указаны технические характеристики устройства.

Без подтверждения емкости пауэрбанк могут не допустить к перевозке. Если аккумулятор не соответствует нормам, вы можете или передать аккумулятор провожающим, сдать его в камеру хранения или отказаться от устройства.

Вот еще важные правила:

- провозить аккумуляторы можно только в ручной клади - сдавать в багаж их нельзя;

- пауэрбанк должен находиться в доступном месте под вашим контролем, например, под впереди стоящим креслом или в кармане сиденья перед вами;

- нельзя заряжать пауэрбанк от бортовой розетки или USB-порта в кресле, а также – заряжать от пауэрбанка другие устройства: телефон, планшет, наушники и т. д.;

- пауэрбанк должен быть выключен на протяжении всего полета.

Пауэрбанк должен находиться в доступном месте под вашим контролем, например, под впереди стоящим креслом или в кармане сиденья перед вами. Фото: Friends Stock/Shutterstock/Fotodom

КАК ЗАЩИТИТЬ ПАУЭРБАНК ОТ ВОЗГОРАНИЯ

На информационном портале Объясняем.рф советуют обеспечить защиту аккумулятора от короткого замыкания, чтобы контакты аккумулятора случайно не соприкоснулись с металлическими предметами и не вызвали нагрев, дымление или возгорание:

- заклейте разъемы скотчем/лентой;

- положите в заводскую упаковку;

- поместите каждую батарею в отдельный зип-лок пакет, защитный чехол или органайзер для электроники.

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