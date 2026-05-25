Вопрос дня: Какую роль сыграла «КП» в вашей жизни? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Мамонтов, председатель Совета директоров «Комсомольской правды», бывший шеф-редактор «КП», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»:

- Поскольку я вечно обустраиваю себе мир, а потом в нем живу, моя КП наверняка не совпадает до деталей с реальной. В моей «Комсомолке» я писал в номер «толстушки» стихи, а Маяковский заходил за гонораром. Я видел классиков вблизи, а рядом Сережа Кушнерев верстал недельный план на компьютере - когда не все еще понимали, что такое компьютер. Странная цифра 101 год - это не рубеж, а безостановочное движение.

Сергей Степашин, экс-премьер РФ:

- «Комсомолку» читаю лет с 14. Главное в ее характере, что она все эти десятилетия не изменяет себе и своим читателям. Это самая надежная газета в моей жизни. Ни разу меня не подвела. (Горжусь вашими мужественными военкорами - Саша Коц, Дима Стешин, Гриша Кубатьян. И еще не могу сегодня не вспомнить главного редактора «КП» Володю Сунгоркина, с которым дружил.

Виктор Бут, предприниматель и общественный деятель:

- Когда я отбывал заключение по надуманным обвинениям в США (Бут провел в американской тюрьме почти 15 лет. - Ред.), ваша газета, ваши журналисты и герои были для меня настоящими друзьями. Благодаря нашему посольству, я 10 лет получал «Комсомолку» в камере. Газету зачитывал до дыр, вырезал публикации.

100-летний ветеран Великой Отечественной войны Валерий Сорокин, Петербург:

- Через "Комсомолку" я обратился к Александру Бастрыкину. У меня обманом отняли две квартиры. Спасибо газете - через сутки возбудили уголовное дело, идут разбирательства с мошенниками. Есть шанс, что я не останусь на улице.

Мама девочки с "маской Бэтмена" Кэрол Феннер:

- Мы хотим поблагодарить не только "Комсомолку", но и ее читателей. Узнав о истории моей дочери Луны, которая родилась с родимым пятном на все лицо, они молятся за нее, помогают финансово. И это при том, что в Америке, где мы живем, от нас просто отказались...

Сергей Лукьяненко, писатель:

- «Комсомолка» была со мной с пионерского возраста. Уже почти полвека я не прекращаю ее читать. Искренне люблю. Считаю одной из самых лучших наших газет, которая, во многом храня традиции, становится современной. И в новом цифровом мире тоже выживает.

Жанна Беляева, пермячка, которой муж отрубил кисть руки

- Благодаря «Комсомолке» я смогла рассказать свою историю и добиться того, чтобы виновник понёс наказание. А потом моя мечта о прыжке с парашютом стала реальностью».

Елена Тельных, героиня цикла статей «КП»:

- В 2010 году мы вместе с журналистом «КП» Николаем Варсеговым помогли группе обманутых священником-раскольником верующих выбраться из глухой тайги, куда их увел сектант. По договоренности с МЧС был за ними был отправлен вертолет и люди спасены – престарелые, инвалиды. Чиновники нам отказали в помощи, а «Комсомольская правда» все организовала. Если бы не газета, несчастные одураченные люди погибли бы зимой в тайге в брезентовых палатках.

Динара Березина, гинеколог, автор книг издательства «Комсомольская правда»:

- В издательстве «Комсомолки» вышла уже моя третья книга - «Вторая весна». А выход книги – это как рождение ребенка. Так что у меня с «Комсомолкой» настоящая многодетная семья!

Александр Семенников, депутат Мосгордумы:

- С 14 лет читаю «Комсомолку» - я любил эту газету, в ней было много интересных текстов по географии, по истории. «Интернетов» тогда не было. «Комсомолка» смогла выжить и снова в трендах - читаю и сейчас, но уже в мобильной удобной версии.

Сергей Беляков, гендиректор Росгосцирка:

- «Комсомольская правда» — уважаемое издание, которое я сам читаю много лет, и особенно рад, что сейчас в нем так много уделяют внимания нашей индустрии. Профессионализм журналистов дает дополнительный импульс для развития и популяризации этого замечательного искусства.