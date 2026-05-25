«Дача с Комсомолкой»: более 26 млн просмотров собрал весенний марафон для садоводов и огородников

Традиционный марафон «Дача с Комсомолкой», проходивший с 1 апреля по 14 мая на страницах «Комсомольской правды» в социальной сети «Одноклассники», успешно завершился. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Традиционный марафон «Дача с Комсомолкой», проходивший с 1 апреля по 14 мая на страницах «Комсомольской правды» в социальной сети «Одноклассники», успешно завершился. Проект вызвал колоссальный интерес у дачников: 71 опубликованный пост в рамках марафона суммарно набрал более 26 млн. просмотров. За время проведения встреч к группе присоединились 3 046 новых подписчиков.

Мы помогли зрителям детально подготовиться к новому дачному сезону. Основой марафона стал цикл из 7 экспертных онлайн-лекций. В промежутках между трансляциями редакция публиковала полезные нативные посты, анонсы и повторы лучших лекций прошлых лет, которые активно обсуждались в комментариях.

Спикеры проекта вооружили дачников практическими знаниями на самые актуальные темы весны: от реанимации участков после капризной зимы до выбора безопасных средств защиты растений.

Александр Фёдоров, профессор Университета Вернадского, раскрыл секреты «живой» земли. Его лекция о повышении плодородия почвы стала абсолютным хитом марафона, набрав 5 млн. просмотров.

Также среди спикеров проекта: Тимофей Середин, кандидат сельскохозяйственных наук, Алёна Волкова, кандидат биологических наук и автор блога «Алёнин сад», Михаил Журавлёв, популяризатор науки и автор блога «Логово ботаника», Евгений Сапунов, ландшафтный дизайнер.

Особый отклик у аудитории получили сопутствующие видеоматериалы от журналистов «КП». Самым популярным стал специальный видеоролик об опасных дачных растениях, за выращивание которых можно получить крупный штраф.

Наши дачники подтвердили статус марафона как главного цифрового помощника в предверии лета.

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