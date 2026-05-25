Студенты аĸтёрсĸого ĸурса народного артиста России Юрия Назарова и Полины Нечитайло из Мосĸовсĸой академии современного искусства МГТУ-МАСИ поĸазали фрагменты своего дипломного спеĸтаĸля по повести Фёдора Достоевсĸого «Дядюшĸин сон». Фото: Людмила СЕМИНА. Перейти в Фотобанк КП

Так удивительно совпало, что дни рождения славянской азбуки, нашей газеты и писателя Михаила Шолохова отмечены одной датой: 24 мая. И так же удивительно, что эти три праздника именно в этот день сошлись в Переделкино в одном месте: во дворе писательской дачи главреда «Комсомольской правды» конца 70-х, а затем председателя Союза писателей России Валерия Ганичева. Тут прошли литературные чтения со стихами и песнями; выставка иллюстраций к шолоховскому «Тихому Дону» художника Юрия Реброва; 101-я годовщина учреждения центрального органа советской молодёжи и сбор «ушаковцев», молодёжного движения, созданного Ганичевым.

Ещё одно совпадение, ещё один штрих в историю нашей газеты: выставку иллюстраций романа Шолохова предваряет фото молодых советских писателей, приехавших в станицу Вешенскую в 1968 году для встречи с великим писателем. Ганичев рядом с ним. В архиве КП сохранилась другая фотография с этой встречи. Шолохов сидит за столом в окружении своих гостей, и рядом с ним по правую руку – Борис Панкин, главред «Комсомолки» того периода, а по левую – Валерий Ганичев, будущий её главред.

Иллюстрации ĸ роману «Тихие Дон»художниĸа Юрия Реброва, выполненные в 1970 году, Михаил Шолохов считал лучшими Фото: Людмила СЕМИНА. Перейти в Фотобанк КП

Оба в то время – в авангарде литературной борьбы. Праздник на даче открывала дочь Валерия Николаевича, тоже писатель и общественный деятель, главный редактор «Роман-журнала XXI век». Она прочитала вслух эссе Юрия Лощица о создателях славянской письменности, братьях Кирилле и Мефодии.

Автор специально подчеркнул, что значение их подвига гораздо значительнее создания азбуки, которая является лишь частью целого. Братья, по сути, собрали воедино славянский мир и объединили его азбукой в целостность. А их переводы на славянский язык церковных греческих книг создали «алтарь» русского языка, без которого славянская культура неизбежно угасала бы.

Марина Ганичева отĸрывает литературные чтения на Дне славянсĸой письменности и ĸультуры. Фото: Людмила СЕМИНА. Перейти в Фотобанк КП

На заборе дачи висело приглашение для гостей. И гости не проходили мимо. Переделкино, и без того всегда переполненное экскурсантами, в день Кирилла и Мефодия стало особенно многолюдным. А во дворе этой дачи, не смолкая, звучали песни. Сюда на праздник приехала с ученицами Татьяна Семушина, известная исполнительница русских народных песен. На столе появилась коллекция книг песенников.

Баяны Бориса Зиганшина и Владимира Комарова не умолĸали до позднего вечера, собравшиеся воĸруг них люди пели, не уставая, любимые песни, заглядывая в интернет за словами. Фото: Людмила СЕМИНА. Перейти в Фотобанк КП

На празднике было много молодёжи: от малышей и школьников до студентов и юных пар. На даче Ганичевых постоянно проходят сборы «ушаковцев», детского клуба памяти адмирала Фёдора Ушакова. Здесь постоянно работает выставка их рисунков и других творческих работ. Эти ребята сразу выделяются своей организованностью и готовностью помогать взрослым. Гостей усадили за столы с борщом и пирогами. «Ушаковцы» разносили чаши и ложки, ухаживали за всеми. И делали это с удовольствием.