Дмитрий Песков - "Комсомольской правде": Более чем льготная цена на газ для Армении невозможна при ее интеграции в Евросоюз

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

- Дмитрий Сергеевич, завтра госсекретарь США Марк Рубио прилетает в Ереван, и оттуда наверняка снова прозвучат антироссийские заявления… Не обязательно из уст Рубио, Пашинян тоже горазд для странных умозаключений. И вообще Ереван уже становится трибуной для таких антироссийских заявлений. Как нам с этим быть?

- Смотрите, здесь нужно говорить о каких-то конкретных заявлениях, во-первых, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 25 мая, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - На днях мы слышали заявления и от Пашиняна, и от министра иностранных дел (Армении. - А.Г.) о том, что Армения не будет заниматься антироссийской риторикой. Мы слышали эти заявления. Но в то же время, конечно, остается открытым вопрос о выборе дальнейшего пути экономической интеграции. Об этом, вы знаете, шла речь в Москве в беседе президента Путина с премьер-министром Пашиняном.

Песков назвал цену на российский газ для Армении «более чем льготной» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, если Армения покинет ЕАЭС, то льготная цена на газ станет рыночной

Тогда, я напомню вам, премьер-министр сказал, что Армения остается членом ЕАЭС в полном объеме. Но одновременно с этим развивает свои отношения и на других векторах своей внешней политики, в частности, с Европой.

И, как пояснил тогда Пашинян, в какой-то момент нужно будет принимать окончательное решение, и это будет делаться на референдуме.

То есть, именно армянский народ будет говорить об этом.

Также мы слышали заявления армянского руководства о том, что существует весьма и весьма привлекательная и более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. Это действительно так. Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо - ближайшим союзникам и партнерам.

Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая, она рыночная. Это хорошо известно нашим друзьям в Ереване.

Мы продолжаем диалог. Мы знаем, что в Армении есть политические силы, которые являются полными сторонниками российского вектора развития, ориентированности на дальнейшее участие, углубленное участие в интеграционных процессах с участием Российской Федерации.

Безусловно, нам импонирует такой подход, мы это не скрываем.

Но, конечно же, мы остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями и будем делать это и дальше.

- То есть они для нас друзья? - уточнил я.

- Безусловно, - подтвердил Песков. - Армения… Мы с Арменией находимся в одном из самых продвинутых интеграционных процессов - в ЕАЭС.

Президент Путин отправится в Астану на этой неделе. Это будет государственный визит. И после этого целый день в пятницу главы государств и правительств посвятят тематике ЕАЭС.

Состоится заседание Высшей комиссии ЕАЭС. Если я не ошибаюсь, премьер-министр Пашинян по соображениям избирательной кампании не примет участие. Но в то же время мы рассчитываем, что так или иначе армянская сторона все-таки будет принимать участие в этой очень важной встрече, продолжая свое членство в ЕАЭС.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Вы упомянули, что вступление в некие иные организации может означать для Армении потерю выгодных условий сотрудничества с Россией по ряду экономических вопросов. О каких организациях или объединениях идет речь?

Песков:

- Евросоюз, конечно же.

Вопрос:

- Только?

Песков:

- Здесь уже нужно смотреть, куда еще стремится нынешнее руководство Армении.

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