Россияне стали потреблять сельди в три раза больше, чем в СССР

Селедка – самая популярная рыба в России Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вы какую селедку любите – пряную, бочковую, маринованную, копченую, слабосоленую? Этот вопрос, пожалуй, можно задать каждому любителю рыбы в России. Селедка – самая популярная рыба в нашей стране. Соревноваться с ней может разве что скумбрия, которая по опросу ВЦИОМа, занимает второе место в рыбных предпочтениях россиян. Самое любопытное, что, по данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), в 2025 году среднедушевое потребление сельди в России составило 2,6 кг против 0,8 кг в конце 1970-х-начале 1980-х. То бишь мы едим сельди в три раза больше, чем в СССР.

- Численность населения в Советском Союзе была вдвое выше численности населения Российской Федерации, поэтому фактическое среднедушевое потребление сельди в современной России втрое выше, чем в советский период, - объяснил президент ВАРПЭ Герман Зверев. - Сельдь по-прежнему народная рыба.

Кроме того, рекордными темпами растет не только потребление, но и добыча. В 2025 году российские рыбаки добыли 650 тысяч тонн сельди - тихоокеанской и атлантической. В СССР о таких объемах вылова только мечтали. Лишь дважды он приближался к нынешнему уровню: в 1977 году - 386,9 тысяч, 1985 году - 356,5 тысяч тонн. В среднем, с 1976 по 1990 годы годовой вылов сельди в СССР составлял 235 тысяч тонн. Для сравнения: с 2000 по 2025 год среднегодовой объем добычи сельди — 445 тыс. тонн. Разница очень существенная.

Глава ВАРПЭ при этом отмечает, что меняется и структура потребления сельди. На смену привычной для СССР цельной сельди приходят пресервы из филе сельди, ассортимент которых на российских полках становится все шире.

- Это стало возможным благодаря построенным береговым заводам на Камчатке и Курилах, - отмечает Герман Зверев.

КСТАТИ

Малосоленая морская жирная рыба (сельдь, скумбрия, лосось) - поставщики Омега-3 и Омега-6, незаменимых жирных кислот для работы мозга, - пишет в своем канале в MAX доктор медицинских наук, наш постоянный эксперт, эндокринолог Зухра Павлова. Ломтики этой рыбы хороши на утреннем бутерброде, в супе, в салате, на обед или ужин.

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