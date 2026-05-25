В России запустили новый короткий номер 022: на него стоит звонить, когда пропал человек

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Еще один номер экстренной помощи начал работать на территории РФ — 022. Он предназначен для сообщений о пропавших и потерявшихся людях. Линию запустил Билайн, который более 13 лет обеспечивает технологическую и инфраструктурную поддержку добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Абоненты оператора могут круглосуточно и бесплатно обращаться на горячую линию отряда по трехзначному номеру 022. Новый канал связи дополняет федеральный номер 8 (800) 700-54-52 — он продолжит работу, доступен абонентам всех операторов. Короткий номер добавили, потому что его легче запомнить. Запуск приурочен Всемирному дню пропавших детей, который проводят ежегодно 25 мая.

— Наши экспертиза и технологии — основа устойчивого партнерства с «ЛизаАлерт» и возможность влиять на социальную проблематику. Еще один значимый шаг вперед: короткий номер 022 ускоряет самое главное – обращение за помощью. В нашей культуре давно закрепилось, что двух- и трехзначные номера (01, 02, 03, 112) — символы поддержки. 022 становится одним из них: здесь круглосуточно работают профессионалы, которые провели сотни тысяч спасательных операций, — рассказал генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

Топ-менеджер также напомнил о еще одном недавнем достижении партнеров. Решение «Геопоиск» позволяет в экстренных ситуациях за считанные минуты передать спасателям точные координаты мобильного устройства пропавшего человека. Ранее получить эту информацию экстренные службы могли только после решения суда. Теперь можно один раз дать согласие на передачу данных в приложении оператора. Сергей Анохин выразил надежду, что совместно с Минцифры удастся изменить законодательство, сделав эту практику всеобъемлющей, чтобы спасти еще больше людей.

В компании также рассказали об эволюции совместных проектов с отрядом, которая превратила «ЛизаАлерт» в одно из самых технологичных поисково-спасательных подразделений в мире. Кроме федеральной горячей линии запущена система смс-информирования «Потеряться – не значит пропасть», а также нейросеть, которая оптимизирует работу спасателей. Отряд получает беспилотники и организует конкурс «Автономный поиск», в котором соревнуются хай-тек решения инженеров, призванные помочь в спасении потерявшихся на природных территориях людей.

— Для нас запуск короткого номера 022 — очень важный шаг. Выучить три цифры человеку намного проще, чем наш федеральный номер 8 800 700-54-52. И короткий, и длинный номер ближайшие годы будут работать одновременно — до тех пор, пока номер 022 не станет для жителей страны таким же привычным, как номера экстренных служб. Мы в ЛизаАлерт постоянно боремся с любыми сложностями на пути получения помощи. Очень часто поиск человека зависит от скорости: от минут, часов, иногда — суток, которые уходят на попытки понять, куда звонить и к кому обращаться. Чем проще человеку связаться с нами, тем ближе становится помощь. Уверен, что со временем и другие операторы связи помогут сделать номер 022 доступным для каждого жителя России, — рассказал председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.