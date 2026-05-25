«Это фейк и провокация»: власти Северной Осетии отреагировали на новость о приезде врачей из Индии в республику

Власти РСО-Алании просят жителей доверять только официальным источникам и внимательно проверять подобные публикации Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях тиражируют снимок Постановления правительства Республики Северная Осетия-Алания, где говорится о том, что в регионе запускают программу привлечения граждан Индии с медицинским образованием. Якобы - для работы. Как выяснили журналисты KP.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на выявление фейков, это лживая информация.

Согласно «документу»», гости из Индии должны будут трудиться в государственных медицинских организациях. Якобы это все будет происходить в целях реализации соглашений между странами. На самом деле ничего подобного не планируется.

С опровержением выступили в ЦУР РСО-Алании.

«Это фейк и провокация. Специалисты ЦУР связались с Администрацией Главы и Правительства республики. Там подтвердили, что председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев такой документ не подписывал», - заявили в Центре.

Кроме того, в Постановлении № 183 речь идет совсем о другом. Оно датировано 15 мая 2026 года, а не 22-го, как фейковое, и там сказано об изменениях в предыдущем распоряжении «Об утверждении положения «Об утверждении положения о региональном государственном строительном надзоре в Республике Северная Осетия-Алания».

Также в фальшивом документе смазанная печать. В то же время на опубликованных официальных она всегда четкая. Это тоже свидетельствует о подделке.

Добавим, что в России действует общая система квот на привлечение иностранных работников из стран с визовым режимом. В 2026 году будет выдано около 279 тысяч разрешений. Однако в соответствующем Постановлении Правительства РФ ничего не сказано про сферу медицины.

Также в Северной Осетии успешно реализуют программу «Земский доктор». Буквально на днях глава местного Минздрава Астан Митциев в эфире местной радиостанции сообщил, что в ее рамках в 2026 году для работы в селах Республики планируется привлечь более 10 врачей.

Власти РСО-Алании просят жителей доверять только официальным источникам и внимательно проверять подобные публикации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Оно выскакивало из груди»: пенсионер год прожил с разрывом сердца

Ключ к молодости мозга нашли в яйцах: как они защищают от Альцгеймера и сколько нужно съедать