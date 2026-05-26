Тепло вашему дому

Фото: Фотобанк ГАЗПРОМ

В основе этой программы лежит простой и очень человечный принцип: довести газ до границы земельного участка бесплатно. И каждый день в России к сетевому природному газу подключается все больше домов.

Газ «под ключ»

В каждом регионе ваша газовая компания предлагает комплексную услугу по газификации «под ключ». Это означает, что специалисты ГРО не только спроектируют и проведут газопровод до границы вашего участка, но и сделают разводку внутри дома, установят котел, счетчик и другое оборудование - и все это с гарантией качества и в строгом соответствии с нормами безопасности.

Комплексная услуга включает заключение необходимых договоров, выполнение проектных работ по газоснабжению, строительство наружных и внутренних сетей, подбор, поставку и монтаж оборудования, пусконаладочные работы и подписание всех необходимых актов.

Да, возможно, вы найдете более дешевых подрядчиков на стороне, но риски задержек, ошибок и лишних согласований при этом ложатся на ваши плечи. Комплексная услуга от вашей ГРО - это экономия ваших сил, нервов и времени.

Фото: Фотобанк ГАЗПРОМ

Тепло и удобство - каждому дому

О программе догазификации много говорят в СМИ и соцсетях, и это не случайно: природный газ остается одним из самых удобных для быта видов топлива - он экологичнее ряда альтернатив и, как правило, заметно выгоднее в повседневном использовании. Но главное для людей не формулировки, а результат: дом становится теплее, а привычные бытовые заботы - проще.

Догазификация сегодня - это не абстрактная государственная программа, а реальный путь к более комфортной жизни для сотен тысяч семей. Газ гарантирует устойчивое тепло, помогает экономить на повседневных расходах и делает быт более предсказуемым.

А для тех, кто только начинает этот путь, есть главное правило: не откладывать вопросы и вовремя пользоваться официальными каналами поддержки. Тогда весь процесс - от подачи заявки до пуска газа - пройдет спокойнее и понятнее.

ВАЖНО

Как подать обращение Единому оператору газификации

• позвонить по телефону 8-800-101-00-04

• написать письмо на адрес электронной почты web@eoggazprom.ru

• воспользоваться формой обратной связи на портале connectgas.ru

Фото: Фотобанк ГАЗПРОМ

Что такое догазификация

Это бесплатное подведение газа до границы земельного участка в газифицированном населенном пункте, если домовладение соответствует условиям программы.

Процесс догазификации выстроен так, чтобы человеку было проще пройти его последовательно: сначала подается заявка, затем проверяются документы, после этого заявитель получает договор и технические условия. Если заявка оформлена корректно, договор направляется в течение 30 дней.

Дальше начинается практическая часть: работы на участке, монтаж оборудования, оформление необходимых актов и подключение. Важный момент - газовики и региональные специалисты сопровождают заявителя не только на старте, но и в ходе всей процедуры. Это значит, что можно не гадать, какой шаг следующий, а ориентироваться на официальные разъяснения.

Кому помогут финансово

Важно помнить, что работы внутри участка, а также покупка и установка оборудования, как правило, выполняются за счет собственника.

И тут на помощь приходит государство. С самого начала программа догазификации была ориентирована не только на расширение инфраструктуры, но и на реальную помощь людям. И здесь у нас есть две важные составляющие: федеральная и региональная помощь.

Государство субсидирует льготным категориям граждан часть расходов на покупку и установку газового оборудования, а также на строительство газовой сети непосредственно до жилого помещения. Субсидия составляет не менее 100 тыс. рублей.

Кто имеет право на поддержку?

• многодетные семьи (с тремя и более детьми)

• инвалиды I группы и их опекуны

• семьи с детьми-инвалидами

• ветераны ВОВ и участники СВО

• малоимущие (с доходом менее 1,5 величины прожиточного минимума на человека)

В 2025 году этот перечень пополнился пенсионерами, в чьих домах отсутствует центральное отопление, а также семьями с детьми-инвалидами независимо от группы их инвалидности.

В каждом регионе еще есть и региональные субсидии.

Чтобы получить субсидию, нужно обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства или в ближайший МФЦ, предоставив копию заключенного договора на догазификацию и документы, подтверждающие право на льготу.

Если есть вопросы

Для многих семей именно на начальном этапе возникает больше всего вопросов: какие документы нужны, куда подавать заявку, сколько ждать, что делать после заключения договора. И здесь важно понимать: человек не остается один на один с процедурой. На каждом этапе можно получить консультацию и помощь.

Куда обращаться?

1 Контакт-центр Единого оператора газификации (ЕОГ) и отдел по работе с обращениями клиентов. С начала работы контакт-центра (21.12.2021 г.) поступило свыше 2 млн звонков. Наиболее часто задаваемые вопросы - догазификация СНТ, форма протокола для СНТ, включение в программу догазификации, газификация населенных пунктов, перечень документов и способы подачи заявки, статус ранее поданной заявки, сроки выполнения мероприятий.

2 Также помочь могут горячие линии газораспределительных организаций и клиентские центры газовых компаний. А для тех, кто предпочитает современные технологии, есть чат-бот в национальном мессенджере МАКС, куда удобно обращаться за уточнениями по ходу всей процедуры. Это особенно полезно в ситуациях, когда вопрос не по конкретному случаю, а не совсем понятна общая информация, которая есть в открытом доступе, и хочется что-то уточнить.

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