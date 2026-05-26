Можно ли приблизить пуск газа и как подтвердить льготы

Фото: Фотобанк ГАЗПРОМ

«Комсомольская правда» и «Газпром газификация» провели очередную прямую линию с жителями страны. Наши читатели в течение апреля присылали вопросы через чат-бота канала «Газификация России» в мессенджере МАКС. Сегодня публикуем наиболее важные ответы.

1 У нас не очень крупное СНТ, но на лето народу приезжает много. Некоторые жители хотят догазифицировать дома, но на общем собрании членов СНТ почти все проголосовали против проведения догазификации. Как быть?

ОТВЕТ

Решения общего собрания членов товарищества - обязательные для исполнения органами товарищества, членами товарищества, а также теми, кто в товариществе не состоит, но имеет участок в границах товарищества (п. 27 ст. 17 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 29.07.2017 № 217-ФЗ). Подключить домовладение на территории садоводства к сети газораспределения, если СНТ против догазификации, можно за плату при наличии технической возможности такого подключения (разделы II и IV Правил подключения).

(Про особенности догазификации в СНТ - читайте здесь)

2 Деревня Машково Боровского района Калужской области была газифицирована в 2025 году. От газопровода до границ моего участка - менее 150 метров. В 2024 году была подана заявка от председателя СНТ ФЭИ-1 на газификацию домов в обществе, но был получен ответ, что в данный момент газификация невозможна, так как нет технической возможности. Что это значит?

ОТВЕТ

В данный момент у вас не хватает пропускной способности газораспределительной станции (ГРС) «Боровск». Работы по увеличению пропускной способности ГРС «Боровск» запланированы на 2027 год. Более точный срок станет известен после завершения проектных работ. Следите за статусом заявки в личном кабинете на портале connectgas.ru. Как только техническая возможность появится, вы сможете подать новую заявку или дождаться реакции по старой. Также вы можете обратиться за разъяснениями в вашу газораспределительную организацию. Если в 2027 году ситуация не изменится, направьте жалобу в прокуратуру или в региональную службу по тарифам.

3 Правление нашего СНТ отказывает в выдаче выписки протокола общего собрания. Мотивирует тем, что проложенный газопровод - их собственность и мы обязаны для подключения оплатить целевой взнос в размере 200 000 рублей. Как быть?

ОТВЕТ

Процедура подключения к частной трубе регулируется п. 48 Правил № 1547 (Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения). Вам необходимо подать заявку на подключение исполнителю (это газораспределительная организация вашего региона). Исполнитель в течение трех рабочих дней запрашивает у СНТ (основного абонента) согласие на подключение через их трубу и уведомляет вас. СНТ обязано в течение трех рабочих дней дать согласие. Важно: СНТ не вправе требовать взнос 200 000 рублей как условие подключения. Они обязаны согласиться на подключение по запросу исполнителя. Если отказывают - исполнитель имеет право подать в суд. Правила № 1547 не предусматривают компенсации основным абонентам за использование их сетей.

4 У нашего СНТ «Ивушка» (Белгородская область) нет юридического статуса, и поэтому провести общее собрание невозможно. Можно ли догазифицировать жилой дом на условиях льготной программы?

ОТВЕТ

После ликвидации товарищества его имущество включая недвижимость общего пользования автоматически переходит в общую долевую собственность всех владельцев садовых участков - пропорционально их площади и независимо от того, были ли владельцы членами СНТ. Теперь и вы распоряжаетесь этим имуществом не в соответствии с правилами Закона № 217-ФЗ о садоводстве, а по общим нормам Гражданского кодекса РФ. Использование долевой собственности возможно по соглашению всех собственников. То есть в этом случае для догазификации к заявке надо обязательно приложить письменное соглашение всех собственников об использовании имущества (газовых сетей) для подключения дома.

Что делать дальше? Прикрепите недостающие документы (включая это соглашение) в личном кабинете на портале Единого оператора газификации и смените статус на «Недостающие документы предоставлены». Или отправьте их исполнителю по почте, электронной почте или принесите лично в офис региональной газораспределительной организации. Это упростит процесс - законодательство позволяет продолжить догазификацию без активно работающего СНТ.

Фото: Фотобанк ГАЗПРОМ

5 Можно ли подключить к сети газораспределения в рамках догазификации садовый дом, если в выписке из ЕГРН указано назначение «жилое»? СНТ находится в газифицированном населенном пункте.

ОТВЕТ

Да, можно. Расположенные на садовых земельных участках здания, сведения о которых внесены в ЕГРН до 01.01.2019 с назначением «жилое», «жилое строение», признаются жилыми домами. Менять ранее выданные документы или вносить изменения в них или в записи ЕГРН не требуется.

6 Как подать заявку на газификацию?

ОТВЕТ

Заявка - это документ, с которого начинается работа над газификацией вашего дома. Ее можно оформить несколькими способами:

• на сайте ЕОГ;

• в офисе региональной ГРО;

• через портал «Госуслуги»;

• в офисе МФЦ «Мои документы».

Для подачи заявки на подключение газа к частному дому потребуется предоставить следующие документы и сведения:

• паспортные данные;

• правоустанавливающие документы на объект капитального строительства и земельный участок, на котором он расположен;

• СНИЛС.

7 Срок пуска газа в мой дом по договору - январь 2028 года. Все условия для пуска газа выполнены. Возможно ли перенести подключение на 2026 год? Мы пенсионеры, платить за отопление электричеством - непосильная ноша для нас.

ОТВЕТ

Перенести подключение на более ранний срок можно, но только по согласованию с той компанией, с которой у вас заключен договор, то есть с газораспределительной организацией вашего региона. Вам следует обратиться туда с просьбой перенести срок подключения на более ранний (например, на 2026 год). Приложить копию договора и подчеркнуть, что все условия с вашей стороны уже выполнены, а вы - пенсионеры, и электрическое отопление вам не по карману.

Параллельно уточните в местной администрации или соцзащите: возможно, вам как пенсионерам положена субсидия на оплату электроэнергии или компенсация расходов на догазификацию (в некоторых регионах - до 100 тысяч рублей). Это облегчит ваше финансовое положение до подключения газа.

8 У меня изменились паспортные данные. Что делать?

ОТВЕТ

Если у вас изменились паспортные данные (фамилия, прописка, серия и номер паспорта и т. п.), нужно сообщить об этом в газораспределительную организацию (ГРО), с которой у вас заключен договор на подключение газа или на поставку газа. Подготовьте заявление в свободной форме примерно такого содержания:

«В связи с изменением паспортных данных (указать, что именно изменилось) прошу внести изменения в договор о подключении (технологическом присоединении) № ______ от ______. Прилагаю копию нового паспорта (и, если есть, документ, подтверждающий смену фамилии - свидетельство о браке и т. п.)».

Подать заявление можно одним из способов:

• лично в офисе ГРО,

• почтой (заказным письмом с уведомлением),

• через электронную почту (если у ГРО есть такая возможность - обычно адрес указан на сайте).

Если у вас есть личный кабинет на портале Единого оператора газификации (connectgas.ru), можно попробовать подать заявление через него.

ГРО обязана внести изменения в договор (или в свои учетные данные) и уведомить вас об этом.

Важное уточнение, чтобы никто не запутался:

• если договор уже заключен и газ подключен, то новые паспортные данные нужно сообщить поставщику газа (компании, которая выставляет счета за газ - у них тоже должны быть актуальные данные),

• если договор только на подключение (газа еще нет), то обращаться нужно к той ГРО, с которой подписан договор.

9 Я житель Тарусского района, строю дом в деревне Хомяково. Через деревню проходит газовая труба, и на территории расположена газораспределительная сеть. Но по данным Единого оператора газификации (ЕОГ), деревня не газифицирована. Жители собрали подписи с просьбой о догазификации, но никаких действий по включению населенного пункта в программу не предпринято.

ОТВЕТ

«Газпром газификация» рассмотрело Ваше обращение. В соответствии с Программой развития газоснабжения и газификации Калужской области на период 2026 - 2030 годов проектирование и строительство межпоселкового и уличного газопровода к деревне Хомяково Тарусского района не предусмотрено.

В 2025 году частным способом проложен газопровод, проходящий вдоль деревни Хомяково, но газопровод не введен в эксплуатацию. Когда этот объект примут в эксплуатацию и будет пущен газ, появится техническая возможность газоснабжения вашего населенного пункта.

Вы также можете подать коллективную заявку от жителей деревни в администрацию Тарусского района и в министерство строительства и ЖКХ Калужской области с требованием включить Хомяково в программу газификации на следующий период. Согласно пункту 6 Правил разработка программ газификации осуществляется в том числе на основе топливно-энергетического баланса субъекта Российской Федерации, оценки основных показателей газоснабжения потребителей, включая уровень развития их инфраструктуры, оценки планов развития газотранспортной системы, формирования основных направлений развития в области газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации, сбора предложений по формированию программ газификации с указанием ориентировочной стоимости строительства объектов газоснабжения и газификации и мероприятий по подключению потребителей.

НА ЗАМЕТКУ

Куда еще обратиться, чтобы разъяснили, как воспользоваться своими льготами?

На горячую линию Единого оператора газификации: 8-800-101-00-04 (бесплатно). Или на сайт connectgas.ru - раздел «Региональные льготы».

Фото: Фотобанк ГАЗПРОМ

10 Просьба сообщить о сроках газификации поселка Рустай Борского района Нижегородской области. Рустай находился в планах газификации Нижегородской области в 2025 году.

ОТВЕТ

Поселок Рустай официально включен в программу газификации Нижегородской области на 2026 - 2030 годы. В рамках нее запланировано строительство межпоселкового газопровода к Рустаю и соседнему Березовскому, а также разводка сетей внутри поселка. Программа рассчитана до 2030 года, точные сроки нужно уточнять в местной администрации или в газораспределительной организации региона.

11 Я участник СВО и отец многодетной семьи. Куда мне обратиться и какие документы нужны для подтверждения моей льготы?

ОТВЕТ

Обратитесь в ближайший офис вашей газораспределительной организации (ГРО). Напишите заявление (заполните согласие на обработку персональных данных) и приложите копии документов, подтверждающих вашу льготную категорию:

• удостоверение ветерана боевых действий (для участника СВО);

• свидетельства о рождении детей (для многодетной семьи) и удостоверение многодетной семьи, если есть;

• другие документы по вашему статусу.

Сотрудники ГРО передадут эти сведения в орган социальной защиты вашего региона. Там подтвердят ваше право на льготу. Главное - не тянуть, принести документы как можно скорее, чтобы льгота была учтена до начала работ.

Если вы не предоставляли документ о льготах, а договор уже подписан, но работы еще не начались - изменения все равно можно внести через дополнительное соглашение. Если газ уже подключен - вы можете обратиться в органы социальной защиты вашего региона напрямую с заявлением о компенсации (сроки не пропущены, обычно можно подать в течение года после подключения).

Куда еще обратиться за разъяснением льгот?

На горячую линию Единого оператора газификации: 8-800-101-00-04 (бесплатно). Или на сайт connectgas.ru - раздел «Региональные льготы».

12 Я живу в Сочи. В декабре 2025 года подала заявку на догазификацию. Указано, что нет льготной категории, но мы многодетная семья. Скажите, пожалуйста, как мне подтвердить нашу льготу и имеет ли это значение на этапе подготовки ТУ и заключения договора?

ОТВЕТ

Льготная категория не влияет на этап подготовки ТУ и заключение договора. Договор на подключение и сами техусловия для всех одинаковы (подведение трубы до границы участка бесплатно). А вот компенсация за работы внутри вашего участка (прокладка трубы до дома, покупка котла, счетчика и т. п.) - это уже региональная льгота. Ее оформляют отдельно, после подписания договора или даже после подключения газа.

Чтобы подтвердить льготу многодетной семьи, не надо переделывать заявку на догазификацию. Обратитесь в орган соцзащиты по месту жительства. Напишите заявление на компенсацию затрат по газификации. Приложите копию договора о подключении (технологическом присоединении), документы, подтверждающие статус многодетной семьи (свидетельства о рождении детей, удостоверение многодетной семьи), паспорт, СНИЛС, документы на дом и участок.

Компенсация обычно выплачивается уже после того, как вы выполните работы (проведете газ по участку, купите и установите котел и т. д.). Сохраняйте все чеки и договоры с подрядчиками - они понадобятся для возмещения. Максимальный размер компенсации в большинстве регионов - от 100 000 до 200 000 рублей (иногда больше). Точную сумму и перечень льгот узнавайте в соцзащите вашего региона или на портале connectgas.ru в разделе «Региональные льготы».

13 Когда оформляла документы, в личном кабинете на портале случайно нажала отказ от подписания договора. Можно ли вернуть обратно?

ОТВЕТ

Отмена заявки о подключении в связи с неподписанием заявителем проекта договора о подключении в регламентный срок не является отказом в заключении договора о подключении. Заявитель или его представитель по доверенности вправе направить исполнителю новую заявку о подключении.

14 У меня была аннулирована заявка в связи с непредоставлением необходимых документов и сведений в нормативный срок. Никаких сообщений о том, что не хватает документов, я не получала. Что теперь делать, чтобы заявку возобновить?

ОТВЕТ

Рассмотрение заявок на догазификацию, а также запрос недостающих документов осуществляет газораспределительная организация (ГРО), с которой вам предстоит заключить договор. Согласно Правилам подключения, заявитель обязан предоставить полный пакет документов, включая выписку из ЕГРН на дом и участок (все листы). Если какого то документа нет, ГРО направляет уведомление о необходимости его донести. Срок на устранение - обычно 30 дней. Если в этот срок документы не поступили, заявка аннулируется. В вашем случае уведомление было размещено в личном кабинете на портале Единого оператора газификации (connectgas.ru). Возможно, вы его не заметили.

Вам надо подать заявку повторно. Зайдите в личный кабинет на портале connectgas.ru и проверьте, какие документы требовались. Соберите полный пакет документов. Старую заявку возобновить нельзя, аннулированная заявка считается закрытой. Никаких штрафов или потери очереди за аннулирование нет. Вы просто подаете новую заявку, и ее рассмотрят в общем порядке.

Убедитесь, что вы приложили именно все листы выписки из ЕГРН (часто забывают последние страницы с отметками). Это самая частая причина аннулирования. Если остались вопросы, обратитесь в вашу газораспределительную организацию. Ее контакты можно найти на сайте connectgas.ru в разделе «Контакты» (выберите свой регион). Горячая линия Единого оператора: 8-800-101-00-04.

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