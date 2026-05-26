Газ на дачу: Пошаговый план для садового товарищества

Фото: Фотобанк ГАЗПРОМ

Хотите газ на даче в СНТ? Социальная догазификация для садовых товариществ - реальность. Но есть четкие правила, которым надо следовать.

Самые главные шаги

1 Сначала проверьте: ваше СНТ должно быть в границах газифицированного населенного пункта.

2 Второе, что надо держать на контроле: дом должен быть оформлен по всем правилам, а права на него - зарегистрированы в ЕГРН.

Все вопросы, связанные с газификацией, регламентируются документом, который иногда называют Библией газификации. Это постановление Правительства РФ № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения». Там указано, что домовладение - это «объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем земельном участке надворные постройки».

А назначение объекта указано в сведениях ЕГРН, их в виде выписки нужно предоставить в заявке Единому оператору газификации. Временный деревянный домик газифицировать не получится. Если объект зарегистрирован как «садовый дом», то основания для газификации также отсутствуют. В то же время, если садовый дом фактически отвечает критериям жилого, существует возможность признать его таковым, а значит, и газифицировать.

3 Если у всех дачников в вашем СНТ с документами порядок, можно собирать общее собрание его членов. Без этого подать заявку не получится.

Основные пункты протокола:

• Дата, место и время проведения собрания, сведения о кворуме

• Решение о проведении работ по догазификации жилых домов (до границ земельных участков) на территории СНТ

• Выбор уполномоченного лица (председателя или иного члена СНТ), которому делегируются полномочия на подачу заявки, подписание договора и взаимодействие с газораспределительной организацией

• Согласие на использование земель общего пользования СНТ для прокладки газопроводов

• Список домовладений, собственники которых планируют подключение (для формирования плана-графика)

• Подпись председателя собрания/председателя СНТ и печать организации

4 Финальный шаг: подать протокол, заявку и комплект обязательных документов на каждое домовладение в газораспределительную организацию (ГРО). Это может сделать уполномоченный представитель товарищества.

Не тяните с документами и собранием - подключайтесь к теплу уже в этом сезоне! Звоните за уточнениями на горячую линию Единого оператора газификации по телефону 8-800-101-00-04.

На что еще обратить внимание

Иногда возникает вопрос - кто и за чей счет должен восстанавливать дорожное полотно, поврежденное при прокладке труб по общей земле СНТ? Благоустройство территории включено в состав расходов на выполнение строительно-монтажных работ исполнителя по созданию сетей газораспределения до границ земельных участков заявителей, то есть подрядчика, который строит.

У некоторых садоводов просят проект планировки территории. Это не обязательный документ, об этом сказано в п. 16 Правил подключения. Разработка проекта планировки территории садоводства не требуется, но может быть осуществлена по решению общего собрания членов товарищества (ч. 3 ст. 4.1 Закона о садоводстве). Расходы, связанные с подготовкой документации по планировке территории в отношении территории садоводства или огородничества, оплачиваются за счет целевых взносов членов товарищества (п. 2 ч. 6 ст. 14 Закона о садоводстве).

Как решать возникающие проблемы

Многие садоводы при оформлении понимают: не у всех есть полный набор документов на строения. Это касается как технических паспортов, так и подтверждений, что дом капитальный. Случаи, когда в садоводстве постройки возводятся без официального оформления, не редкость. Чтобы привести все документы в порядок, нужно пригласить инженеров из сертифицированных компаний, которые проведут экспертизу и выдадут документы, в которых будет указано, что дом капитальный. Конечно, это занимает время и стоит денег, но без правильно оформленного пакета документов газ провести не получится. Действовать лучше сообща. В одиночку труднее разобраться с возникающими сложностями. Чтобы убедиться в правильности оформления всех бумаг, можно привлечь юристов. Это поможет избежать дополнительных задержек и проблем.

Как один активный житель всему селу помог

С газопроводом затраты на отопление уменьшились в пять - семь раз

Жители села Большая Борла Ульяновской области пользуются природным газом уже два года. Срок достаточный для того, чтобы оценить, как изменилась жизнь. А она стала, по словам сельчан, совсем другой.

Житель села Большая Борла Виктор Степанович Фомин. Фото: Фотобанк ГАЗПРОМ

Больше десяти лет жители писали письма, просили подключить газ. И может, ситуация бы и не сдвинулась с мертвой точки, если бы не активный житель села Виктор Степанович Фомин. Всю жизнь он прожил в Большой Борле, дослужился до директора совхоза. Уже будучи пенсионером, однажды приехал в соседнее село Федькино на церемонию торжественного пуска газа. И понял, что надо брать инициативу в свои руки.

Межпоселковый газопровод с. Безводовка - с. Малая Борла - с. Большая Борла протяженностью 7,4 километра был построен за две недели, также был проложен внутрипоселковый газопровод протяженностью более 18 километров. В октябре 2023 года в Большой Борле появился газ. Торжественный пуск прошел в рамках Петербургского международного газового форума.

Дальше стали подводить трубы к домам в рамках программы догазификации, которая предполагает бесплатное подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах.

Сегодня в селе Большая Борла с газом уже 86 домов. Виктор Фомин с гордостью рассказывает, что соседи благодарят его за неравнодушие и активную гражданскую позицию. Кстати, Виктор Степанович на подключении домов односельчан не остановился. Благодаря ему теперь тепло и в местном фельдшерско-акушерском пункте. И впереди еще много работы - в Большой Борле много важных социальных объектов.

А теперь о самом главном: отопление газом в Ульяновской области выходит примерно в 5 - 7 раз дешевле, чем обычным электричеством, и примерно в 5 раз дешевле, чем электричеством по льготному тарифу для домов с электроотоплением (см. «Только цифры»). Жизнь с газом становится не только лучше, но и значительно дешевле!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что выиграли жители Большой Борлы, подключив газ

(Стоимость отопления для дома площадью 100 кв. м, Ульяновская область)

Вид отопления Ориентировочная стоимость в год

Газ ≈ 7850 руб/год

Электричество, обычный тариф ≈ 55 500 руб/год

Электричество, льготный тариф для электроотопления ≈ 38 800 руб/год

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