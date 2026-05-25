Вопрос дня: А чему самому главному научила вас школа? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Александр Карелин, сенатор Российской Федерации от Новосибирской области, Заслуженный мастер спорта СССР и трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе :

- Школа открыла мне удивительный мир учителей: строгих, но при этом неимоверно добрых. Это люди, которые могут поругать, но всем сердцем и душой стараются, чтобы ты попал в выпускной класс. Школа научила трудолюбию и усидчивости. Однажды я как-то сказал: "Оно сломалось", учительница мне ответила "А может ты сам сломал? Тебе так легче будет".

Андрей Соболевский, доктор физико-математических наук, профессор РАН, директор Высшей школы современной математики МФТИ:

- Главное, чему меня научила школа, это отличать интересных людей от неинтересных. Мне повезло, у меня были интересные и учителя, и одноклассники. Московской школы №40, где я учился, сейчас не существует, но мы до сих пор встречаемся с одноклассниками, а на наши встречи приходит наша классная учительница Лана Георгиевна. И нам до сих пор интересно друг с другом.

Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова:

- За время взросления в Москве я сменил три средних школы. И благодарен всем трём: меня научили мыслить самостоятельно и задавать вопросы. Выпускной у меня был в 632-й школе на улице Красноказарменной. Хотя школа была с математическим уклоном, я сразу поступил на журфак МГУ, несмотря на конкурс: вот как в советских матшколах учили истории, русскому и литературе.! С одноклассниками мы до сих пор каждый год встречаемся 5 декабря - до 1977-го это был выходной в День сталинской конституции. Выходит, школа еще и дружить меня научила.

Александр Сабуров, директор Института стратегического развития Арктики Северного (Арктического) федерального университета им.М.В. Ломоносова:

- Школа за 10 лет, разумеется, научила многому и важному. Но сейчас вспомнились одни из любимых "уроков", которые я получил (хорошо, что в школе, а не позднее) - не торопиться, все проверять и не быть самоуверенным. Я в целом хорошо учился, и нередко выполнял задания быстро, будучи уверенным, что блестяще справился. Конечно, это оказывалось заблуждением, и диктанты, исписанные красной ручкой с двойками и тройками, помогли сформировать правильный условный рефлекс.

Анна Деньгина, глава Национального центра финансовой грамотности:

- Что главное - это команда. Учителя и наставники, к которым можно обращаться и которые желают только светлого будущего своим ученикам, одноклассники, который учат тебя общаться, решать совместные задачи, дружить, конфликтовать. Школа – это про жизнь и для жизни. Чем раньше это понимаешь, тем больше можешь взять для себя.

Андрей Кудряков, руководитель поискового отделения «Миус-Фронт»:

- Главное, что я вынес из советской школы, где мне повезло учиться у старых классических педагогов, - это веру в себя. Каждый из нас обретал понимание своих способностей и своего пути, будь то любовь к истории или литературе. Не менее важной была и вера в наставников, которые всегда были рядом и готовы помочь. Лучшие учителя - это те, кто дарит ученикам веру в их силы и в то, что все в жизни сложится хорошо.

Татьяна Сорокина, самая многодетная приемная мама в России (83 ребенка), Ростовская область:

- Настоящей дружбе. Мы до сих пор тепло общаемся с одноклассниками, а скоро я собираюсь в Самару к школьной подруге. Мы сидели за одной партой и дружим уже без малого 60 лет! Моя юность прошла в Ташкенте. Помню, как после разрушительного землетрясения весной 1966 года мы с ребятами из класса просто заглядывали в полуразрушенные дома и спрашивали испуганных людей, чем подсобить, что нужно сделать. Тогда я впервые по-настоящему поняла, что чужой беды не бывает.

Иосиф Пригожин, музыкальный продюсер, муж певицы Валерии:

- Школа научила меня жить в коллективе. С одной стороны ровесники, с другой - наставники: в школе ты делаешь первые шаги в самостоятельной жизни. Самое главное, что школа учит трудиться: если ты ленишься делать домашку, то и на работе будешь лениться и успеха не добьешься.

Александр Жуков, заслуженный артист России:

- Школа меня научила дисциплине. Со второго класса мне приходилось ездить в школу с окраины города в центр Ставрополя. В час пик это было очень не просто. Но зато эта дисциплинированность пригодилась в армии.

Вита Корниенко, актриса («Вампиры средней полосы», «Папины дочки. Новые»), 16 лет:

- Я много снимаюсь, но школа всегда на первом месте. У нас с мамой изначально была договоренность, что, если я не успеваю в школе, то сокращается кино. В школе стараюсь не поддерживать тему моих съемок. Сразу говорю: «Давайте говорить про геометрию!».

Владимир Сухов, актер Самарского академического театра драмы им. М. Горького:

- Школа научила меня правильно жить, чтить память предков, трудиться. Школа – это и первая любовь, и умение дружить, и умение не забывать…

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