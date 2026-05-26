Макар Касаткин и Екатерина Хомчук Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Макара Касаткина мы встретили на светской премьере сериала «История его служанки» в московском кинотеатре «Каро Октябрь». 27-летний Макар — сын Марии Шукшиной от второго брака с бизнесменом Алексеем Касаткиным. Пару лет назад имя молодого человека часто упоминалось в СМИ в связи с трагедией: в 2024 году возлюбленная и мать ребенка Макара Фрейя Зильбер была найдена мертвой в одной из квартир Санкт-Петербурга. Предварительной причиной смерти назвали передозировку запрещёнными препаратами. У пары остался семилетний сын Марк.

Известно, что воспитанием Марка занимается сам Макар при активном участии и поддержке знаменитой мамы. На премьере сериала «История его служанки» Касаткин появился в компании симпатичной спутницы. Миловидная блондинка была одета в эффектное полупрозрачное платье в пол и все время улыбалась Макару.

Макар со спутницами Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, Касаткина мы, вероятно, увидим, как раз в сериале «История его служанки». Правда, в основном касте он не заявлен. Спутница Касаткина Екатерина Хомчук также задействована в проекте.

Макар был немногословен, но все же рассказал, чем занят в настоящее время. Оказалось, что 27-летний актер живет за городом и занимается садом и огородом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Снимаюсь в сериале. Ращу клубнику в огороде. Люблю землю. С возрастом потянуло как-то. Какой-то порыв пошел, и не могу оторваться», — рассказал KP.RU Макар Касаткин.

Также Касаткин отметил, что успел подружиться со всей командой сериала.

«Вся команда очень дружелюбная и всегда идет навстречу», — рассказал KP.RU Макар.

Старший сын Марии Шукшиной Макар Касаткин рассказал, что снимается в сериале и выращивает клубнику Сын Марии Шукшиной Макар впервые вышел в свет с девушкой после трагической смерти возлюбленной Макар Касаткин рассказал, как живет после трагедии: снимается в сериале и выращивает клубнику на даче

Актер добавил, что несмотря на известную фамилию, протекций в кино у него не было.

«У меня было правильное воспитание. И это правильное воспитание заключалось в том, что я должен сделать движение сам», — поделился Макар.

Съемочная команда сериала «История его служанки» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Премьера фильма «История его служанки»: Матвей Лыков с родителями, Виктор Васильев с семьей и Екатерина Гусева в роскошном платье

Скандальная невестка Марии Шукшиной умерла в 26 лет: вот что случилось с Фрейей Зильбер

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину