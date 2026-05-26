Матвей Лыков с папой Александром Лыковым Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В столичном кинотеатре «Каро Октябрь» прошла светская премьера сериала «История его служанки», премьера которого состоится уже 2 июня. Фильм представили актеры Матвей Лыков, Екатерина Гусева, Милана Бру, Ольга Ломоносова, Виктор Васильев, Михаил Сотников и Екатерина Директоренко. На премьере были замечены Полина Диброва, Карина Кросс, Анна Калашникова, Макар Касаткин и многие другие.

Сериал рассказывает о жизни графа Николая Шереметьева, которого сыграл 39-летний Матвей Лыков. Проект будет эксклюзивно представлен в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start. На дорожке статный актер появился в элегантном баклажановом костюме и коричневых туфлях. В беседе с KP.RU Матвей поделился, что пришел на премьеру с родителями. Папа актера Александр Лыков — звезда сериала «Бандитский Петербург». А вот жена Матвея Джессика (родом из Испании) не смогла присутствовать.

Матвей с родителям Александром и Аллой Лыковыми Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Родители буквально сейчас беседуют со своими коллегами, и, я надеюсь, что в скором времени появятся. Супруга сегодня, к сожалению, не смогла прийти. У нас маленькие дети — 5 и 7 лет, в это время они уже укладываются спать», — поделился с KP.RU Матвей Лыков.

По словам Лыкова, сериал до сих пор снимают, будет порядка 90 серий.

«Съемки не заканчиваются ни на один день. Мы продолжаем снимать на «Москино», кинозаводе на Рязанском проспекте. Самое сложное – держать себя в тонусе на протяжении длительного времени и не сдавать позиции, чтобы продолжать каждый день делать качественный материал», — добавил Лыков.

Матвей Лыков и Милана Бру Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По сюжету, героиня Миланы Бру, дворянка Анна Аверина, пытается спасти свою семью от разорения и договаривается о личной встрече с Шереметьевым. Правда, граф — человек принципов: вместо снисхождения он предлагает сделку — год службы Анны в его усадьбе. Маму Анны сыграла Екатерина Гусева. На ковровой дорожке 49-летняя актриса блистала в блестящем терракотовом платье в пол.

Екатерина Гусева Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В роли экранного мужа Гусевой, графа Ильи Аверина выступил 50-летний Виктор Васильев. На дорожку Виктор вышел вместе с 42-летней супругой Анной Снаткиной и 13-летней дочкой Вероникой. Все семейство решило одеться в стиле того времени. Анна и Вероника выбрали жакеты-мундиры, а Виктор — шелковый пиджак с узорами.

Виктор Васильев с женой Анной Снаткиной и дочкой Вероникой Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В картине мы также увидим Ольгу Ломоносову и Екатерину Директоренко. Ольга появилась на премьере вместе с мужем Павлом Сафоновым.

Ольга Ломоносова с мужем Павлом Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Екатерина Директоренко Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Среди гостей были замечены Анна Калашникова, Полина Диброва, Карина Кросс. 33-летняя Карина, которая недавно выходила в свет со своим молодым мужем, 22-летним хоккеистом Марком Рудаковским, в этот раз пришла одна. Сказала, что супруг занят делами. 36-летняя Полина Диброва также появилась без 51-летнего возлюбленного Романа Товстика.

Полина Диброва Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Карина Кросс Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анна Калашникова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В числе редких гостей светских мероприятий оказался сын Марии Шукшиной, 27-летний Макар Касаткин. Актер, чья жена трагически скончалась два года назад, вышел вместе с симпатичной спутницей. Макар рассказал KP.RU, что в настоящее время снимается в сериале, живет в загородном доме и выращивает клубнику.

Макар Касаткин со спутницей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Михаил Сотников Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Екатерина Новикова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

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