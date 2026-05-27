Матвей Лыков Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Матвей Лыков сыграл главную роль графа Николая Шереметьева в сериале «История его служанки», который покажут в онлайн-кинотеатре уже 2 июня. 39-летнего актера мы встретили на светской премьере проекта в столичном кинотеатре «Каро Октябрь», куда он пришел вместе с родителями Александром и Аллой Лыковыми. Жена Матвея Джессика не смогла присутствовать.

«Супруга сегодня, к сожалению, не смогла прийти. У нас маленькие дети — 5 и 7 лет, в это время они уже укладываются спать», — поделился с KP.RU Матвей Лыков.

Известно, что семья Лыковых живет на несколько стран. Матвей родом из Санкт-Петербурга. Затем в связи с развитием модельной карьеры он перебрался в Нью-Йорк, а позже в Париж. За границей манекенщик и актер познакомился с будущей женой, фэшн-дизайнером Джессикой. Какое-то время пара жила на родине Джессики в Испании. Но сейчас большую часть времени супруги с детьми проводят в Москве, где у Лыкова проходят съемки.

Матвей Лыков с отцом Александром Лыковым Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Съемки не заканчиваются ни на один день. Мы продолжаем снимать в «Москино», на кинозаводе на Рязанском проспекте. Самое сложное – держать себя в тонусе на протяжении длительного времени и не сдавать позиции, чтобы продолжать каждый день делать качественный материал», — рассказал нам актер.

Матвей Лыков с исполнительницей главной женской роли Миланой Бру Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам Лыкова, в сериале будет порядка 90 серий. Конец первого сезона намечен на январь 2027 года (проект будет представлен в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start).

«Самое сложное – это держать себя в тонусе на протяжении длительного времени и не сдавать позиции, чтобы продолжать каждый день делать качественный материал», — добавил Матвей.

А вот в уходе за собой Лыкову помогает супруга.

Матвей Лыков рассказал о жизни и работе в Москве

«Я слушаю свою жену… Умываться, пользоваться увлажняющим кремом и еще раз умываться. У меня просто в ванной есть список, которому я следую, когда просыпаюсь. У меня все под номерами – 1, 2, 3», — рассказал KP.RU актер.

Несмотря на плотную занятость, все свободное время Лыков проводит с женой и дочками — Сьенной и Лу.

«Мы находим баланс работы и личной жизни. Конечно, мы ходим в театры, любим ВДНХ, где прекрасный океанариум, посещаем потрясающий «Остров мечты». В Москве настолько много разных развлечений, что скучать не приходится никогда», — поделился с KP.RU Матвей Лыков.

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