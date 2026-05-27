Полина Диброва Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полину KP.RU встретил на премьере сериала «История его служанки» в столичном кинотеатре «Каро Октябрь». По сюжету, героиня Миланы Бру, дворянка Анна Аверина, пытается спасти свою семью от разорения и договаривается о личной встрече с графом Николаем Шереметьевым (роль Матвея Лыкова). Правда, граф — человек принципов: вместо снисхождения он предлагает сделку — год службы Анны в качестве служанки в его усадьбе.

Премьера проекта состоится уже 2 июня в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start. Гости премьеры тоже вспоминали, на каких работах им проходилось трудиться.

«Честно говоря, я работаю с 13 лет. На своей первой работе я убиралась в парке, была разнорабочей. Подметала в парке, когда у меня были летние каникулы. Я специально ходила в бюро трудоустройства. А после, когда стала постарше, я стала промоутером, кстати, лучшим промоутером агентства. В 17 лет, когда я заканчивала школу, мне предложили стать менеджером над промоутерами, но нужно было учиться», — поделилась с журналистами Полина.

Полина Диброва Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам Дибровой, которая в тот период жила в Ростове-на-Дону, у нее была цель заработать на первый сотовый телефон.

«Сейчас я говорю родителям огромное спасибо, что они не принесли мне этот телефон и не подарили на день рождения. За то, что они сказали: «Если хочешь себе телефон, пойди и заработай». Ровно так я и планирую воспитывать своих детей», — добавила основательница женского клуба.

Кроме того, уборка всегда входила в домашние обязанности юной Полины.

Полина Диброва вспомнила, как в юности подметала в парке

«Я просто всегда убиралась. Так как я была старшей сестрой, родители уходили на работу, и я каждую неделю полностью вымывала дом. Это была моя обязанность. Поэтому для меня это была абсолютно нормальная история», — вспомнила бизнесвумен.

Правда, сейчас трое сыновей Полины от первого мужа Дмитрия Диброва (16-летний Александр, 12-летний Федор и 11-летний Илья) не горят желанием идти работать. Да и потребности такой нет.

«Сейчас он (старший Саша) просто получает карманные деньги, выполняя какие-то необходимые условия, которые мы поставили перед ним уже давно. Но я очень жду того момента, когда он захочет, правда. Но сейчас я не вижу в нем вот этой финансовой жилки, он все-таки очень творческий парень», — поделилась Полина.

А вот младший Илья, по словам мамы, пока любит только тратить деньги.

«Вот ему дарят деньги на день рождения, и он начинает тратить их на подарки, дарить какие-то угощения всем», — добавила Диброва.

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