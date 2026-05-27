На перехват бросили 13 истребителей: архивы Пентагона об НЛО заставили вспомнить теорию мирового заговора

Согласно отчету, однажды на перехват НЛО американцам пришлось поднять сразу аж 13 истребителей. Фото: Federico Gambarini / dpa / Global Look Press

В начале мая Министерство войны США начало выкладывать в открытый доступ рассекреченные материалы об НЛО, а точнее - НАЯ, «неопознанных аномальных явлениях». На официальном портале war.gov появился раздел, где публикуют фото, видео, рапорты военных, отчеты спецслужб и рассказы очевидцев.

На днях американцы выкатили уже вторую порцию секретных документов о странных объектах в небе. Новые материалы опубликовала Disclosure Foundation – организация, которая годами выбивает у властей UFO-файлы через запросы и суды. В свежем архиве больше 300 страниц различных отчетов.

«Комсомолка» изучила файлы, в которых хватает странного, необъяснимого и местами смешного. И тут же нам вспомнилась теория о «Голубом луче» - о том, как тайное мировое правительство попытается инсценировать вторжение инопланетян на землю, чтобы окончательно захватить власть над планетой.

БРОНЗОВАЯ СИГАРА

Одним из самых курьезных документов оказалось изображение загадочного «сигарообразного объекта», который заметили в сентябре 2023 года. Свидетель рассказал ФБР, что якобы видел бесшумную металлическую штуковину с бронзовым отливом на высоте нескольких сотен метров над деревьями. Наблюдение длилось буквально несколько секунд, после чего объект исчез.

Одним из самых курьезных документов оказалось изображение загадочного «сигарообразного объекта», который заметили в сентябре 2023 года. Фото: war.gov

Размеры «сигары» впечатляют: от 40 до 60 метров в длину. Но самое забавное – подпись к изображению. Она гласит: фото было сделано в лаборатории ФБР и содержит «графическую реконструкцию, которая подтверждает сообщение очевидца». То есть никаких настоящих кадров объекта не существует – это просто компьютерная реконструкция. Но слово «подтверждающее» звучит особенно трогательно.

ТРИЛЛИОНЫ ЧАСТИЦ

Уже интереснее выглядят реальные снимки и записи, попавшие в архив. Например, кадры странных светящихся объектов на поверхности Луны.

В документах всплывают и старые космические истории. Так, экипаж корабля «Джемини-7» еще в 1965 году докладывал о блестящем объекте, который медленно вращался рядом. Астронавт Джеймс Ловелл говорил «Я вижу блестящее тело с триллионами частиц на нем... Объект находится впереди нас, медленно вращается».

Астронавты миссий «Аполлон» тоже рассказывали о странностях. Участник миссии «Аполлон-11» в июле 1969 года, Базз Олдрин, зафиксировал большой неопознанный объект, загадочные вспышки света внутри кабины. На обратном пути экипаж увидел яркий свет, который принял за лазерный луч.

Объяснений случившегося в архиве нет, но ученые со своей стороны склонны сводить все к рациональным объяснениям: бликами на обшивке корабля, появлением вблизи него космического мусора и так далее.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАСКАЛЕННЫХ ШАРОВ

Отдельная категория – ролики с военных камер. На них в основном видны светящиеся точки, пятна и шары, летающие с огромной скоростью. Особенно американцев заинтересовал объект, замеченный неподалеку от Греции: маленькая точка резко меняла траекторию и якобы совершала повороты под 90 градусов. Подобных случаев за 2024-2025 годы военные накопили довольно много.

На роликах с военных камер в основном видны светящиеся точки, пятна и шары, летающие с огромной скоростью. Фото: war.gov

Еще один отчет рассказывает о «раскаленном шаре», который сначала завис у земли, а затем за считанные секунды преодолел более 30 километров и разделился на две части.

Звучит эффектно. Но проблема в том, что почти все эти записи сделаны с очень далекого расстояния и в плохом качестве. На практике зритель видит просто белую точку на черном фоне.

ХЕРУВИМ ИЗ ТЕПЛОВИЗОРА

Один из роликов 2013 года с инфракрасной камеры показал объект, напоминающий восьмиконечную звезду. Конспирологи тут же начали спорить, кого именно сняли военные – херувима или серафима. Дошло до полноценной богословской дискуссии: одни сравнивали объект с библейскими ангелами из книги Иезекииля, другие напоминали, что у серафимов по Библии шесть крыльев, а у объекта – восемь.

Конспирологи начали спор, кого именно сняли военные – херувима или серафима. Фото: war.gov

Позже Интернет-пользователи предположили: загадочное НЛО вообще могло оказаться обычной сигнальной ракетой.

ЗВЕЗДА ПРОТИВ ВВС

Одним из самых необычных эпизодов стала история про объект звездообразной формы, на перехват которого американцам пришлось поднять сразу 13 истребителей (место и время этого происшествия в документах скрыты черными квадратами - сработала цензура Пентагона).

В одном из отчетов очевидец – предположительно военный летчик или диспетчер – подробно описал странный объект, светившийся белым светом с легким голубоватым оттенком. По его словам, НЛО совершенно не походил ни на самолет, ни на дрон. Он двигался не плавно, а резкими рывками, на большой высоте и постоянно менял направление, игнорируя все законы аэродинамики.

В этой же партии документов фигурируют и другие встречи с непознанным. Один из пилотов докладывал о бесшумном летательном аппарате с двумя яркими желтыми огнями, который летел на предельно малой высоте и тоже мгновенно менял направление движения. А еще военные наблюдали сферический объект, чье свечение, как утверждается в отчете, по яркости превосходило солнечное.

ПРИ ЧЕМ ТУТ ИЛОН МАСК?

В прежних отчетах спутники составляли около одного процента среди причин необычных явлений. В статистике нынешнего года – уже больше 32 процентов.

Эксперты объясняют это появившимися «мегасозвездиями» спутников на низкой орбите - вроде Starlink. Когда солнечный свет отражается от их антенн под определенным углом, для наблюдателя на земле он может казаться резко маневрирующим объектом.

Так может, это Илон Маск неожиданно стал главным продюсером современного UFO-шоу?

«ГОЛУБОЙ ЛУЧ»: ТЕОРИЯ О МИРОВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

На фоне новых публикаций Пентагона в Интернете вспомнили Сержа Монаста – канадского журналиста и одного из самых известных конспирологов 1990-х. Главной темой его работ был «Новый мировой порядок» – теория о том, что мировые элиты уничтожают государства и религии ради создания единого мирового правительства.

Известность ему принесли рассказы о проекте «Голубой луч». По версии Монаста, человечество готовили к масштабной мистификации.

Сначала у людей должны были разрушить доверие к традиционным религиям с помощью «новых научных открытий». Затем в дело вступали спутники, лазеры и голографические технологии. В небе появились бы гигантские изображения религиозных фигур – Иисуса, Будды, Кришны и других. После этого все «спасители» объединились бы в единый образ, который объявил бы человечеству новую мировую религию.

Дальше теория становилась еще мрачнее. Монаст писал о технологиях, способных передавать голоса прямо в голову человека, а финалом проекта называл инсценировку вторжения инопланетян, чтобы человечество добровольно согласилось на тотальный контроль.

В декабре 1996-го Монаст внезапно умер от сердечного приступа. Ему был всего 51 год. Почти сразу среди его сторонников появились слухи, будто автора «Голубого луча» заставили замолчать после публикации «опасной правды».

ПРИШЕЛЬЦАМИ ПРИКРЫВАЮТ КРИЗИС?

Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в разговоре с «Комсомолкой» замечает:

– Тема архивов Пентагона про НЛО пользуется в Америке огромной популярностью, даже среди серьезных политиков. В Конгрессе с мая 2022 года уже прошло четыре слушания по этой теме. Выступали военные, пилоты, представители разведки... При Трампе обсуждение темы только усилилось.

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Но важно понимать: НЛО в американской терминологии – не обязательно инопланетяне. Речь идет именно о неопознанных летающих объектах. Военные видят что-то странное, не могут сразу идентифицировать и начинают расследование. Это абсолютно рутинная работа для любой структуры, отвечающей за безопасность.

Другое дело, что эта тема десятилетиями обрастала слухами и теориями заговора. Любая засекреченная информация автоматически превращалась в истории про пришельцев и «Зону 51»... В результате возникла искаженная картина.

Трамп решил воспользоваться популярностью этого сюжета сразу в нескольких целях. С одной стороны, он пытается показать себя максимально открытым президентом, который якобы готов раскрыть обществу все тайны и развеять сомнения вокруг теорий заговора.

Но существует и чисто политический расчет. Тема НЛО – это идеальная медийная упаковка для отвлечения внимания от внутренних проблем, критики войны с Ираном и других спорных решений. Трамп – опытный шоумен и прекрасно понимает, как работают подобные технологии.

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