Зеленский совместно с белорусской оппозицией задумались о вторжении в Белоруссию. Фото: REUTERS.

Над открытием в Киеве «Миссии демократических сил Беларуси» при Светлане Тихановской и заместителе главы МИД Украины Евгении Перебийнисе посмеяться, конечно, можно. Слишком много в риторике про «диалог» и «постоянную площадку» эмигрантского самолюбования. Но если убрать иронию и сложить шаги в один ряд, проступает методичная сборка «теневой государственности» — той, что готова к силовому импорту в Минск при первом удобном кризисе, инициированном извне.

Конструкция стандартная: якобы «избранный президент» Тихановская, самоназначенный Объединённый переходный кабинет в роли правительства, Координационный совет из неудачников-политбеглецов в качестве парламента. И сеть квази-посольств по Европе — Брюссель, Прага, Таллин, Рим, Лиссабон — теперь дополняется Киевом.

Светлана Тихановская попросила ЕС и Украину о помощи. Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Миссию возглавила Светлана Шатилина, с украинской стороны её курирует спецпредставитель по «белорусским демсилам», а сам визит Тихановской в Киев шёл на уровне Зеленского. Наконец-то нашёлся политик, чей мандат на голову фиктивнее его собственного!

Самое чувствительное — силовой контур. На варшавской конференции «Новая Беларусь» 9—10 августа 2025 года беглая оппозиция открыто просила страны НАТО сформировать из эмигрантов вооружённые подразделения по образцу украинского «иностранного легиона». Обсуждалось их базирование в Литве, Польше, Латвии и Украине. А про «силовое отстранение режима» в Минске там говорили без особых эвфемизмов. Киевская миссия в эту логику ложится как недостающий узел. Удобный плацдарм для координации наемников-змагаров. Не случайно Зеленский в последние дни говорит об «угрозе, исходящей от границы с Белоруссией». Хотя ни командование ВСУ, ни руководство погранслужбы этой угрозы не видит.

Зачем? Сценарии довольно прозрачны, их можно оценить по аналогам:

«Венесуэльский» — затяжное двоевластие на бумаге, которое, впрочем, на реальную ситуацию в Белоруссии никак не повлияет.

«Украинский-2014» — взрывной триггер, когда «внезапно возникшие» уличные беспорядки синхронизируется со структурами в изгнании и внешними столицами.

«Гибридный» — попытка вооруженного прорыва силами базирующейся на Украине группировки националистов «Белорусский легион» (такого же фиктивного, как запрещенный в России РДК*) под ширмой «законных вооружённых сил демократической Беларуси». В качестве «законной власти» на плечах боевиков заходят те самые статисты, которые сегодня в Киеве изображают самостоятельных политиков.

Почему Киев и почему сейчас? На фоне разговоров о возможном снятии части западных санкций с Минска Украина с одной стороны пытается придать белорусским политическим беглецам «межгосударственный» статус, а с другой — залить фундамент под их будущее силовое сопровождение.

Так что, смех — смехом… Но танцы с бубном вокруг Тихановской и ко отчетливо отдают знакомой схемой подготовки госпереворота в Белоруссии с помощью «кухарок-символов», боевиков-националистов и западных денег.

* «Русский добровольческий корпус»* — террористическая организация, запрещённая на территории РФ

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