Он ей сыграет на рояле, она ему нажарит котлет: в Киеве анонсировали встречу Зеленского и Тихановской

В Киеве анонсировали встречу Зеленского и Тихановской. Фото: REUTERS, Claudio Bresciani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главаря бандеровского режима в Киеве Вовчика Зеленского вторую неделю мучают кошмары. Не исключено, что и ночные, вероятно, с энурезом. «Он с именем этим ложится, он с именем этим встает». Не дает ему спокойно спать Белоруссия. Во сне и наяву он видит одно и то же – танковые колонны белорусской армии, которые в клочья рвут оборонительные порядки ВСУ, рвясь к Чернигову и Киеву. А последние учения ракетных войск со снаряжением ракеты настоящей ядерной боеголовкой окончательно вывели его из душевного равновесия.

- Наши силы обороны и безопасности есть на черниговском и киевском направлениях с территории Беларуси, которую Россия очень хочет втянуть в войну, - заявил он буквально позавчера и пригрозил северным соседям. - У нас есть возможность превентивно работать и на российских территориях, и относительно руководства Беларуси, которое должно быть в тонусе, то есть чувствовать реально, что последствия будут, если будут агрессивные действия против наших людей.

Зеленский во сне и наяву видит одно и то же – танковые колонны белорусской армии, которые в клочья рвут оборонительные порядки ВСУ, рвясь к Чернигову и Киеву. Фото: Виктор Драчев/ТАСС

«Превентивно работать относительно руководства Белоруссии» - это, извините, прямая террористическая угроза не кому-нибудь, а самому президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Но Александр Григорьевич и тут не изменил себе. Чрезвычайно сдержанный в международных отношениях, даже с такими отбросами, каким является Зеленский, Лукашенко (дай Бог ему здоровья!) старается изо всех сил сохранить какое-то теплое отношение к киевскому временщику. После всех закидонов украинского «просроченного» узурпатора-комедианта Лукашенко лишь один раз назвал его «гнидой», но даже после этого стремится наладить контакт, чтобы сберечь Украину и украинцев. Привычным путем Лукашенко пошел и на этот раз.

- Володе Зеленскому надо успокоиться, одуматься, анализировать ситуацию на фронте и делать соответствующие выводы правильные. Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины или Белоруссии я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. Может, поговорить о перспективах, - предложил Лукашенко.

Александр Лукашенко: Я готов с ним [Зеленским] встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. Может, поговорить о перспективах Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Не в коня корм, буквально на следующий день, то есть, вчера, Зеленский выступил с новыми угрозами.

- Если с территории Беларуси или российских приграничных регионов будет угроза, Украина готова действовать превентивно, - пообещал «просрочка» и заявил о расширении угрозы нападения с территории Белоруссии на Волынскую, Житомирскую и Ровненскую области, а не исключительно на Киевскую и Черниговскую.

Терпению президента Белоруссии, который продолжил увещевать зарвавшегося бандеровца, можно только позавидовать.

- Вы заметили, я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе и от президента Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать. Идет война, всякое бывает, он находится под большим прессом. Но выводов, к сожалению, делать не хочет, не анализирует обстановку, - заявил Лукашенко и повторил, что Белоруссия будет втянута в войну, только если на нее нападет Украина, но тогда, по словам Лукашенко, РБ будет защищать и армия РФ.

- Сами втягиваться в войну в Украине мы не собираемся. И в этом нет никакой необходимости, ни гражданской, ни военной, - повторил Лукашенко уже в который раз. Вот только на Украине в спокойствии, доброте и призыве к гуманности, которые продемонстрировал президент Белоруссии, местные выродки увидели, как всегда, трусость и слабость.

В абсолютно хамской манере прокомментировал слова Лукашенко советник Офиса президента Украины Михаил «грязныйрот» Подоляк.

- Бессмысленно разговаривать с пустым местом. Все по-другому будет, намного жестче, не получится у него побегать с автоматом. Ты даже не представляешь, что будет, если ты решишь поиграться в войну. Твоя резиденция «Дрозды» не так далеко от границы, - пригрозил президенту Белоруссии «грязныйрот», выросший в Минске и депортированный из Белоруссии в 2004 году за «клеветнические измышления и призывы к дестабилизации политической ситуации».

В ответ Михаил «грязныйрот» Подоляк пригрозил президенту Белоруссии. Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС

Но всех переплюнул глава МИД Украины пан Андрий Сибига.

- Недавно мы увидели странное заявление Лукашенко о том, что он готов встречаться и приехать в Киев. У украинской стороны есть, с кем встречаться, и в ближайшее время мы ожидаем визита Светланы Тихановской на Украину, поэтому у нас есть полноценный партнер для обсуждения всего спектра вопросов, - заявил глава украинской дипломатии, яркий выпускник «криворожской высшей школы украинской наступательной дипломатии».

В ближайшее время Киев ожидает визита Светланы Тихановской на Украину. Фото: Claudio Bresciani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что называется, с Богом. Поговорят на равных две нелегитимности – украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Вовка Зеленский и откровенная самозванка «котлетная фея» Светка Тихановская. Он, так сказать, тряхнет стариной и поразит ее оригинальной манерой исполнения при игре на фортепиано, она нажарит ему котлет (что также немаловажно, если слухи о разладе в семье Зеленского имеют под собой почву).

Неясно только одно – кто «из высоких договаривающихся сторон» у кого первым успеет попросить денег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Венгрия показала Украине «европейскую солидарность»: перед Киевом поставили старые проблемы

Мерзкий поступок Зеленского после удара ВСУ по колледжу: от его цинизма в шоке даже украинцы

Украину хотят откатить на 12 лет назад: Хитрый немец завел Зеленского в ловушку

Очередной черный день Ермака: Суд на Украине отказал ему в изменении меры пресечения

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Лавров заявил о подготовке Европы к нападению на Россию