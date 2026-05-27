Суд над роботами: в России готовят первые в стране правила ответственности для ИИ

В России начался всесторонний анализ судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий искусственного интеллекта. Фото: Daniel Tadevosyan/Shutterstock/Fotodom

Верховный суд России впервые взялся за массовое обобщение судебной практики по делам, где фигурирует искусственный интеллект. По поручению председателя суда Игоря Краснова сейчас проводится «всесторонний анализ судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий искусственного интеллекта». Такого масштабного исследования — сразу по всей стране и по всем видам судопроизводства — ещё не было.

Судам по всей России поставили чёткие задачи. В официальном пресс-релизе Верховного суда сказано: в первую очередь нужно оценить, «насколько часто использование ИИ становится предметом судебных споров или совершенных правонарушений».

Особое внимание — к возмещению ущерба от решений, принятых ИИ, и к самому непростому вопросу: кого именно считать ответчиком по таким искам. Отдельно разберут защиту чести, достоинства и деловой репутации, если порочащие сведения созданы с помощью ИИ (включая дипфейки), а также защиту интеллектуальной собственности — «в том числе при обучении больших языковых моделей без согласия автора».

В плане есть и административные, и уголовные дела: например, когда люди оспаривают решения властей, которые были приняты на основе подсказок ИИ (скажем, штрафы с камер видеоаналитики или систем распознавания лиц). Судам предстоит оценить, можно ли считать полноценными доказательствами документы и заключения, сформированные нейросетями. А ещё — случаи, когда приговор обжалуют именно потому, что судья якобы использовал ИИ-инструменты для его вынесения.

После того как данные поступят из всех судов России, Верховный суд даст разъяснения — чтобы решения по таким делам были единообразными. Полученные выводы «смогут стать ориентиром для законодателя при решении вопроса о выборе модели правового регулирования исследуемой сферы». При этом сам Верховный суд тоже «может выступить с инициативой о корректировке действующего законодательства», сообщает пресс-служба.

Раньше про роботов говорили как про забавную игрушку или далёкое будущее. Но когда за них берётся Верховный суд — с анализом всех уголовных и гражданских дел, — это перестаёт быть футурологией. За роботов взялись всерьёз. И это уже не новость из раздела «технологии», а новость из раздела «закон вам не игрушка».

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