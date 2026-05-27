Две «Войны и мира» и Шолохов наоборот: Какие экранизации ждать российскому зрителю

Зрителям предстоит увидеть новый фильм о восстании Емельяна Пугачева. Фото: kino-teatr.ru

Тренд на экранизацию русской классики все еще устойчиво сохраняется. То ли продюсерам так проще, то ли современные режиссеры бегут от реальности, но совсем недавно вышли «Коммерсант» (по книге Андрея Рубанова), «Авиатор» (по одноименному роману Евгения Водолазкина), Сергей Урсуляк и Сарик Андреасян одновременно снимают «Войну и мир» (фильм и сериал), в Крыму скоро начнут работу над экранизацией «Человека-амфибии», а еще работа кипит над сериалом «Держаться за землю» по произведению Романа Самсонова про Донбасс и экранизацией «Капитанской дочки». KP.RU рассказывает, чего ждать от новых проектов.

«Капитанская дочка»: Ткачук поведет Русь к топору

Фото: kino-teatr.ru

Это захватывающее пушкинское произведение уже проходило экранизации. В 1958 году Владимир Каплуновский поставил «Капитанскую дочку» с Олегом Стриженовым и Сергеем Лукьяновым в главных ролях. А в 2000 году Александр Прошкин выпустил «Русский бунт», где акцент был сделан на пугачевском восстании, а буйного казака сыграл грозно сдвинувший брови Владимир Машков. Прошло 25 лет — и пока в Театре Пушкина идет премьерная постановка по пушкинской повести — Дмитрий Литвиненко («Рашн Юг», «Елки») вовсю снимает новый сериал, заказанный каналом «Россия 1». Создатели позиционируют его как «эпическую драму».

Пушкинский сюжет не меняли — дворянин Петр Гринев (Олег Савостюк) наказан отцом Андреем Петровичем (Сергей Безруков), почти как главный герой сериала «Мажор», и едет служить не в столицу, а в Белогорскую крепость. По дороге встречает пассионарного казака по имени Емеля (Евгений Ткачук), с которым делит тулуп. Тут-то все и начинает закручиваться.

Фото: kino-teatr.ru

А в окончательный водоворот исторического смерча обращается, когда Петр влюбляется в Машу (Евгения Леонова) — дочь коменданта той крепости, где расквартирован. Какой русский роман без любовного треугольника? Конечно, появляется и сопротивление — антагонист Гринева: сосланный в крепость поручик Швабрин (Егор Корешков), который тоже положил глаз на Марию. На этом фоне в Российской империи начинается классический русский самотек истории — тот самый заросший мужик в тулупе (Пугачев) объявляет себя императором: чудом уцелевшим Петром III, претендующим на реванш и престол. Емельян приходит в крепость, где служат Гринев и Швабрин, и переворачивает их — и страны тоже — жизнь.

Кроме обозначенных актеров в проекте заняты Федор Добронравов, Антон Лапенко, Александр Мизев, Никита Павленко, Владислав Ветров и другие. Сериал «Капитанская дочка» готовится к выходу на канале «Россия 1», а также онлайн-платформах START и КИОН.

ДОСЛОВНО

«Создаем образ на уровне общего видения Пушкина, который выстраивает характер оголтелого буяна, злого скомороха»

— Пугачев — это такая личность — да и время такое далекое — что мы, если честно, немного теряем острую связь с действительностью происходящего, — пояснил KP.RU Евгений Ткачук. — И не зря Пушкин в записках о Пугачеве («История Пугачева, 1834 г.) пишет: «будущий историк, коему позволено будет распечатать дело о Пугачеве, легко исправит и дополнит сей труд — конечно, несовершенный, но добросовестный». Так что мы с Александром Сергеевичем в этом случае можем фантазировать, поскольку стопроцентной документальной хроники нет. Полнота информации так и не раскрыта. Что там случилось в действительности? Был ли он Пугачев? Или это фамилия прилипла к человеку после того, как от настоящего бунтовщика избавились? Доподлинно не знаем. Поэтому создаем образ на уровне общего видения Пушкина, который выстраивает характер оголтелого буяна, злого скомороха, разгоняющего страну безудержным протестом и заходящего в этом пылу в кровавую реку. Все, что я читал по теме, — так или иначе домыслы. Так что пока только погружаемся в процесс. В момент съемок сложно говорить о результате. Надеюсь, что будет не стыдно.

«Война и мир»: Сарик метит в Бонапарты

Фото: kinopoisk.ru

Сразу два режиссера снимают одновременно экранизацию толстенного романа Льва Толстого. В четырехтомник цепкими продюсерскими лапами вцепился чуткий к хайпу Сарик Андреасян («Евгения Онегина» с Виктором Добронравовым уже выпустил) — у него будет фильм, а еще кистью большой художника неспешно расписывает сериал Сергей Урсуляк, мастер эпопейного жанра («Тихий Дон», «Жизнь и судьба»).

— Я всю жизнь мечтаю взять что-нибудь попроще, чтобы не снимать зимой в лесу замерзающих наполеоновских солдат, бегущих из России, — иронизирует Урсуляк. М, Но не получается. Вот и с «Войной и миром» — не сам вызвался роман экранизировать, мне предложили, и после очень долгого размышления я решил рискнуть. Разумеется, я не предполагаю побить рекорд Сергея Федоровича Бондарчука, создавшего самую масштабную экранизацию романа Толстого. Нет, нужно просто сменить угол зрения. Понятно, что мы никуда не денемся от баталий — от Андрея Болконского, размышляющего на поле под Аустерлицем, от Пьера Безухова, оказавшегося в плену у французов и переосмыслившего свою жизнь. Но для меня главное в том, что Толстой писал про сложную жизнь, про сложные взаимоотношения и про сложных людей. Хочется, чтобы зритель увидел это, а не иллюстрации «жизни графьев».

К съемкам картины Сергей Владимирович должен приступить в текущем году — и про кастинг пока ничего не сообщает, интеллигентно держит в тайне. Лишь обмолвился, что рассматривает в проект «России 1» как звезд экрана, так и талантливых студентов.

Действие романа «Война и мир» начинается в июле 1805 года, а в эпилоге у Толстого герои живут в конце 1820 года. Сыграть внутренние изменения человека за 15 лет, мягко говоря, непросто. Но Сарик Андреасян не постеснялся — и рискнул раздать ключевые роли и молодым артистам, и конечно, любимой жене. Если коротко, то кастинг таков: Андрей Болконский — Станислав Бондаренко, Пьер Безухов — Николай Шрайбер, Наташа Ростова — Полина Гухман, Элен Курагина — Лиза Моряк, Анатоль Курагин — Матвей Лыков, Александр Метелкин — Николай Ростов, Платон Каратаев — Федор Лавров.

Фото: kinopoisk.ru

Мотивацию постановщик обрисовывает так: мы с братом Гевондом (продюсер проекта) можем себе это позволить — с точки зрения бизнеса.

— Это была моя мечта — снять «Войну и мир», потому что я один из тех детей, кто все-таки ее прочитал еще в школе, — признался Сарик. — Я увлекался Наполеоном как личностью, он был моей ролевой моделью. Шучу, конечно (смеется.) Даже писал о нем научную работу в девятом классе: «Наполеон как образец для подражания». Очень хотел стать учителем истории, даже подал документы в Костанайский социально-технический университет имени академика Алдамжара после 11 класса на учителя истории и журналиста и даже полгода на журналиста отучился. И жизнь так повернулась, что теперь я могу себе позволить замахнуться на «Войну и мир».

«Держаться за землю»: Шолохов наоборот

Фото: kino-teatr.ru

Со времен начала геноцида русского народа — так называемой «операции АТО» — на территории ЛНДР, который игнорировали все виды международных правозащитных организаций и представителей неполживой российской творческой интеллигенции, давно уже напрашивался большой и объемный роман про события. Финалист многих крупных литературных премий Сергей Самсонов («Аномалия Камлаева», «Соколиный рубеж») подход к снаряду сделал.

Еще в 2018 году вышел его роман про события 2014 года на Донбассе. Книга с говорящим названием «Держаться за землю» описывает жизнь простой рабочей семьи — братьев Шалимовых из династии шахтеров. Сразу после этой строчки на ум приходит «Тихий Дон», правда? Так, да не совсем. Старшего брата — действительно, как и Мелехова у Шолохова — зовут Петром: он жесткий, как пружина (и такой же прямолинейный, как Гришка Мелехов), он — глава семьи. Зато младшего зовут Валентином — он тонкий художник (в душе, конечно), весельчак и балагур. В определенный момент в их родном Донецке появляется красавица (нет, не Аксинья!) по имени Лара, на которую западают оба брата. И именно по этой линии — а не по линии фронта гражданской войны — и проходит раскол в семье. Военные события — то есть будничные артобстрелы, которые ВСУ устраивает жителям Донбасса — наоборот, сближают братьев, которые уходят в ополчение на фоне русской весны и прихода вежливых людей.

Фото: kino-teatr.ru

Защита родной земли, семьи и сохранение себя — то, над чем размышлял Самсонов и то, что разберет в сериале «Держаться за землю» театральный режиссер Сергей Виноградов, выпускавший до этого другую военную экранизацию: «Операция «Неман» по роману Владимира Богомолова «Момент истины».

— Мы снимаем не про политику, а про людей, — подчеркивает постановщик. — И я хочу, чтобы наша картина чуть-чуть всколыхнула обывательское сознание, поколебала статичность в сердцах, показала, что беда рядом, что в нескольких десятках километров параллельно с нашей тихой, как бы нормальной жизнью уже давно гибнут люди, происходит несправедливость, рушатся судьбы, совершаются подвиги. Надеюсь, у нас это получится.

Проект готовится для выхода на канале «Россия 1» и платформе «Смотрим».

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