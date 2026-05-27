Фото: Министерство обороны РФ.

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы подразделений группировки войск «Восток» при освобождении села Воздвижевка в Запорожской области. Штурмовые подразделения 39-й мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса и 40-й бригады морской пехоты, взяли под контроль этот ключевой оборонительный узел противника к западу от реки Гайчур.

«В результате ожесточенных боев российские войска захватили территорию площадью 19 кв. километров, включая более 530 строений, и нанесли существенные потери живой силе и технике ВСУ. Потери врага составили более двух рот личного состава, 12 единиц бронетехники, 26 автомобилей, восемь роботизированных комплексов и 48 гексакоптеров R-18», - перечислили в военном ведомстве, а также отметили, что успешное освобождение Воздвижевки имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения войск группировки «Восток».

Гранов и Воздвижевку освободили бойцы ВС РФ Бойцы «Севера» установили контроль над населенным пунктом Гранов в Харьковской области. В то же время подразделения 39-й мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса и 40-й бригады морской пехоты группировки «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области

В Минобороны России также показали кадры боевой работы нового подразделения БПЛА «Стрижи». Операторы наносят удары по вражеским объектам, поражая наземные роботизированные комплексы, антенны связи, блиндажи и укрытия украинских формирований.

А еще, что хорошо можно увидеть на записи, наводят управляемые ФАБы точно на заглубленные позиции и блиндажи украинских боевиков.

Также можно увидеть боевую работу подразделений группировки «Север», которые установили контроль над населенным пунктом Гранов в Харьковской области. В поселок наши воины вошли ночью и уничтожили все позиции украинских боевиков, используя артиллерию и авиацию.

В военном ведомстве подчеркнули, что контроль над Грановым расширяет полосу безопасности и создает предпосылки для дальнейшего наступления в направлении логистического центра ВСУ в районе Казачьей Лопани.

Напомним, ранее официальный представитель Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об освобождении двух сел. Эти достижения следуют за вчерашними успехами, включая освобождение сёл Запселье и Рясное в Сумской области, а также поселка Добропасово в Днепропетровской области двумя днями ранее.

Группировки войск «Восток» и «Север» ежедневно продвигаются вперед, отодвигая противника от государственной границы.