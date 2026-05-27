Ангела Меркель пообещала, что конфликт на Украине закончится через 10 лет. Фото: Agentur Wehnert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Буквально вчера украинские депутаты Верховной рады делились сливами с закрытой встречи украинского «просроченного» узурпатора-комедианта Владимира Зеленского с депутатами своей парламентской фракции «Слуга народа» о том, что, как сказал «просроченный», активная фаза боевых действий закончится в ноябре. И тут просматривалась явная надежда команды с Банковой в Киеве на поражение республиканцев и Трампа на осенних выборах в Конгресс в Вашингтоне. Хотя, по логике, если в Штатах победят демократы, то они должны, наоборот, вернуть участие США в военной и иных видах помощи Украине. Впрочем, никто сейчас не скажет, какие такие хитрые загогулины рисуют извилины в голове «просроченного». Услышав про ноябрь, многие украинцы облегчено вздохнули. Как оказалось, преждевременно.

Потому что сегодня влиятельное британское издание The Economist сообщило, сославшись на свои источники в правительстве Украины, что Зеленский дал указание готовиться к еще 2–3 годам войны.

— Нет убедительных причин, почему Украина не сможет продолжать борьбу так долго. Она выживет, хотя и будет отмечена милитаризмом и военной коррупцией, — пишет издание, которое ссылается на мнение высокопоставленного сотрудника военной разведки, который уверен: «Как бы плохо все ни выглядело, мы справимся. Потому что Бог любит Украину».

Зеленский пообещал, что активная фаза боевых действий закончится в ноябре. Фото: REUTERS.

Economist отмечает, что конфликт сильно истощил ресурсы и тыл Украины: критическая инфраструктура изнашивается, ПВО опасно ослаблена, при этом, «администрация Зеленского контролирует значительную часть медиапространства, включая анонимные аккаунты в соцсетях, используемые для очернения оппонентов. А сам Зеленский не терпит сильных людей и создал вокруг себя культ лояльности». Но на 2–3 года запаса прочности и ресурсов должно хватить, особенно, если Европа не будет тянуть резину, а Штаты вернутся к прежней политики, как было при «дедушке» Байдене.

В Киеве уже успели возмутиться публикацией британского издания и назвали озвученную в ней информацию «вбросом».

— Да это же вот тот самый вброс, который уже был. Может, людям надо было что-то использовать как носитель для других месседжей в этом тексте о том, как все типа плохо, — возмущенно заявил советник Зеленского Дмитрий Литвин и опроверг «вброс». — Только вот на встрече с фракцией президент говорил, что надо сфокусироваться на полгода до ноября, этот срок есть.

Правда, про поручение Зеленского готовиться еще к 2–3 годам войны ранее писали и другие западные издания.

Но и 2–3 года, как оказалось, не предел. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель выдала свой прогноз. От которого не только Украине, но и всей Европе впору упасть без чувств.

— Надеюсь, что через 10 лет война на Украине закончится, — заявила Меркель и удовлетворенно хмыкнула. — И таким образом, что Украина станет независимой, свободной, суверенной страной.

Правда, совершенно безлюдной, потому что к тому времени от украинцев даже рожек и ножек не останется, или, что более вероятно, населенной индусами, пакистанцами и бангладешцами. Благо к тому времени местная почва восстановит свою плодородность.

Впрочем, все эти прогнозы — дело совершенно неблагодарное. Особенно, когда на все вопросы есть четкий ответ Москвы — когда все цели СВО будут достигнуты. И от этого зависит, останутся ли на Украине украинцы и даже нью-украинцы. Или лозунг «до последнего украинца» коснется и завезенных «новых украинцев», более «загорелых» от природы.

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