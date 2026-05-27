Зеленский послал срочное письмо президенту США Фото: REUTERS.

Главарь бандеровского режима на Украине, «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский послал срочное письмо президенту США Дональду Трампу, суть которого можно свести к одному, зато самому любимому слову Зеленского «Дай!» На этот раз Зеленский просит срочно прислать ему ракет PAC-3 для ЗРК Patriot. Которых у него практически не осталось.

- Когда речь идет о противоракетной обороне, мы полагаемся на наших друзей. Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты. Нынешние темпы поставок в рамках программы PURL уже не соответствуют реальности угрозы, с которой мы сталкиваемся. Я прошу вашей помощи в защите воздушного пространства Украины от российских ракет, - униженно просит «просроченный», который еще совсем недавно совершенно открыто насмехался над Трампом и призывал своих европейских союзников бороться с ним.

Для гарантии доставки до адресата Зеленский второй экземпляр своего письма приказал украинскому послу в Вашингтоне Стефанишиной передать в Конгресс США. Факт написания и отправки этого письма с указанной просьбой подтвердил и советник «потужного лидера» Литвин.

А что такое? Что случилось? Куда делась вся натужная «потужность» Зеленского, все его планы и обещания нарастить удары пол Москве? Вместе с планами «просроченного» нарастить «дальнобойные санкции» по России. Прямо-таки чеховский Ванька Жуков у нас получается: «Я буду тебе табак тереть, Богу молиться, а если что, то секи меня как сидорову козу… Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят …»

А почему бы Зеленскому не пойти проторенным путем и издать какой-нибудь Указ? Помнится, совсем недавно он своим указом «разрешил» провести Парад Победы в Москве. Так пусть теперь подпишет еще один – о запрете России бить по Киеву и другим городам Украины. Вдруг, да его и послушают.

А еще вся украинская пропаганда на днях чуть было полностью от смеха на слезы не изошла, рассказывая, как русский «Орешник» повредил пару гаражей на окраине Белой Церкви в Киевской области. Так стоит ли тогда так волноваться? Ведь по украинской логике, если что и пострадает, так десяток-другой ржавых гаражей. Невелика потеря. Однако Зеленского аж трясет, так ему, похоже, страшно остаться без американских противоракет.

Зеленский направил срочное письмо Трампу Фото: REUTERS.

К слову, о европейских друзьях, на которых привык полагаться «просроченный», и ведь без упоминания оных он не смог обойтись и в этот раз – у европейцев есть определенное количество противоракет PAC-3 для ЗРК Patriot, но делиться ими с Украиной они почему-то не хотят, реализуя известный украинский принцип хозяйствования: «маю трошки, но тильки для себе».

Что же касается американцев, то есть определенные сомнения в том, что Трамп откликнется на мольбы Зеленского даже за деньги. Во-первых, американцы и их союзники сами сильно потратились в плане средств ПВО и ПРО в ходе конфликта с Ираном. И, мало того, что там еще ничего не решилось, а вероятность продолжения войны достаточно высока, и армии США, и союзникам Вашингтона из числа монархий Залива необходимо срочно пополнять свои арсеналы. Сначала армия США, потом союзники на Ближнем Востоке, а Украина тут в лучшем случае стоит третьей в очереди.

Ну, а кроме того, Трамп вряд ли забыл, что именно Зеленский торпедировал все достигнутые американцами договоренности о завершении конфликта, и что это Киев завел мирные переговоры в тупик, вынудив США фактически выйти из этого процесса. Кстати, госсекретарь США Марко Рубио вчера комментируя предупреждение России о начале системных ударов по объектам в Киеве, даже не осудил Москву дежурными фразами, как было принято ранее. И, что не менее важно, не стал говорить, что США поставят Украине ракеты к Patriot. Что вызвало бурление волн на банковой в Киеве.

Как бы не пришлось в таком случае «просрочке» Зеленскому садиться вскоре за другое письмо, которое придется начинать совсем другими словами: «Милый дедушка, Дональд Джонович, кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить, увези меня отсюда, а то помру».

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