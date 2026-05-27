Рада учредила День украинской музыки Фото: EAST NEWS.

«Комсомолка» продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 28 мая:

1. Новости с фронта: освобождены Гранов и Воздвижевка

2. Ущерб приграничью от боевиков огромен

3. Над пленными издевались украинские садисты

4. Рада нашла день для украинской музыки

5. Священнику в Одессе СБУ шьет шпионаж

6. Киев охотился не за одним археологом Бутягиным

7. Три страны стали грудью на пути украинского сала и горилки

8. Боевики сбрасывают на больницы фосфорные боеприпасы

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 28 мая

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» освободили Гранов в Харьковской области. Противник потерял 165 бойцов и 10 автомобилей.

Подразделения «Запада» уничтожили 190 националистов и бронемашины «Snatch» и «Новатор».

«Южная» группировка войск вывела из строя 180 солдат и офицеров. Подбиты два танка, в том числе немецкий «Leopard» и американский БТР «Stryker».

На счету «Центра» - до 340 боевиков, две бронемашины, и семь автомобилей.

«Восточные» взяли под контроль Воздвижевку в Запорожской области. Враг потерял 285 человек и три бронемашины.

«Днепр» упокоил 60 военнослужащих ВСУ. Сжег 10 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Силы ПВО сбили три британские ракеты «Storm Shadow». А также пять управляемых авиабомб и 285 дронов.1

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 28 МАЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Боевики нанесли ущерб приграничью на 140 млрд

Официальный представитель СКР Светлана Петренко предъявила Киеву счет. На Международном форуме по безопасности он заявила, что, по данным следствия, из-за атак украинских боевиков ущерб приграничным российским регионам превысил 140 млрд рублей. А ущерб четырем новым субъектам России от террористических действий ВСУ превысил полтриллиона рублей. Только по делам о вторжении ВСУ в Курскую область потерпевшими признаны 14 тысяч россиян. А на Донбассе пострадали более 132 тысяч, из которых более 7500 погибли и более 22 тысяч гражданских были ранены. Кто по этим счетам заплатит?

Боевики нанесли ущерб приграничью на 140 млрд Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российских бойцов в украинском плену пытали

Глава отдела управления надзора за исполнением законов при расследовании преступлений Главной военной прокуратуры Александр Белан подтвердил: наши бойцы, которых по обмену вернули из украинского плена, подвергались там пыткам. Белан сообщил: «Для установления тяжести причиненного вреда здоровью получаем заключения судебно-медицинских экспертиз. Установлено, что жестокому обращению, физическому насилию и пыткам в плену подверглись большинство из плененных военнослужащих». Россиян травили собаками, вырвали им ногти, пытали электричеством . Точно, как боевики Мельника, останки которого с помпой накануне перезахоронили под Киевом. Палачи — герои, потомки — подонки.

Рада учредила День украинской музыки

Верховная рада нашла дело по плечу. Украинский парламент на 36-м году независимости учредил День украинской музыки. 292 народных депутата проголосовали за то, что его празднование будет проходить в третью субботу сентября ежегодно. Любопытна причина внезапно вспыхнувшей любви к национальной музыке. Народные избранники решили навеки «сохранить память о фестивале «Красная гвоздика» 1989 года как знаковом событии в истории украинской музыки и отдать дань уважения вкладу украинских исполнителей в развитие национальной культуры». А что ж там такого выдающегося случилось в 1989-м? На последнем в советское время международном музыкальном фестивале «Красная гвоздика» не присудили первой премии. А вот вторая досталась переехавшему позже на Украину уроженцу Караганды Анатолию Пидгородецкому. Четверть века он - солист Киевского национального академического театра оперетты и много лет — активный член Национального Союза театральных деятелей Украины. Это его вторая премия 37 лет назад стала «знаковым событием» в истории самостийной музыки? Или в Раде обладают иным, тайным знанием?

Священника в Одессе обвинили в шпионаже в пользу Москвы

Не дремлет Служба безопасности Украины. Бравые парни из СБУ провели рисковую операцию. Они «героически» задержали клирика Украинской православной церкви Московского патриархата в Одессе. Священника обвинили в связях с военной разведкой России. СБУ шьет священнослужителю госизмену. В пресс-служба силового ведомства утверждают, что якобы отмечена передача клириком российской стороне секретных данных. А именно - координат украинской противовоздушной системы.Тремя неделями ранее сотрудники ТЦК в Киеве схватили под белы руки насельника Киево-Печерской лавры архимандрита УПЦ Феофила. А в конце минувшей зимы в Черкасской области военкомы забрали из церкви священника Свято-Михайловского храма отец Анатолия (Черненко) и бросили на фронт. Спускаются черти после шабаша на Лысой горе, и охотятся за теми, кто с крестом и молитвой.

Киев возбудил дела, кроме Бутягина, и против его коллег

Всемирно известный российский археолог Александр Бутягин, не так давно освобожденный из польской тюрьмы, где ожидал выдачи Киеву, рассказал, что на Украине были возбуждены уголовные дела «о незаконных раскопках в Крыму» не только против него, но и в отношении нескольких его коллег. По мнению Бутягина, эта история приведет к тому, что российские ученые станут отвергать приглашения выступить с лекциями или принять участие в научных конференциях в Европе. А разве сейчас, когда НАТО воюет с Россией, российские ученые могут читать лекции на территории противника?

Александр Бутягин Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Три страны не хотят видеть ни сала, ни пшеницы с Днепра

Три страны ЕС заблокировали импорт самостийной агропродукции. В Братиславе, Будапеште и Варшаве односторонне запретили импорт самых разных видов сельхозпродукции из незалежной. ЕС пытается надавить на словаков, венгров и поляков по данному вопросу. Пока не поддаются. При том недавно назначенный премьер Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что стране не нужны украинские пшеница, овощи, масло и прочее, что конкурируют с продукцией венгерских крестьян. Ранее несколько стран ЕС требовали от Брюсселя изменить аграрное соглашение с Киевом, который получал слишком много преимуществ перед европейскими фермерами. Что ж им тогда — самим этой пшеничкой давиться.

Петер Мадьяр сообщил, что стране не нужны украинские пшеница, овощи, масло и прочее Фото: REUTERS.

На российские больницы бросают фосфорные боеприпасы

Замглавы Минздрава Андрей Плутницкий сообщил, что ВСУ атакуют объекты здравоохранения России запрещенными боеприпасами. Он сказал: «Атаки проводятся с применением негуманного оружия. Это рентген, негативные поражающие элементы. Это фосфорные боеприпасы». Где ООН, где ВОЗ?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина строит себя на костях предателей: Зачем Зеленский начал свозить в Киев трупы нацистов со всего мира