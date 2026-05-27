Фото: EAST NEWS.
«Комсомолка» продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 28 мая:
1. Новости с фронта: освобождены Гранов и Воздвижевка
2. Ущерб приграничью от боевиков огромен
3. Над пленными издевались украинские садисты
4. Рада нашла день для украинской музыки
5. Священнику в Одессе СБУ шьет шпионаж
6. Киев охотился не за одним археологом Бутягиным
7. Три страны стали грудью на пути украинского сала и горилки
8. Боевики сбрасывают на больницы фосфорные боеприпасы
Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.
Штурмовики «Севера» освободили Гранов в Харьковской области. Противник потерял 165 бойцов и 10 автомобилей.
Подразделения «Запада» уничтожили 190 националистов и бронемашины «Snatch» и «Новатор».
«Южная» группировка войск вывела из строя 180 солдат и офицеров. Подбиты два танка, в том числе немецкий «Leopard» и американский БТР «Stryker».
На счету «Центра» - до 340 боевиков, две бронемашины, и семь автомобилей.
«Восточные» взяли под контроль Воздвижевку в Запорожской области. Враг потерял 285 человек и три бронемашины.
«Днепр» упокоил 60 военнослужащих ВСУ. Сжег 10 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы.
Силы ПВО сбили три британские ракеты «Storm Shadow». А также пять управляемых авиабомб и 285 дронов.1
Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.
Официальный представитель СКР Светлана Петренко предъявила Киеву счет. На Международном форуме по безопасности он заявила, что, по данным следствия, из-за атак украинских боевиков ущерб приграничным российским регионам превысил 140 млрд рублей. А ущерб четырем новым субъектам России от террористических действий ВСУ превысил полтриллиона рублей. Только по делам о вторжении ВСУ в Курскую область потерпевшими признаны 14 тысяч россиян. А на Донбассе пострадали более 132 тысяч, из которых более 7500 погибли и более 22 тысяч гражданских были ранены. Кто по этим счетам заплатит?
Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Глава отдела управления надзора за исполнением законов при расследовании преступлений Главной военной прокуратуры Александр Белан подтвердил: наши бойцы, которых по обмену вернули из украинского плена, подвергались там пыткам. Белан сообщил: «Для установления тяжести причиненного вреда здоровью получаем заключения судебно-медицинских экспертиз. Установлено, что жестокому обращению, физическому насилию и пыткам в плену подверглись большинство из плененных военнослужащих». Россиян травили собаками, вырвали им ногти, пытали электричеством . Точно, как боевики Мельника, останки которого с помпой накануне перезахоронили под Киевом. Палачи — герои, потомки — подонки.
Верховная рада нашла дело по плечу. Украинский парламент на 36-м году независимости учредил День украинской музыки. 292 народных депутата проголосовали за то, что его празднование будет проходить в третью субботу сентября ежегодно. Любопытна причина внезапно вспыхнувшей любви к национальной музыке. Народные избранники решили навеки «сохранить память о фестивале «Красная гвоздика» 1989 года как знаковом событии в истории украинской музыки и отдать дань уважения вкладу украинских исполнителей в развитие национальной культуры». А что ж там такого выдающегося случилось в 1989-м? На последнем в советское время международном музыкальном фестивале «Красная гвоздика» не присудили первой премии. А вот вторая досталась переехавшему позже на Украину уроженцу Караганды Анатолию Пидгородецкому. Четверть века он - солист Киевского национального академического театра оперетты и много лет — активный член Национального Союза театральных деятелей Украины. Это его вторая премия 37 лет назад стала «знаковым событием» в истории самостийной музыки? Или в Раде обладают иным, тайным знанием?
Не дремлет Служба безопасности Украины. Бравые парни из СБУ провели рисковую операцию. Они «героически» задержали клирика Украинской православной церкви Московского патриархата в Одессе. Священника обвинили в связях с военной разведкой России. СБУ шьет священнослужителю госизмену. В пресс-служба силового ведомства утверждают, что якобы отмечена передача клириком российской стороне секретных данных. А именно - координат украинской противовоздушной системы.Тремя неделями ранее сотрудники ТЦК в Киеве схватили под белы руки насельника Киево-Печерской лавры архимандрита УПЦ Феофила. А в конце минувшей зимы в Черкасской области военкомы забрали из церкви священника Свято-Михайловского храма отец Анатолия (Черненко) и бросили на фронт. Спускаются черти после шабаша на Лысой горе, и охотятся за теми, кто с крестом и молитвой.
Всемирно известный российский археолог Александр Бутягин, не так давно освобожденный из польской тюрьмы, где ожидал выдачи Киеву, рассказал, что на Украине были возбуждены уголовные дела «о незаконных раскопках в Крыму» не только против него, но и в отношении нескольких его коллег. По мнению Бутягина, эта история приведет к тому, что российские ученые станут отвергать приглашения выступить с лекциями или принять участие в научных конференциях в Европе. А разве сейчас, когда НАТО воюет с Россией, российские ученые могут читать лекции на территории противника?
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Три страны ЕС заблокировали импорт самостийной агропродукции. В Братиславе, Будапеште и Варшаве односторонне запретили импорт самых разных видов сельхозпродукции из незалежной. ЕС пытается надавить на словаков, венгров и поляков по данному вопросу. Пока не поддаются. При том недавно назначенный премьер Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что стране не нужны украинские пшеница, овощи, масло и прочее, что конкурируют с продукцией венгерских крестьян. Ранее несколько стран ЕС требовали от Брюсселя изменить аграрное соглашение с Киевом, который получал слишком много преимуществ перед европейскими фермерами. Что ж им тогда — самим этой пшеничкой давиться.
Фото: REUTERS.
На российские больницы бросают фосфорные боеприпасы
Замглавы Минздрава Андрей Плутницкий сообщил, что ВСУ атакуют объекты здравоохранения России запрещенными боеприпасами. Он сказал: «Атаки проводятся с применением негуманного оружия. Это рентген, негативные поражающие элементы. Это фосфорные боеприпасы». Где ООН, где ВОЗ?
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